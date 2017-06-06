«Зениту» будет лучше без Данни. Даже если вы его любите – вы тоже согласитесь

Вместо реального Данни весь последний его игровой отрезок в «Зените» мы чаще видели средний российский образ за десяток лет: на него надеялись, но из-за обстоятельств португалец в основном откладывал пользу и периодически даже вредил команде. Очень полезно для нового «Зенита», что ностальгию об идеальном Данни не погубит начало отрезка Роберто Манчини.

Из Мигеля Данни весь прошедший сезон пытались делать главного героя, который разовьет «Зенит» до идеального. Осенью, когда у Мирчи Луческу многое получалось, португалец лечился с опережением графика: вот вернется – «Зенит» вообще будет не тормознуть. Весной Луческу суть и нити упускал, а Данни должен был полноценно разбежаться и всех спасти. Потому что всегда мог.

Однако самым ярким эпизодом, где у Данни была роль, стала все-таки концовка ответа «Андерлехту»: Луческу убрал Мигеля всего на пару минут, но «Зенит» успел пропустить и пустить по невскому февральскому ветру все добытое в первом полноценном матче португальца после третьего разрыва крестов.

В марте-апреле Данни забивал два тура подряд, у него же последний гол зенитовского сезона – бессмысленный для клуба, но теперь особо важный самому Мигелю. Правда, чаще португалец упирался в защитников при разгоне и даже без скорости пасовал не в тему – псевдопрощание с «Петровским» закончилось ничьей против «Анжи» именно из-за Данни.

В Данни из-за его характера, благодаря душевности и искренности, все равно верили до последнего: у Луческу уже почти не было команды, в глазах болельщиков оставались только внезапно надежный Андрей Лунев и Данни, который всегда может спасти. Разочаровываться в португальце приходилось, но в него никто не запускал нечистот.

Теперь, когда и Нико Ломбертс тоже уже попрощался с «Зенитом», в команде остался только один игрок с безупречной и богатой предысторией – Александр Кержаков, и никакой уверенности, что он останется футболистом.

Был парикмахером, странно праздновал гол. Каким мы запомним Данни в «Зените»

Давать свободу сразу двоим – и Данни, и Жулиано – было бы перебором, поэтому Мирча Луческу ни одного из них не выделял и старался понемногу обоих и придерживать, и освобождать от схем одновременно. Лучше от этого не становилось ни одному.

У Роберто Манчини в составе не будет человека, которого обязательно нужно встроить в обновленную версию операционной системы «Зенита» – и это для нового тренера плюс.

Это решение никак не связано с девятью годами Данни в «Зените» и двенадцатью в России, не связано с татуировкой разведенного моста на руке. Даже прижившаяся в России жена Петра и дети, у которых российское гражданство и шансы не быть в «Зените» легионерами после клубной Академии.

Новому «Зениту» не нужен такой мощный символ прошлого, вокруг которого глупо и нелепо строить модернизированную версию команды.

Болельщику можно подыграть на 89-й минуте последнего домашнего матча сезона, когда «Коле надо выйти», чтобы попрощаться с публикой. Но при установке свай новой команды это не вариант. Приглашения воспитанников для популизма, возвращающего петербуржцев на трибуны, вполне достаточно.

С Кержаковым, который сидит на скамейке, уезжает в швейцарскую аренду и снова сидит, пришлось смириться. Хотя в таком использовании символа клуба не так уж много пользы. Дублировать эту роль теперь еще и за счет Данни – гораздо большее неуважение, чем непродление с ним контракта.