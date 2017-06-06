Эрнани: Если будет возможность надеть футболку сборной России…

Полузащитник «Зенита» Эрнани рассказал в интервью O Globo о первом сезоне в России и надеждах сыграть за сборную.

«С РУССКИМИ ОБЪЯСНЯЛСЯ ЖЕСТАМИ»

- Предложение «Зенита» стало для вас неожиданностью?

- Нет, «Зенит» вышел с предложением еще в середине сезона. И все это время клубы и мой агент работали над сделкой. Президент «Атлетико» говорил, чтобы я не переживал, он сделает так, чтобы было выгодно и мне, и клубу.

- Кто из футболистов вас вдохновлял в детстве?

- Мне очень нравилось смотреть за игрой Кака, хоть наши позиции на поле и отличаются. Еще нравился стиль игры Джеррарда и Лэмпарда, да и Эрнанеса, который выступал за «Ювентус».

- Как живется в России? Вы же родом из небольшого бразильского городка.

- Мы все время шутим по этому поводу, даже видео сделали «смотрите, кто попал прямиком в Россию из Сан-Гонсало». Здесь все по-другому. Недавно приезжала мама, некоторые вещи ей показались странными. А я шутил, что в России и сам до сих пор иногда теряюсь.

- Как прошла адаптация?

- Жулиано и Маурисио сильно помогли. Думал, возникнет больше сложностей. Но я приехал, и тут же вышел играть в Лиге Европы. То есть не только тренировался, получал свои шансы. Со многими футболистами случается так, что переезжают в Европу, не получают практики и сразу хотят вернуться. Не хочу стать одним из них. Хочу построить карьеру, и остаться в Европе на много лет.

- Что с общением на поле?

- С тренером все было хорошо, спокойно общались. А вот с русскими игроками было сложно, в основном объяснялись жестами. Потихоньку выучил нужные слова. А еще учу сразу два языка: русский и английский.

- Что было самым сложным поначалу?

- Холод и язык. Никогда не сталкивался с морозами. Приехал, когда было минус 19 градусов.

- Что-нибудь в российской культуре показалось необычным?

- Не очень часто тут смеются. Люди сдержанные, серьезные. На тренировках видно, что некоторые парни довольно закрытые.

- Что скажете о подготовке страны к ЧМ-2018?

- Почти все уже готово. Все на высшем уровне. Город живет в предвкушении крупного турнира. Надеюсь, у России получится провести отличный чемпионат мира.

«СПАРТАК», ЦСКА И «ЛОКО» - САМЫЕ ТРУДНЫЕ СОПЕРНИКИ»

- Вы еще надеетесь сыграть за Бразилию, или, если получите предложение, готовы помочь сборной России?

- Надеюсь, что пригласят в бразильскую национальную команду. Очень хочу, чтобы это произошло. Но если будет возможность надеть футболку сборной России…мне бы очень хотелось сыграть на большом турнире. Конечно, будет обидно, если не представится шанса выступить за сборную родной страны. Но понимаю, что выбор за тренером, конкуренция большая.

- Что скажете о соперничестве клубов: «Зенит», «Спартак», ЦСКА?

Я тоже думал, что у нас всего два конкурента. Но есть много команд, которые просто так три очка не отдадут: «Ростов», «Анжи», «Терек»… Но «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» - самые трудные соперники. Теперь еще и «Динамо» вышло в премьер-лигу. Уровень лиги растет. Мы очень хотели попасть в Лигу чемпионов, но в итоге сыграем в Лиге Европы.

- Как вам болельщики «Зенита»?

- Классные! Они так здорово поддерживают команду, прямо до мурашек! Торсида гонит нас вперед, иногда заслуженно критикует. Некоторым парням в последних матчах доставалось немного критики. Но тут не настолько давят, как в Бразилии.

- Вы пришли на замену Витселю…

- Да, меня подписали, так как наши характеристики в чем-то совпадали. Но я уважаю всех в команде, не хочу никого заменять. Иногда вредно для атмосферы в коллективе, когда парни видят, что ты пришел на чье-то место. Я приехал, дебютировал, затем оставался вне заявки на несколько матчей, потом снова вернулся на поле. В новом сезоне хочу играть постоянно, чтобы показать, на что способен.

- Какая у вас мечта?

- Хочу сыграть за сборную, выиграть трофеи с «Зенитом», чемпионат России, Лигу чемпионов и Лигу Европы. Вижу, что «Зенит» - один из европейских топ-клубов, и у меня есть шанс добиться больших высот вместе с командой.