Смолов как Джеко! Итоги еврочемпионатов

«Советский спорт» ярко и красочно подводит итоги ведущих еврочемпионатов.

Испания

Жаль, что российское ТВ не показывало примеру - там было весело. Чемпионат Испании в этом сезоне стал самым результативным среди всех ведущих первенств. Здесь же, что логично, играл лучший бомбардир - Лионель Месси.

Результативность Месси позволила ему выиграть «Золотую бутсу». Забить 37 голов за чемпионат для него - обычное дело. Трижды он забивал больше. Особенно удался аргентинцу сезон-2011/12, в котором он забил в чемпионате Испании 50 мячей! «Золотую бутсу» Месси выиграл уже в четвертый раз. Подобным еще может похвастаться лишь Криштиану Роналду. Трижды эту награду он взял, выступая за «Реал», один раз за «МЮ».

Невероятный сезон удался Серхио Рамосу. В примере он забил семь голов. Четыре из них стали победными, а два принесли «Реалу» ничью. Особенным для футболиста получился матч с «Малагой» - защитник сделал дубль, а «Реал» выиграл 2:1.

Италия

Италия - единственная страна из всех нами рассматриваемых, где чемпионат и кубок выиграла одна и та же команда - «Ювентус».

Для «Ювентуса» это хорошо. Про остальные клубы Италии так не скажешь - они не могут тягаться со «Старой синьорой». В первую очередь по умению зарабатывать, что является следствием всего остального.

Только «Ювентус» в Италии может купить у главных конкурентов в одно трансферное окно Игуаина и Пьянича. Благо, в Европе играет успешно и позволить себе может. Другой источник доходов «Ювентуса» - свой стадион. Здесь конкуренты тоже в пролете - ни у «Интера», ни у «Милана», ни у «Ромы», ни у «Наполи» своей арены нет.

Германия

Чемпионат Германии стал лучшим по посещаемости. Здесь же играет самый посещаемый клуб ведущих европейских чемпионатов - дортмундская «Боруссия».

Невероятно: перед сезоном «Боруссия» продала 55 тысяч абонементов! При этом 99,85% болельщиков продлили свои прошлогодние абонементы. Лишь 84 поклонника команды отказались от такой опции.

Англия

Чемпионат Англии был прекрасен своей непредсказуемостью. В любой момент здесь все могло развернуться на 180 градусов. Кто мог сказать после шести стартовых туров, что чемпионом станет «Челси», а «Манчестер Сити» всего лишь замкнет тройку? Если «горожане» из первых шести матчей выиграли все, то «Челси» лишь три, дважды проиграв соперникам. «Арсеналу» «Челси» уступил вообще без вариантов - 0:3.

Чемпионом Англии стал «Челси», Кубок выиграл «Арсенал», гонку бомбардиров - футболист «Тоттенхэма», а лидером по посещаемости стал «МЮ», финишировавший на шестой строчке турнирной таблицы. Не за такую ли непредсказуемость мы любим спорт?

Франция

Франция славится талантливыми юношами. Этот сезон в очередной раз доказал, что с ними в лиге 1 все в порядке. Местный чемпионат выиграл «Монако». Одной из главных звезд в этой команде был Килиан Мбаппе - футболист, которому лишь в декабре исполнилось 18 лет! В свои молодые годы он забил 15 мячей! 21-летний полузащитник Тома Лемар забил девять голов и сделал десять ассистов.

«Вы ничего не выиграете без детей», - сказал однажды Алекс Фергюсон. «Монако» подтвердил его слова, сместив с пьедестала «ПСЖ». Как же круто, что произошло именно так. Было бы хуже, выиграй «Монако» чемпионат, потратив миллионы. Нет, побеждать можно и не устраивая денежную гонку.

Россия

К сожалению, Россия уступила ведущим футбольным странам по результативности и посещаемости. Но стоит ли удивляться? Лучше порадоваться мелочам.

Федор Смолов забил 18 голов в чемпионате России. Но он сыграл всего в 22 матчах. Гораздо больше о нем скажет другая статистика. В среднем он забивал один гол за 107 минут. У лучшего бомбардира чемпионата Италии Эдина Джеко на один гол уходило 105 минут. А у Гонсало Игуаина, отличившегося 24 раза, и того больше - 123. В Англии 130 минут на гол требовалось форварду «Эвертона» Лукаку. Он забил 25 мячей.

Стоит порадоваться и за Дениса Глушакова. Спартаковец был полезен в важных матчах, как Рамос в Испании. Полузащитник забил в обоих дерби с ЦСКА, в его активе победные голы в ворота «Ростова», «Амкара», «Рубина» и «Терека».

Футбол в России был не очень результативным и собирал меньшее количество людей на трибунах, но и в нем можно найти положительные моменты.

