Мы новый мир построим. Как Фурсенко изменил «Зенит» за 10 дней

Сергей Фурсенко занял должность председателя правления и президента «Зенита» 10 дней назад и за это время успел изменить почти все.



Назначил спортивного директора

На следующий день после возвращения Фурсенко в клубе появился спортивный директор – Константин Сарсания, в последние четыре года тренировавший в Литве. Сарсания уже занимал этот пост в петербургской команде в 2006-м и отвечал за селекцию до 2008-го. Это назначение особенно важное: спортивного директора в «Зените» не было с июня прошлого года – с тех пор, как ушел Хенк ван Стее, а следовательно, ответственность за трансферы лежала на главном тренере и руководстве.

Уволил главного тренера

Еще через день клуб уволил главного тренера Мирчу Луческу. Сам румын не собирался покидать «Зенит», поэтому сомнений в том, что это решение нового руководства, нет. Сергей Фурсенко поблагодарил Луческу за уделенное время и объяснил неудачу тренера непривычной для него обстановкой.

Переделал медицинский штаб

При Мирче Луческу и Андре Виллаш-Боаше главным врачом был Михаил Гришин, который работает в клубе уже 25 лет. Ему на смену пришел Юрий Козлов, который в клубе с 2009-го: он занимал должности главного врача «Смены-Зенит», «Зенита»-2 и Академии. Михаил Гришин остался в штате. Еще одно изменение: на должность главного массажиста вернули Сергея Колесникова, который работал в клубе с 2004-го по 2013-й.

Вернул легендарного диктора

В начале 2016-го «Зенит» неожиданно расторг трудовой договор с Константином Анисимовым – диктором на матчах клуба с 2003 года. Официально: из-за нарушения трудовой дисциплины, из-за того, что провел посторонних людей в комментаторскую и покидал рабочее место. Анисимов рассказывал, что на матч Лиги чемпионов он привел детей, а генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов в резкой форме высказался по этому поводу. Все это время диктором был Алексей Петров, глава медиа-службы «Петровского». Сергей Фурсенко же принял решение вернуть легендарный голос.

Пригласил Анатолия Давыдова обратно в «Зенит»

Вместо Игоря Симутенкова, которого назначили помощником главного тренера еще до назначения Манчини, тренером молодежки стал Анатолий Давыдов. Он уже работал в «Зените»-м в 2007-2013-м. В сезоне-2009, когда молодежка выиграла первенство, он руководил командой только полгода – после увольнения Дика Адвоката он стал исполняющим обязанности главного тренера основы и там взял бронзу.

Назначил Роберто Манчини главным

Сергей Фурсенко однажды уже пытался заполучить Роберто Манчини – на пост главного тренера сборной России. Ту детективную и странную сейчас вспоминать смешно, но в 2012-м читать новости про вскрытый автогеном сейф было страшно. Сейчас ничего такого не было: Алексей Миллер чинно принял Манчини в своем московском офисе 29 мая, а в первый день лета итальянец на три года стал главным тренером «Зенита».

Решил изменить гимн

«Город над вольной Невой…» – единственная песня, которую весь стадион поет вместе независимо от сектора. Но несмотря на мелодичность и красоту, некоторым песня кажется устаревшей. Строчка «Кубок УЕФА наш «Зенит» возьмет» во время Лиги чемпионов выглядит крайне нелогично. К тем людям, которые выступают за модернизацию гимна, относится и Сергей Фурсенко.

– Гимн не соответствует задачам «Зенита». Нужна новая версия, будет конкурс. В гимне надо петь про «Реал» (Мадрид), а не про «Гамбург», «Рапид» и Кубок УЕФА, – сказал генеральный директор «Зенита».

Избавился от легенды «Зенита»

Контракт Мигеля Данни с «Зенитом» закончился, но в отличие от Николаса Ломбертса, который заранее объявил, что уйдет, о судьбе португальца не было известно ничего. Капитан «Зенита» вернулся после травмы и вернулся на прежний уровень – претензий по игре к нему не было. По всей видимости, 33-летний полузащитник не вписался в концепцию глобальной перестройки команды, но дело явно не только в возрасте: в этот же момент «Зенит» бесплатно взял 32-летнего Кристиана Нобоа. Мигель Данни – олицетворение старого «Зенита», и с ним новую команду было бы строить сложнее.

Усилил команду воспитанником

24-летний Денис Терентьев с детства занимался в Академии, потом играл в молодежке, а в 2012-м попал к Спаллетти в основу. Итальянец выпустил его один раз на две минуты – в игре против «Анжи». После этого Терентьев ушел в «Томь», возвращался в «Зенит»-2, а потом отправился в «Ростов», с которым выиграл серебро и играл в Лиге чемпионов. Контракт Терентьева с ростовчанами был рассчитан до 2018 года, но петербуржцы решили купить своего воспитанника прямо сейчас.