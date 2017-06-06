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КХЛ, что тебе нужнее? Легальная аренда игроков уничтожит лигу, но усилит сборную

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
КХЛ, что тебе нужнее? Легальная аренда игроков уничтожит лигу, но усилит сборную
Фото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко продолжает горячую тему о том, к чему нас приведет легализация аренды игроков в КХЛ.

Дело Семенова-Зиновьев так мощно встряхнуло нашу лигу, что в спор о нужности или, наоборот, вреде аренды игроков, втягивается все больше и специалистов, и болельщиков.

Как уже писал «Советской спорт», единого мнения на этот счет нет. Однако все больше голосов склоняются к тому, что аренду надо сперва упорядочить, а затем легализовать. Главный аргумент этой позиции – «подковерных» переходов игроков из клуба в клуб все равно не избежать.

А что значит легализовать?

Ну к примеру, ограничить число сдаваемых в аренду игроков до пяти человек. Обязать клубы вносить арендованных хоккеистов в заявку на сезон. И главное – забирать их обратно только по окончании чемпионата и никак не раньше.

Вроде бы все разумно. Но что это означает по сути?

А по сути игроки делятся на первый, второй сорт и третий сорт. Первый играет за основу олигархов. Третий – за клубы из нижней части таблицы. Но есть еще второй, который вроде бы и привлекает олигархов, но им пока не годится. И вот его тоже отдают на время аутсайдерам. С тем, что если он вдруг вырастет до первого – дернуть обратно.

Ну и кого мы собирается обманывать? Самих себя?

Ведь я вам сейчас только что обрисовал чемпионат, где за победу наравне «борются» клубы и, по сути и уровню, их фарм-клубы.

Кому нужна эта профанация?

Уж тогда действительно стоит радикально лигу сократить. И все «фарм-клубы» отправить в ВХЛ вслед за «Кузней». А игроков, которые не проходят сейчас в твой состав освободить для конкуренов…

Однако есть тут одно немаловажное «но»!

В хоре голосов, рассуждающих сейчас о легализации аренды, меня привлек призыв генменеджера «Салавата Юлаева» Леонида Вайсфельда. Он единственный воскликнул: «Господа, а давайте сперва определимся – мы чего в нашей КХЛ создать хотим? Какие цели преследуем?».

И вот это вопрос действительно основополагающий и фундаментальный. Потому что…

1) Официальная аренда игроков окончательно уничтожит даже надежду на равенство команд КХЛ. У нас ведь и при скрытой аренде чемпионы не часто меняются. За девять сезонов КХЛ Кубок Гагарина дважды завоевывали «Ак Барс», московское «Динамо», «Магнитка» и СКА. Один раз трофей достался «Салавату». Всерьез на него претендовали «Авангард» и ЦСКА. В общем-то круг претендентов на победу в КХЛ и сейчас очерчен довольно резко. Три клуба на Западе, три на Востоке. Остальные – статисты. И узаконив аренду мы просто узаконим это неравенство, деление на первых и вторых.

2) Официальная аренда игроков поможет укреплению сборной России. Если, конечно, говорить об игроках КХЛ. Не верите? Да вы вспомните советские времена, когда наша «Красная Машина» доминировала в мире.

Тогда в чемпионате было четыре сильных московских клуба и… все остальное. Появлялся сильный игрок на Урале или Поволжье, я уж не говорю о менее культовых хоккейный центрах нашей страны. И что? Он либо тут же призывался в ЦСКА, как военнослужащий, либо его иногда успевали перехватить у армейцев «Спартак» или «Динамо».

Все было тоже самое. Олигархи и их фарм-клубы. И игрок уезжал не просто в Москву – он шел в ЦСКА или «Динамо», лелея надежду пробиться в сборную страны. И зачастую пробивался. И надевал на шею золотые медали с ЧМ и ОИ.

Вывод

Если у нас во главе угла только интересы сборной, аренду, конечно, надо легализовать. Пусть за чемпионство постоянно борются шесть клубов. А остальные просто с завистью наблюдают, ожидая «крох» с барского стола. Тут даже лигу можно и не сокращать. Важнее сам чемпионат разделить на два этапа, чтобы на втором сильные играли с сильными, а слабые – со слабыми. Чтоб аутсайдеры не путались, так сказать, под ногами и не сбивали топ-клубы с боевого настроя. Такие опыты в истории нашего хоккея уже бывали.

Если же мы все-таки хотим сделать лигу более равной, а клубы в ней – более боеспособными… То любую аренду надо строго запрещать. Перспективных игроков не ссылать в состав аутсайдеров, а освобождать – пусть контракты с ними подписывают в том числе и твои прямые конкуренты или те, кто готов кинуть вызов олигарху.

Выбирай, КХЛ, - что тебе сейчас важнее?

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