Джесси Лингард: Благодаря Погба в «Юнайтед» прекрасная атмосфера

Поль Погба и Джесси Лингард Фото: Gettyimages.ru

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард высказался о роли Поля Погба, рассказал об отношениях с Маркусом Рэшфордом, и заявил о желании помогать молодым игрокам.

Первым делом игрок сборной Англии рассказал, какое влияние на игроков английского клуба оказывает француз Поль Погба, который вернулся в «Юнайтед» минувшим летом из «Ювентуса» за 105 млн евро.

– Думаю, он полностью адаптировался в команде, – говорит 25-летний игрок «красных дьяволов». – Поль – веселый парень. Благодаря ему, в раздевалке «Манчестера» всегда хорошее настроение. Вообще, Погба способен отвлечь всю команду перед важной игрой. Он умеет разрядить обстановку.

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Известно, что Лингард, как и Маркус Рэшфорд прошли все уровни «Манчестер Юнайтед», а также национальной сборной. Лингард считает, что этот фактор играет важную роль в каждом матче.

– Мы давно играем вместе, – говорит партнер Рэшфорда по сборной Англии. – Я всегда знаю, на каком участке поля нужно искать Маркуса. Мы стараемся использовать свои сильные стороны на благо всей команды.

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Напоследок Лингард рассказал, как относится к воспитанникам «Юнайтед».

– В этом году мне исполнится 25 лет, – говорит футболист. – Очевидно, тренерский штаб будет приглашать в команду молодых игроков, и это хорошо. Думаю, я в состоянии дать им дельный совет. Конечно, всегда приятно играть за одну команду с воспитанниками твоего клуба. Это помогает сплотиться и побеждать.

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