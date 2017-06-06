Мы новый мир построим. Как Фурсенко изменил «Зенит» за 10 дней
Сергей Фурсенко занял
должность председателя правления и президента «Зенита» 10 дней назад и за это
время успел изменить почти все.
Назначил спортивного директора
На следующий день после возвращения Фурсенко в клубе появился
спортивный директор – Константин Сарсания, в последние четыре года
тренировавший в Литве. Сарсания уже занимал этот пост в петербургской команде в
2006-м и отвечал за селекцию до 2008-го. Это назначение особенно важное:
спортивного директора в «Зените» не было с июня прошлого года – с тех пор, как
ушел Хенк ван Стее, а следовательно, ответственность за трансферы лежала на
главном тренере и руководстве.
Уволил главного тренера
Еще через день клуб уволил главного тренера Мирчу Луческу.
Сам румын не собирался покидать «Зенит», поэтому сомнений в том, что это
решение нового руководства, нет. Сергей Фурсенко поблагодарил Луческу за
уделенное время и объяснил неудачу тренера непривычной для него обстановкой.
Переделал медицинский штаб
При Мирче Луческу и Андре Виллаш-Боаше главным врачом был
Михаил Гришин, который работает в клубе уже 25 лет. Ему на смену пришел Юрий
Козлов, который в клубе с 2009-го: он занимал должности главного врача «Смены-Зенит»,
«Зенита»-2 и Академии. Михаил Гришин остался в штате. Еще одно изменение: на
должность главного массажиста вернули Сергея Колесникова, который работал в
клубе с 2004-го по 2013-й.
Вернул легендарного диктора
В начале 2016-го «Зенит» неожиданно расторг трудовой договор
с Константином Анисимовым – диктором на матчах клуба с 2003 года. Официально:
из-за нарушения трудовой дисциплины, из-за того, что провел посторонних людей в
комментаторскую и покидал рабочее место. Анисимов рассказывал, что на матч Лиги
чемпионов он привел детей, а генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов в
резкой форме высказался по этому поводу. Все это время диктором был Алексей
Петров, глава медиа-службы «Петровского». Сергей Фурсенко же принял решение
вернуть легендарный голос.
Пригласил Анатолия Давыдова обратно в «Зенит»
Вместо Игоря Симутенкова, которого назначили помощником
главного тренера еще до назначения Манчини, тренером молодежки стал Анатолий
Давыдов. Он уже работал в «Зените»-м в 2007-2013-м. В сезоне-2009, когда
молодежка выиграла первенство, он руководил командой только полгода – после
увольнения Дика Адвоката он стал исполняющим обязанности главного тренера
основы и там взял бронзу.
Назначил Роберто Манчини главным
Сергей Фурсенко однажды уже пытался заполучить Роберто
Манчини – на пост главного тренера сборной России. Ту детективную и странную
сейчас вспоминать смешно, но в 2012-м читать новости про вскрытый автогеном
сейф было страшно. Сейчас ничего такого не было: Алексей Миллер чинно принял
Манчини в своем московском офисе 29 мая, а в первый день лета итальянец на три
года стал главным тренером «Зенита».
Решил изменить гимн
«Город над вольной Невой…» – единственная песня, которую весь
стадион поет вместе независимо от сектора. Но несмотря на мелодичность и
красоту, некоторым песня кажется устаревшей. Строчка «Кубок УЕФА наш «Зенит»
возьмет» во время Лиги чемпионов выглядит крайне нелогично. К тем людям, которые
выступают за модернизацию гимна, относится и Сергей Фурсенко.
– Гимн не
соответствует задачам «Зенита». Нужна новая версия, будет конкурс. В
гимне надо петь про «Реал» (Мадрид), а не про «Гамбург»,
«Рапид» и Кубок УЕФА, – сказал генеральный директор «Зенита».
Избавился от легенды «Зенита»
Контракт Мигеля Данни с «Зенитом» закончился, но в отличие
от Николаса Ломбертса, который заранее объявил, что уйдет, о судьбе португальца
не было известно ничего. Капитан «Зенита» вернулся после травмы и вернулся на
прежний уровень – претензий по игре к нему не было. По всей видимости, 33-летний
полузащитник не вписался в концепцию глобальной перестройки команды, но дело
явно не только в возрасте: в этот же момент «Зенит» бесплатно взял 32-летнего Кристиана
Нобоа. Мигель Данни – олицетворение старого «Зенита», и с ним новую команду
было бы строить сложнее.
Усилил команду воспитанником
24-летний Денис Терентьев с детства занимался в Академии, потом
играл в молодежке, а в 2012-м попал к Спаллетти в основу. Итальянец выпустил
его один раз на две минуты – в игре против «Анжи». После этого Терентьев ушел в
«Томь», возвращался в «Зенит»-2, а потом отправился в «Ростов», с которым
выиграл серебро и играл в Лиге чемпионов. Контракт Терентьева с ростовчанами
был рассчитан до 2018 года, но петербуржцы решили купить своего воспитанника
прямо сейчас.