Эксперта компьютером не заменить – итоги «Гонки за золотом»

«Советский спорт» подводит итоги «Гонки за золотом» – конкурса экспертов, которые делали ставки на матчи завершающего этапа чемпионата России по футболу.





Напомним, что на финише чемпионата России по футболу журналисты «Советского спорта» решили попробовать свои силы в ставках на исходы матчей премьер-лиги. Чтобы сделать их спор более увлекательным, было решено, что перед каждым туром участникам «Гонки за золотом» будут выделяться по 1000 рублей, которые и можно будет ставить. По окончанию тура выигрыш (если ставки оказались удачными, разумеется) отправляется банк, и победителем «Гонки» окажется тот, кому удастся скопить наибольшую сумму по итогам чемпионата.



Одновременно с журналистами ставки на тех же условиях делал компьютерный генератор случайных чисел, который ничего не знал о травмах, дисквалификациях и тренерской тактике, а манипулировал номерами матчей и вариантов их исхода.



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Восемь последних туров продолжалась упорная борьба. Лидерство с самого начала захватили Артем Терентьев и Степан Чаушьян , попеременно занимавшие первую строчку. Решающим для определения итогового победителя стал 28-й тур, который корреспондент Чаушьян пропустил, отправившись в далекую командировку. Его неявка стала роковой, и чемпионом по прогнозам оказался Артем Терентьев, чей банк в результате составил 11770 рублей.



Кроме победителя в плюсе по итогам 8 туров оказались также Степан Чаушьян, Николай Роганов и Михаил Борзыкин. А вот главному редактору «Советского спорта» Николаю Яременко и Евгению Дзичковскому, судя по всему, лучше воздержаться от активных ставок - они в итоге потратили больше, чем заработали. Ну и конечно, можно считать доказанным, что наши журналисты разбираются в футболе лучше, чем генератор случайных чисел: компьютер, в итоге, занял последнее место в нашей таблице.

По итогам чемпионата таблица турнира прогнозистов выглядит следующим образом:



1. Артем Терентьев – 11770 рублей.



2. Степан Чаушьян – 9940 рублей.



3. Николай Роганов –8870 рублей.

4. Михаил Борзыкин – 8498 рублей

5. Николай Яременко - 6200 рублей.

6. Евгений Дзичковский – 5830 рублей.

7. Генератор случайных чисел – 5485 рублей.



