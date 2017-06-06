Вдох-выдох. Как дышать во время бега
Правильное дыхание – залог продуктивной пробежки. Как дышать правильно, нужно ли дышать ртом или носом, как тренировать правильное дыхание и становиться выносливее. Обо всем этом «Советскому спорту» рассказала Ксения Астраханцева, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, тренер и марафонец.
Дыхание на шаги
«Существует два основных подхода к способу дыхания во время бега и спортивной ходьбы. Это – двухступенчатое и четырехступенчатое дыхание», - рассказывает эксперт «Советского спорта».
Двухступенчатое – два коротких вдоха, затем два коротких выдоха. Каждое действие выполняют на один шаг. Четырехступенчатое – четыре коротких вдоха, за которыми следуют четыре коротких выдоха. Каждое действие также выполняют на один шаг.
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Такое дыхание тренирует сердечно-сосудистую и дыхательную системы, положительно влияет на кровоснабжение, повышает общую выносливость спорстмена.
Как тренировать дыхание на шаги
@tunderface putting one foot in front of the other at the SD @runrocknroll half. Race or no race, PB or not quite... no matter the goal, no matter the outcome. Everybody Run. . #toutlemondecourt #cieleathletics #chaseadventure #everybodyrun #run #running #coaching #marathon #marathontraining #runlove #ciele #unitycommunity
«Я советую начинать с двухступенчатого дыхания. Практика показывает, что новичкам оно дается легче», - говорит Ксения Астраханцева.
Начинать тренировку «дыхания на шаги» нужно с медленного темпа – лучше всего с ходьбы, постепенно увеличивая ее скорость. Если вы ходите в бассейн, можно учить технику бегового дыхания, когда вы плаваете брассом. Система прежняя: одно действие на один гребок.
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Многие во время бега меняют темп на дистанции, бегут быстрее отдельные отрезки. В этом случае бегун также ускоряет и дыхание: короткие вдохи и выдохи у него происходят быстрее, и главное все также попадать одним действием на один шаг.
Чем дышать – носом или ртом
«Идеально, если вы делаете вдохи носом, а выдохи ртом», - говорит эксперт «Советского спорта». Такое дыхание полезнее для сердца. Объем воздуха, который вы вдыхаете через нос, меньше объема, вдыхаемого ртом – это позволяет нормализовать частоту сердечных сокращений.
Кроме того, вдох через нос охраняет носоглотку, если вы бегаете на улице при низких температурах. Если вдыхать ртом, велик риск простудиться. А для тех, кто предпочитает бегать по городу, вдох ртом означает еще, что в ротовую полость попадут грязь и пыль городского воздуха (в то время, как нос частично фильтрует его).
Читать еще на сайте «Советского спорта»: Какой спортпит нужен бегуну и для чегоВ случаях, если такое дыхание (вдох – носом, выдох – ртом) дается тяжело, допустимо на первых этапах тренировок дышать одновременно ртом и носом, резюмирует Ксения Астраханцева.
Что делать, если дыхание сбилось
«В случае одышки или, если дыхание, сбилось, нужно использовать такой способ: вы останавливаетесь и делаете очень медленный максимально глубокий вдох, а затем максимально быстрый и резкий выдох. Для увеличения скорости выдоха можно даже сделать резкий наклон, «сложиться» в животе. Если дыхание не нормализовалось, повторите еще – два-три раза», - говорит эксперт «Советского спорта».
Для
того, чтобы дыхание не сбивалось,
увеличивайте скорость бега постепенно.
Избегайте разговоров, когда бежите:
разговоры гарантированно собьют дыхание
и дадут лишнюю нагрузку на сердце и
сосуды.