«Солнце вертится вокруг Земли!» Канадцы в финале НХЛ удивляют даже этим (видео)

Похоже, «Нэшвилл» переломил ход финала Кубка Стэнли. Вторая победа дома, счет в серии уже 2-2. Неужели «Питтсбург» упустит титул чемпиона?

А вот Пи-Кей Суббан явился на четвертый матч с продуктовой сумкой, доверху набитой бутылками с ополаскивателем для рта. Так защитник «Нэшвилла» троллил капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби, который якобы бросил ему в лицо во время третьей игры, что изо рта Суббана воняет.

Якобы – потому что сам Кросби наотрез отказался признавать эту байку, заявив, что Пи-Кей все это придумал. Лично я склонен больше верить Сиду, который как пионер, всем ребятам пример. Никогда не врет и вообще образец для подражания. И даже если Суббан все это выдумал, то это новый способ залезть под кожу сопернику во время финала Кубка Стэнли – и вывести его из себя.

Вообще игроки «Нэшвилла» всем видом показывали, что они – хозяева у себя на стадионе, где в основное время не уступили ни разу в этом плей-офф. Они в себе уверены, расслаблены и могут победить кого угодно.

