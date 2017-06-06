«Заберите свою трудовую книжку». Как увольняют из «Спартака»

Все мы знаем китайского лекаря из «Спартака» – доктора Лю Хуншэна. Кто-то относится к нему с уважением, кто-то с юмором, но ни у кого он не вызывает негативных эмоций.

Ваши услуги больше не потребуются…

Ни у кого, видимо, за исключением итальянского тренера «Спартака» Массимо Карреры. Почему так можно подумать? Все просто – у доктора Лю истек срок действия его контракта с клубом, но вместо продления, как это было на протяжении долгих лет до этого, ему сообщили о необходимости явиться в офис – забрать свою трудовую книжку. И все…

Все, чего доктор Лю заслужил за свои 13 лет работы в команде – звонок секретаря и короткое «спасибо» в новостях на официальном сайте клуба. Он даже не удостоился объяснений, почему с ним расстаются. Лишь дали понять, что это – инициатива главного тренера, хоть никаких конфликтов между итальянцем и китайцем по словам последнего никогда не возникало.

Все понятно – новая метла метет по новому. В прошедшем сезоне Каррера никаких кадровых решений принимать не мог – сначала был временщиком, потом не с руки было мутить воду в команде, которая рвется к чемпионству. В мае «Спартак» впервые за 16 лет выиграл первенство, Каррера получил новый контракт и начал менять «Спартак» под себя.

Вините во всем врача

Похожие кадровые решения принимал и Микаэль Лаудруп, когда разразилось очередное «дело врачей» в красно-белых рядах. Тогда без работы оставили массажистов Семакина и Прохорова. За ними последовал и врач Юрий Васильков, который не хотел бодаться с новым руководством команды.

В срочном порядке расставался «Спартак» и с Владиславом Корницким, работой которого был недоволен предшественник Каррера на посту главного тренера красно-белых, Дмитрий Аленичев.

Врач – вообще в «Спартаке» позиция расстрельная. Вот только доктора Лю это никогда не касалось. Он работал при бесчисленном количестве тренеров, генеральных директоров и начальников медицинского штаба. Казалось, что он в «Спартаке» будет всегда.

Еще бы, ведь он спас карьеру Неманьи Видича – поставил футболиста на ноги, который, уйдя из «Спартака» в последствии стал лучшим защитником премьер-лиги в составе «Манчестер Юнайтед».

Эта история всегда была сомнительной – неизвестно, ведь, что помогло сербскому футболисту, современная медицина, или традиционная китайская – с акупунктурой и пиявками. Во всяком случае, в «Спартаке» эту легенду никогда не опровергали, а доктора Лю ценили и любили. Видимо, недостаточно сильно любили, раз не потрудились объяснить, почему его услуги больше не требуются.

Спасибо за работу

Сразу вспоминается вопиющий случай, когда из команды уходил заслуженный ветеран московского «Спартака» и нынешний директор департамента по связям с общественностью команды Леонид Трахтенберг вынужден был покинуть клуб. По неофициальной информации причиной послужил конфликт с генеральным директором клуба Романом Асхабадзе. Когда Трахтенберг уходил из клуба, кстати, по своей же просьбе, на сайте он не удостоился даже того самого «спасибо», которое все же перепало Лю Хуншэну. Но пресс-атташе не стал обижаться – он не за «спасибо» в «Спартаке» работал, и, судя по всему, даже не деньги играли решающую роль.

Опыт Леонида Федоровича, кстати, подсказывает, что доктору Лю не надо отчаиваться. Тренер «Спартака» - должность не вечная. Кто знает, насколько увеличил кредит доверия Массимо Каррере первый за 16 лет титул «Спартака». Может он и вернется в любимый клуб года через три-четыре, как это сделал Трахтенберг после того, как Асхабадзе был уволен. Роману Гурамовичу, кстати, «спасибо» все-таки досталось.

