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«Мы на месте Малкина врезали бы отмороженному фанату!» Скандал в НХЛ (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Мы на месте Малкина врезали бы отмороженному фанату!» Скандал в НХЛ (видео)

А что происходит с лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, форвардом «Питтсбурга» Евгением Малкиным? Куда он вдруг пропал?

Сразу скажу, что Евгений Малкин – самый общительный российский хоккеист в этом сезоне. Если бы существовал специальный «Оскар», мы бы обязательно отдали его Джино. Малкин не просто уделяет много внимания прессе, но еще и объясняет игру, каждый ее эпизод. Он готов говорить о любых деталях, избегая общих слов. Некоторые болельщики даже пишут, что Евгений после игровой карьеры вполне может стать тренером – у него четкое системное мышление.

Но в последние сутки Малкин с журналистами не общался. Его не было в свободный день между третьим и четвертым матчами. В понедельник после игры Евгений сказал, что готов поговорить, но сначала надо сходить в душ. Пресса ждала его долго, но Малкин вышел к самому автобусу, который увозил «Питтсбург» в аэропорт. Пиарщица сказала, что их форварда лучше сейчас не беспокоить, с чем все согласились.

Джино и так уже сказал много. Но сейчас возникли проблемы, и от слов нужно переходить к делам.

Какие проблемы? Во-первых, в Америке старательно раздувается скандал, что дескать Евгений Малкин замахнулся клюшкой на болельщика. Но давайте внимательно изучим этот эпизод.


Игроки «Питтсбурга» после поражения 1:5 уходят в раздевалку. Защитный рукав, по которому могли бы пройти хоккеисты, не выдвинут. Хотя так всегда делают в КХЛ ради безопасности спортсменов.

В итоге фанаты «Нэшвилла» с трибун улюлюкают, бросают оскорбления в адрес гостей. Швыряют песочного цвета полотенца, которые бесплатно раздают перед матчем, чтобы нормальные болельщики махали ими над головой, создавая потрясающий эффект на арене.

Первое полотенце, связанное в узел, упало под ноги игроку «Питтсбурга». Второе пролетело в сантиметрах от головы Малкина. Понятно, что Джино был расстроен из-за поражения. А тут – такой инцидент. Он замахнулся клюшкой на болельщика. Но было видно, что не собирался его бить. Просто испугал.

Но все равно – зрители на хоккее считаются священными коровками, их надо холить и лелеять, что бы они ни делали. Так что Малкин в любом случае не прав. Но большую ошибку допустили и организаторы – с защитным рукавом, с безопасностью на трибунах. А разве правы фанаты, которые даже это видео назвали «Holy shit Malkin». Оскорбление, которое нет желания переводить.

Вот почему пресс-служба «Питтсбурга» решила не расшатывать нервы своего лидера в ключевой момент сезона.

Во-вторых, Малкин в двух матчах в Нэшвилле набрал ноль очков при полезности «-3» и нанес только два броска в 49 сменах, проведя почти 35 минут на льду. Это провальная игра для лучшего бомбардира Кубка Стэнли. «Хищники» сумели закрыть Евгения, заставили весь «Питтсбург» показывать не свой хоккей. Если срочно не найти противоядие, то можно упустить Кубок Стэнли. Счет в серии уже 2-2…

Так что мы согласны с Женей. Сейчас лучше помолчать. Шанс стать трехкратным чемпионом НХЛ, как Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров, Игорь Ларионов, Сергей Брылин, бывает лишь раз в жизни.

Важно его не упустить.

Матч

Нэшвилл - Питтсбург - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы:

Ярнкрок (Смит, Уотсон), 14:51 (1:0). Кросби (Думулин), 15:57 (1:1). Годро (Эллис, Золнирчак), 23:45 (2:1). Арвидсон (Нил, Фишер), 33:08 (3:1). Форсберг (Экхольм, Саббэн), 56:37 (4:1 - п.в.).

Место и дата

06 июня 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

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