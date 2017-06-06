«Солнце вертится вокруг Земли!» Канадцы в финале НХЛ удивляют даже этим (видео)

Похоже, «Нэшвилл» переломил ход финала Кубка Стэнли. Вторая победа дома, счет в серии уже 2-2. Неужели «Питтсбург» упустит титул чемпиона?

ЧТОБЫ ИЗО РТА НЕ ВОНЯЛО

А вот Пи-Кей Суббан явился на четвертый матч с продуктовой сумкой, доверху набитой бутылками с ополаскивателем для рта. Так защитник «Нэшвилла» троллил капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби, который якобы бросил ему в лицо во время третьей игры, что изо рта Суббана воняет.

Якобы – потому что сам Кросби наотрез отказался признавать эту байку, заявив, что Пи-Кей все это придумал. Лично я склонен больше верить Сиду, который как пионер, всем ребятам пример. Никогда не врет и вообще образец для подражания. И даже если Суббан все это выдумал, то это новый способ залезть под кожу сопернику во время финала Кубка Стэнли – и вывести его из себя.

Вообще игроки «Нэшвилла» всем видом показывали, что они – хозяева у себя на стадионе, где в основное время не уступили ни разу в этом плей-офф. Они в себе уверены, расслаблены и могут победить кого угодно.

Илья Брызгалов – теперь уже не вратарь НХЛ, а ведущий шутейной рубрики на сайте «Players’ Tribune». Он специально приехал на финал Кубка Стэнли. Расхаживал по городу в ковбойской шляпе с изображением медведя. Намек на то, что Брыз однажды сказал, что не боится никого, только медведей в лесу.

Брызгалов подошел к вратарю «Нэшвилла» Пекке Ринне и начал задавать ему вопросы вроде: «Вот ты вышел в финал Кубка Стэнли. С чем это можно сравнить на фоне достижений человечества – например, изобретения огня?» Вопреки стереотипу, что голкипер – человек особенный, и в самые важные моменты к нему лучше не лезть, Ринне охотно включился в эту игру и смешно ответил, что для него этот момент в карьере – где-то рядом с тем, как добыть огонь из искры, чиркая два кремня друг об друга.

У второго игрока Брызгалов спросил, вращается ли Солнце вокруг Земли или наоборот. Хоккеист «Нэшвилла», а это был канадец Вернон Фиддлер, ответил, что именно Солнце ходит каждый день вокруг Земли.

Ну а почему нет? Каждый по-своему смотрит на мир.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПАРЕНЬ ГОДРО

Хроническая проблема (или хитрая тактика) «Питтсбурга» была в том, что соперник получает значительный перевес по броскам, но «пингвины» стойко отбиваются и проводят разящие контратаки.

На этот раз игроки «Пенс» решили быть более активными (24-26 по броскам), но это не принесло им успеха.

В конце первого периода счет открыл Калле Ярнкрок, здорово сыграв на добивании после дальнего броска Остина Уотсона. В том моменте шведа не успели накрыть на пятачке.

Через 66 секунд капитан «Пенс» Сидни Кросби сравнял счет, когда выскочил на Ринне и красиво его переиграл.

Но второй период начался с того, что Фредерик Годро выкатился из-за ворот и положил шайбу в сетку. Причем Мэтт Мюррей вроде бы ее отбил, но повтор показал, что шайба пересекла ленточку.

Вообще Годро – удивительный парень. Не путать с Джонни Годро, главной звездой «Калгари». Его подняли в состав «Нэшвилла» из АХЛ, когда сломался ведущий центрфорвард Райан Джохансен. И в четырех матчах финала Годро забил три гола! Причем у него нет своего места в раздевалке, он там сидит на приставном стульчике. Когда у Фредерика спросили об этом после игры, он воскликнул: «Да я готов даже на полу сидеть! Получаю огромный кайф от того, что нахожусь здесь».

Кстати, в истории НХЛ был только один подобный случай, когда новичок забросил свои первые три шайбы в лиге именно в финале Кубка Стэнли. Первым таким человеком был Джон Хармс из «Чикаго» в 1944 году.

«ХИЩНИКОВ» ПРОРВАЛО

Третий и четвертый голы «Нэшвилла» забили Виктор Арвидссон и Филип Форсберг, которых разводили по разным тройкам после того, как сломался Джохансен. Первая линия до этого работала хорошо, но с тех пор забарахлила. Арвидссон и Форсберг не забросили ни одной шайбы в финале до этого дня, но теперь их прорвало.

Как и весь «Нэшвилл», который захватил инициативу в главной серии года. Что скрывать, «хищники» играли лучше в финале. Чего хотя бы стоят 37 минут «пингвинов» в первом матче, когда они вообще не бросали по воротам.

Но теперь команда Питера Лавиолетта начала превращать количество в качество. И есть такое чувство, что кто выиграет пятый матч в Питтсбурге при счете 2-2, тот и возьмет Кубок Стэнли.

Причем «Нэшвилл» теперь точно не будет считаться аутсайдером.