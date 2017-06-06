Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл4 : 1Питтсбург
Футбол  Дания- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Смолов как Джеко! Итоги еврочемпионатов

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Эдин Джеко
Эдин ДжекоФото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» ярко и красочно подводит итоги ведущих еврочемпионатов.

Испания

Жаль, что российское ТВ не показывало примеру - там было весело. Чемпионат Испании в этом сезоне стал самым результативным среди всех ведущих первенств. Здесь же, что логично, играл лучший бомбардир - Лионель Месси.

Результативность Месси позволила ему выиграть «Золотую бутсу». Забить 37 голов за чемпионат для него - обычное дело. Трижды он забивал больше. Особенно удался аргентинцу сезон-2011/12, в котором он забил в чемпионате Испании 50 мячей! «Золотую бутсу» Месси выиграл уже в четвертый раз. Подобным еще может похвастаться лишь Криштиану Роналду. Трижды эту награду он взял, выступая за «Реал», один раз за «МЮ».

Невероятный сезон удался Серхио Рамосу. В примере он забил семь голов. Четыре из них стали победными, а два принесли «Реалу» ничью. Особенным для футболиста получился матч с «Малагой» - защитник сделал дубль, а «Реал» выиграл 2:1.

Италия

Италия - единственная страна из всех нами рассматриваемых, где чемпионат и кубок выиграла одна и та же команда - «Ювентус».

Для «Ювентуса» это хорошо. Про остальные клубы Италии так не скажешь - они не могут тягаться со «Старой синьорой». В первую очередь по умению зарабатывать, что является следствием всего остального.

Только «Ювентус» в Италии может купить у главных конкурентов в одно трансферное окно Игуаина и Пьянича. Благо, в Европе играет успешно и позволить себе может. Другой источник доходов «Ювентуса» - свой стадион. Здесь конкуренты тоже в пролете - ни у «Интера», ни у «Милана», ни у «Ромы», ни у «Наполи» своей арены нет.

Германия

Чемпионат Германии стал лучшим по посещаемости. Здесь же играет самый посещаемый клуб ведущих европейских чемпионатов - дортмундская «Боруссия».

Невероятно: перед сезоном «Боруссия» продала 55 тысяч абонементов! При этом 99,85% болельщиков продлили свои прошлогодние абонементы. Лишь 84 поклонника команды отказались от такой опции.

Англия

Чемпионат Англии был прекрасен своей непредсказуемостью. В любой момент здесь все могло развернуться на 180 градусов. Кто мог сказать после шести стартовых туров, что чемпионом станет «Челси», а «Манчестер Сити» всего лишь замкнет тройку? Если «горожане» из первых шести матчей выиграли все, то «Челси» лишь три, дважды проиграв соперникам. «Арсеналу» «Челси» уступил вообще без вариантов - 0:3.

Чемпионом Англии стал «Челси», Кубок выиграл «Арсенал», гонку бомбардиров - футболист «Тоттенхэма», а лидером по посещаемости стал «МЮ», финишировавший на шестой строчке турнирной таблицы. Не за такую ли непредсказуемость мы любим спорт?

Франция

Франция славится талантливыми юношами. Этот сезон в очередной раз доказал, что с ними в лиге 1 все в порядке. Местный чемпионат выиграл «Монако». Одной из главных звезд в этой команде был Килиан Мбаппе - футболист, которому лишь в декабре исполнилось 18 лет! В свои молодые годы он забил 15 мячей! 21-летний полузащитник Тома Лемар забил девять голов и сделал десять ассистов.

«Вы ничего не выиграете без детей», - сказал однажды Алекс Фергюсон. «Монако» подтвердил его слова, сместив с пьедестала «ПСЖ». Как же круто, что произошло именно так. Было бы хуже, выиграй «Монако» чемпионат, потратив миллионы. Нет, побеждать можно и не устраивая денежную гонку.

Россия

К сожалению, Россия уступила ведущим футбольным странам по результативности и посещаемости. Но стоит ли удивляться? Лучше порадоваться мелочам.

Федор Смолов забил 18 голов в чемпионате России. Но он сыграл всего в 22 матчах. Гораздо больше о нем скажет другая статистика. В среднем он забивал один гол за 107 минут. У лучшего бомбардира чемпионата Италии Эдина Джеко на один гол уходило 105 минут. А у Гонсало Игуаина, отличившегося 24 раза, и того больше - 123. В Англии 130 минут на гол требовалось форварду «Эвертона» Лукаку. Он забил 25 мячей.

Стоит порадоваться и за Дениса Глушакова. Спартаковец был полезен в важных матчах, как Рамос в Испании. Полузащитник забил в обоих дерби с ЦСКА, в его активе победные голы в ворота «Ростова», «Амкара», «Рубина» и «Терека».

Футбол в России был не очень результативным и собирал меньшее количество людей на трибунах, но и в нем можно найти положительные моменты.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Спортивный директор «Торино»: Не думаю, что найдется клуб, который заплатит за Белотти 100 млн евроСпортивный директор «Торино» Джанлука Петрачи рассказал, как обстоят дела с продажей нападающего сборной Италии Андреа Белотти.Пиоли назначен главным тренером «Фиорентины»«Фиорентина» официально объявила о том, что новым главным тренером команды назначен Стефано Пиоли.Самуэль Умтити: Дембеле будет полезен «Барселоне»Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити прокомментировал интерес каталонцев к нападающему дортмундской «Боруссии» Осману Дембеле.Петер Бос возглавил «Боруссию»Петер Бос назначен новым главным тренером дортмундской «Боруссии».Франческо Тотти: Не могу сказать, что завершаю карьеруКапитан и полузащитник «Ромы» Франческо Тотти рассказал о планах на будущее.Жерар Пике: «Реал» не добился того, что сумели достичь мыЗащитник «Барселоны» Херард Пике поделился мнением о успехах мадридского «Реала» в последних двух сезонах.«Арсенал» объявил о переходе Колашинаца23-летний защитник Сеад Колашинац продолжит карьеру в чемпионате Англии.Арда Туран учинил потасовку в самолетеНеприятный конфликт произошел с турецким полузащитником «Барселоны» Ардой Тураном.Левандовски признан лучшим игроком бундеслиги по итогам минувшего сезонаФорвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски получил приз, как лучшему игроку чемпионата Германии по итогам сезоне 2016/17.Евгений Коноплянка: «Шальке» – настоящая ямаПолузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка рассказал, что готов покинуть команду ради игровой практики.Спортивный директор «Интера»: О назначении Спаллетти будет объявлено на специальной пресс-конференцииСпортивный директор миланского «Интера» Пьеро Аузилио сообщил, что бывший наставник «Зенита» Лучано Спаллетти близок к подписанию контракта с итальянским клубом.Мбаппе намерен остаться в «Монако», несмотря на предложения «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»Форвард «Монако» Килиан Мбаппе готов провести еще один сезон в клубе, несмотря на многомиллионные предложения от «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».«Милан» отказался от приглашения Мораты и намерен вернуть ОбамеянгаРуководство «Милана» продолжает работу по усилению состава. Об этом сообщает Tuttosport.«Атлетико» планирует приобрести ВитолоПолузащитник «Севильи» Витоло может в ближайшее время стать игроком «Атлетико».«Эвертон» включился в борьбу за Кейта«Эвертон» стал еще одним претендентом на полузащитника «Лацио» Бальде Кейта, сообщает Tuttomercatoweb.Президент «Ромы»: Щесны сказал мне, что хочет остаться в «Роме»Президент «Ромы» Джеймс Палотта сообщил, что голкипер сборной Польши Войцех Щесны планирует остаться в столице Италии.Манолас близок к подписанию нового контракта с «Ромой»Защитник сборной Греции Костас Манолас планирует остаться в «Роме». Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.«Бавария» вступила в борьбу с «Манчестер Юнайтед» за ЛукакуФорвард «Эвертона» Ромелу Лукаку покинет мерсисайдский клуб этим летом.Сегодня «Боруссия» представит Боса в качестве главного тренера«Боруссия» (Дортмунд) определилась с новым главным тренером. На смену ушедшему в отставку Томасу Тухелю придет Петер Бос, ранее работавший с «Аяксом», сообщает Kicker.«Милан» дал время Доннарумме до 16 июняРуководство «Милана» и голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма продолжают вести переговоры о новом контракте.
Футбол
Новосельцев и Подберезкин в ближайшее время могут стать игроками «Ростова»
Футбол
Евгений Коноплянка: «Шальке» – настоящая яма
Баскетбол
Мозгов, Швед и Карасев вошли в состав сборной России на основной сбор перед Евробаскетом
Футбол
Эрнани: Играть за Россию? Такое может случиться, если увижу, что нет шансов попасть в сборную Бразилии
все новости