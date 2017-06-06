Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл4 : 1Питтсбург
Футбол  Дания- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Эрнани: Если будет возможность надеть футболку сборной России…

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Эрнани (справа)
Эрнани (справа)Фото: «Советский спорт»

Полузащитник «Зенита» Эрнани рассказал в интервью O Globo о первом сезоне в России и надеждах сыграть за сборную.

«С РУССКИМИ ОБЪЯСНЯЛСЯ ЖЕСТАМИ»

- Предложение «Зенита» стало для вас неожиданностью?
- Нет, «Зенит» вышел с предложением еще в середине сезона. И все это время клубы и мой агент работали над сделкой. Президент «Атлетико» говорил, чтобы я не переживал, он сделает так, чтобы было выгодно и мне, и клубу.

- Кто из футболистов вас вдохновлял в детстве?
- Мне очень нравилось смотреть за игрой Кака, хоть наши позиции на поле и отличаются. Еще нравился стиль игры Джеррарда и Лэмпарда, да и Эрнанеса, который выступал за «Ювентус».

- Как живется в России? Вы же родом из небольшого бразильского городка.
- Мы все время шутим по этому поводу, даже видео сделали «смотрите, кто попал прямиком в Россию из Сан-Гонсало». Здесь все по-другому. Недавно приезжала мама, некоторые вещи ей показались странными. А я шутил, что в России и сам до сих пор иногда теряюсь.

- Как прошла адаптация?
- Жулиано и Маурисио сильно помогли. Думал, возникнет больше сложностей. Но я приехал, и тут же вышел играть в Лиге Европы. То есть не только тренировался, получал свои шансы. Со многими футболистами случается так, что переезжают в Европу, не получают практики и сразу хотят вернуться. Не хочу стать одним из них. Хочу построить карьеру, и остаться в Европе на много лет.

- Что с общением на поле?
- С тренером все было хорошо, спокойно общались. А вот с русскими игроками было сложно, в основном объяснялись жестами. Потихоньку выучил нужные слова. А еще учу сразу два языка: русский и английский.

- Что было самым сложным поначалу?
- Холод и язык. Никогда не сталкивался с морозами. Приехал, когда было минус 19 градусов.

- Что-нибудь в российской культуре показалось необычным?
- Не очень часто тут смеются. Люди сдержанные, серьезные. На тренировках видно, что некоторые парни довольно закрытые.

- Что скажете о подготовке страны к ЧМ-2018?
- Почти все уже готово. Все на высшем уровне. Город живет в предвкушении крупного турнира. Надеюсь, у России получится провести отличный чемпионат мира.

«СПАРТАК», ЦСКА И «ЛОКО» - САМЫЕ ТРУДНЫЕ СОПЕРНИКИ»

- Вы еще надеетесь сыграть за Бразилию, или, если получите предложение, готовы помочь сборной России?
- Надеюсь, что пригласят в бразильскую национальную команду. Очень хочу, чтобы это произошло. Но если будет возможность надеть футболку сборной России…мне бы очень хотелось сыграть на большом турнире. Конечно, будет обидно, если не представится шанса выступить за сборную родной страны. Но понимаю, что выбор за тренером, конкуренция большая.

- Что скажете о соперничестве клубов: «Зенит», «Спартак», ЦСКА?
Я тоже думал, что у нас всего два конкурента. Но есть много команд, которые просто так три очка не отдадут: «Ростов», «Анжи», «Терек»… Но «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» - самые трудные соперники. Теперь еще и «Динамо» вышло в премьер-лигу. Уровень лиги растет. Мы очень хотели попасть в Лигу чемпионов, но в итоге сыграем в Лиге Европы.

- Как вам болельщики «Зенита»?
- Классные! Они так здорово поддерживают команду, прямо до мурашек! Торсида гонит нас вперед, иногда заслуженно критикует. Некоторым парням в последних матчах доставалось немного критики. Но тут не настолько давят, как в Бразилии.

- Вы пришли на замену Витселю…
- Да, меня подписали, так как наши характеристики в чем-то совпадали. Но я уважаю всех в команде, не хочу никого заменять. Иногда вредно для атмосферы в коллективе, когда парни видят, что ты пришел на чье-то место. Я приехал, дебютировал, затем оставался вне заявки на несколько матчей, потом снова вернулся на поле. В новом сезоне хочу играть постоянно, чтобы показать, на что способен.

- Какая у вас мечта?
- Хочу сыграть за сборную, выиграть трофеи с «Зенитом», чемпионат России, Лигу чемпионов и Лигу Европы. Вижу, что «Зенит» - один из европейских топ-клубов, и у меня есть шанс добиться больших высот вместе с командой.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Данни покинул «Зенит». Таблица трансферов РФПЛДанни покинул «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Константин Сарсания: Возвращение Халка стало бы интересным вариантом для «Зенита»Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания высказался о возможном возвращении в команду форварда Халка.Бренд «Зенита» попал в топ-50 самых дорогих в мировом футболеПо версии английской компании Brand Finance петербургский клуб занимает 41 место.«Анжи» подпишет контракты с Солосиным и полузащитником «Зари»Голкипер «Томи» Алексей Солосин и полузащитник «Зари» Игорь Чайковский продолжат карьеру в «Анжи», сообщает официальный сайт «Матч ТВ».Экс-врач «Спартака»: Готов поднять на ноги Зобнина за 4 месяцаУволенный врач московского «Спартака» Лю Хюньшень изъявил желание вылечить Романа Зобнина.Эксперта компьютером не заменить – итоги «Гонки за золотом»Эксперта компьютером не заменить – итоги «Гонки за золотом»«Советский спорт» подводит итоги «Гонки за золотом» сезона 2016-17Новосельцев и Подберезкин в ближайшее время могут стать игроками «Ростова»Защитник санкт-петербургского «Зенита» Иван Новосельцев и полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин в ближайшее время могут сменить клубную прописку.СКА: Комиссия РФПЛ осталась удовлетворена увиденным в ХабаровскеВ понедельник комиссия РФПЛ под руководством директора по безопасности лиги Александра Мейтина посетила Хабаровск для инспекционной проверки инфраструктуры «СКА-Хабаровска».Эрнани: Играть за Россию? Такое может случиться, если увижу, что нет шансов попасть в сборную БразилииПолузащитник «Зенита» Эрнани поделился мнением о возможном выступлении за сборную России.Врач «Спартака»: Пока с уверенностью можно сказать только то, что Зобнин пропустит Кубок конфедерацийРуководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о характере травмы полузащитника Романа Зобнина.«Амкар» просматривает защитника «Факела» БурнашаЗащитник «Факела» Георгий Бурнаш находится на просмотре в «Амкаре». 23-летний воспитанник «Локомотива» провел в ФНЛ два сезона и сыграл в 51 матче за «Факел».ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Эшторила»Как сообщает Record, защитник «Эшторила» Аилтон Феррейра может перейти в московский ЦСКА.У Зобнина диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленаПолузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин получил повреждения боковой и крестообразной связок колена в товарищеском матче с Венгрией (3:0) в Будапеште.Вячеслав Малафеев: «Зенит» должен вернуть любовь и уважение болельщиковБывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о предстоящем сезоне, а также дал оценку выступлениям питерской команды.Александр Бубнов: Нобоа и Данни футболисты сопоставимого уровняФутбольный эксперт Александр Бубнов сравнил уровень мастерства Кристиана Нобоа и Мигеля Данни.Константин Лепехин: Надеюсь, Роберто Манчини сможет правильно использовать НобоаБывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал переход в клуб полузащитника Кристиана Нобоа.Андрей Созин: У нас не самые плохие судьиЧлен комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал высказывание руководства «Зенита» в адрес футбольных арбитров, а также заострил внимание на некоторых комментаторах.В Когалыме состоялось открытие первого выездного лагеря «Спартака»В Когалыме состоялось торжественное открытие первого выездного лагеря «Спартака» - Spartak Camp.У Зобнина подозрение на повреждение связок коленного суставаУ полузащитника московского «Спартака», получившего травму в контрольном матче за сборную России против венгров, подозрение на повреждение связок коленного сустава.Защитник Анхель признан лучшим футболистом «Терека» в завершившемся сезонеБолельщики «Терека» признали венесуэльского защитника Анхеля Уилкера лучшим футболистом клуба в минувшем сезоне, сообщает официальный сайт клуба.
Футбол
Новосельцев и Подберезкин в ближайшее время могут стать игроками «Ростова»
Футбол
Евгений Коноплянка: «Шальке» – настоящая яма
Баскетбол
Мозгов, Швед и Карасев вошли в состав сборной России на основной сбор перед Евробаскетом
Футбол
Эрнани: Играть за Россию? Такое может случиться, если увижу, что нет шансов попасть в сборную Бразилии
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости