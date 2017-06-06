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Обнадежили. Сергей Микулик о победе сборной России

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Обнадежили. Сергей Микулик о победе сборной России
Фото: РФС

Обозреватель «Советского спорта» - о победе сборной России над командой Венгрии (3:0).

У нас ведь как - если в тех матчах, что не принято с некоторых пор называть товарищескими, сборная уступает, не важно - кому, то - полный караул, когда вничью играет - это бельгийцы в концовке расслабились, а как 3:0 в кои веки случается - ну что это за соперники-то, венгры... 

Но вы вспомните, как прошлым летом во Франции выступила Россия, и как - Венгрия - едва ли можно за год разучиться играть в футбол, к тому же под руководством того же тренера, и к тому же немца, при котором выйти немотивированными на матч при своих зрителях - по определению нонсенс. Так что говорить, будто наши одолели не пойми кого и не пойми в каком состоянии, право, не стоит.

К тому же венгры, как кто к ним ни относись, они ведь не все три мяча в свои ворота вогнали. То, что сотворил Смолов, называется предпродажной подготовкой - на фоне таких вот мини-шедевров форварды и оказываются в топ-клубах. А если вброс аута «на третьего», да с баскетбольным заслоном - это результат тренировочных наработок, то гол Миранчука с Полозом смело можно в хрестоматии заносить. 

Да и на ноль сыграть против любого соперника - дорогого ведь стоит. Мог ли Джикия мечтать о более запоминающемся дебюте, чем вынесенный с ленточки ценой сверхусилия мяч? И вообще впервые игравшее вместе трио защитников - они, пусть и не сразу, но ведь нащупали взаимодействие. А если Игнашевич с братьями так и не вернутся?

И что еще важно - наши же оба тайма выиграли, что уже говорит о цельности задачи и понимании того, как комплексно подойти к ее выполнению. Обычно ведь, когда замены косяком пойдут, считается, что такому составу простителен и отрицательный эксперимент, как мы совсем недавно наблюдали в случае с бельгийцами. Но у Черчесова, получается, и стартовый-то состав во многом экспериментальный, так что, выходит, мы увидели две вариации сборной, и обе оказались победными.

Из минусов, понятно, несчастье с Зобниным, но свежеиспеченный чемпион страны, он же не последний, он только первый сезон на таком уровне проводит - вылечится, и вернется тем, кем стал совсем недавно - твердым игроком основы сборной. 

Сборной, которая, кто бы что ни говорил, провела свой пока самый обнадеживающий со времен французского Евро матч.

Матч

Венгрия - Россия - 0:3 (0:2)

Голы

Смолов 20 (0:1). Эппель 40 (0:2 - автогол). Полоз 89 (0:3).

Состав

Венгрия: Гулаши, Кадар (Винисиус, 46), Ланг, Хандья, Беше (Клиш, 46), Кальмар (Шаллаи, 46), Надь А., Штибер (Дьюрчо, 75), Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Маркварт, Эппель (Балог, 70)

Россия: Акинфеев, Джикия (Шишкин, 81), Кудряшов, Васин, Глушаков, Жирков (Тарасов, 88), Головин, Зобнин (Ерохин, 33), Самедов (Смольников, 76), Бухаров (Полоз, 63 , 63), Смолов (Миранчук, 84)

Предупреждения:

Маркварт, 66; Кляйнхайслер, 80 - Васин, 38; Ерохин, 48

Судья:

Кристиан Дингерт (Германия)

Место и дата

05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция

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