Воины против Короля. Все о финале НБА

Вчера «Голден Стейт» второй раз подряд разгромил на своей площадке «Кливленд» и повел в финале НБА 2:0. «Советский спорт» – о главных вопросах финальной серии и о том, почему за ней обязательно надо следить.

ПОЧЕМУ «ГОЛДЕН СТЕЙТ» ВОЙДЕТ В ИСТОРИЮ?

Факт – как бы не закончился финал, место «Воинам» в истории обеспечено. Они уже выдали серию из 14-ти побед в плей-офф подряд – предыдущий рекорд равнялся 12 выигранным матчам. Не исключено, что «Уорриорс» так и пройдут без поражений все серии навылет – а это раньше не удавалось никому. Перебить подобный результат никто не сможет, в лучшем случае – повторить (если, конечно, в будущем формат не изменится, и серии не начнут играть до 5-ти побед, что вряд ли).

С другой стороны – если «Голден Стейт» все же проиграет «Кавс», то эта история так же останется в анналах НБА. В прошлом сезоне «Воины» умудрились установить антирекорд – ведя в финале 3:1, уступили «Кливленду» в семи встречах (подобного в Лиге никогда не случалось). Вдруг Леброн Джеймс сотоварищи сотворит очередной подвиг? Подобное развитие событий лишь подчеркнет всю бессмысленность всяких рекордных серий, если они не завершаются главным – чемпионством.

А шансы, пусть это сейчас и звучит странно, у «Кливленда» есть.

ПОЧЕМУ «КАВС» ЕЩЕ МОЖЕТ ПОБЕДИТЬ?

Потому что у них есть Леброн. Со времен Майкла Джордана и Михаэля Шумахера никто так не влиял и не влияет на свой вид спорта, как Король – ни Лионель Месси в футболе, ни Роджер Федерер в теннисе. Джеймс делает лучше все, что находится вокруг него – от партнеров на площадке до клуба и даже Лиги в целом. Никто не знает, где тот потолок его возможностей, пробить который Леброн все-таки не сможет. Возможно, такого просто нет. В прошлом году он вытащил «Кливленд» к заветным перстням из безнадежной ситуации, став лучшим игроком финала по всем пяти главным показателям (очкам, подборам, передачам, перехватам и блокшотам)! Без Джеймса «Кавс» даже не боролись за плей-офф, с ним трижды подряд дошли до решающей стадии. В конце концов, до встречи с «Уорриорс» «Кливленд» катком прошелся по всем в Восточной конференции, проиграв лишь один матч (сенсация случилась в полуфинале с «Бостоном»). То, что «Голден Стейт» выиграл две первых встречи дома, говорит о силе «Воинов» и подтверждает их статус фаворитов, но отнюдь не гарантирует, что с переездом серии в Огайо ситуация не развернется зеркальным образом. Никто не удивится, если парни из «Золотого штата» победят 4:0. Но если проиграют – сенсацией это тоже не будет. Победа Джеймса по определению не может быть сенсацией.

ПОЧЕМУ РАЗГРОМ «КЛИВЛЕНДА» БУДЕТ ПРОВАЛОМ?

Казалось бы – что зазорного уступить лучшей команде регулярки с четырьмя игроками «Матча всех звезд»? В общем-то, ничего. Если речь идет не о «Кавс».

Можно много рассуждать о справедливости перехода Кевина Дюранта в «Голден Стейт». Мол, «Уорриорс» сломали систему, заманили двукратного MVP в и без того сильнейшую команду, только-только обновившую рекорд по победам в регулярке (73 в прошлом сезоне). Но «Воины» не нарушали правил лиги. Никто не виноват, что там сумели вырастить три суперзвезды, подобранных ими на драфте далеко не в числе первых номеров. При этом – не расшвыриваясь деньгами, не переплачивая даже собственным лидерам, не говоря уже о ролевых игроках. И, в конечном счете, найдя достаточно денег под потолком зарплат, чтобы пригласить Дюранта. Это называется «прекрасная работа менеджмента». Остальные не смогли? Смотрите – и учитесь. А зависть – грех.

«Кливленд» же с приходом Леброна полностью перестроился. Шутки о том, что Джеймс – не только лидер, но и генеральный менеджер команды, вовсе не шутки. Леброн настоял на обмене Кевина Лава (ради которого отпустили Эндрю Уиггинса – потенциальную суперзвезду, но слишком молодого и неопытного для борьбы за титул в данный момент), выбил солидный контракт Тристану Томпсону, добился появления в команде старых (во всех смыслах) друзей-партнеров и полностью собрал состав под себя. Все, что Джеймс попросил (скорее – потребовал) – ему предоставили. У «Кавс» теперь – самая большая платежка и самый большой налог на роскошь. Разгромно проиграть при всем при этом «Голден Стейт» - это позор. Безотносительно перехода Кей-Ди к «Воинам».

ПОЧЕМУ ДЮРАНТ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ПРОИГРАЕТ?

Кстати, самому Кей-Ди не позавидуешь. Он феерит в финальной серии, набрав в первых двух матчах 38 и 33 очка. Но как бы не закончился чемпионат, Дюрант не избежит ухмылок и насмешек в свой адрес.

Если «Голден Стейт» победит, все будут хвалить команду. И руководство клуба, собравшее такой состав. И самих прежних лидеров – Стефена Карри, Клэя Томпсона, Дреймонда Грина… Тех парней, которые вели «Уорриорс» к предыдущим финалам, взяли перстни в 2015-м, до сих пор получают «копейки» по сравнению с другими звездами (зарплата Карри – 12,1 миллиона за сезон! Напомним, у Тимофея Мозгова – 16 миллионов), но остаются верными родному клубу. Дюрант же…

- Он словно пай-мальчик, перебежавший к хулиганам, чтобы хулиганы его больше не били, - метко описал историю Кей-Ди Пол Пирс.

Перейти в сильнейший клуб лиги после того, как проиграл ему в финале конференции, бросить при этом родную команду, ни слова не сказав лучшему другу (Расселу Уэстбруку) – такое всегда воспринимается неоднозначно. Конечно, Кевин сам волен решать, как ему строить карьеру. Он никого не обманывал и никому ничего не должен. Но примером для мальчишек так не станешь. Перстень подобным решением выиграть можно. Войти в историю – нет.

А, теперь, представьте, сколько с учетом вышесказанного о себе услышит Кевин, если «Воины» потерпят поражение!

ПОЧЕМУ ЗА ФИНАЛОМ НАДО СЛЕДИТЬ?

Да как за ним не следить?!

Во-первых, впервые в истории две команды третий раз играют друг с другом в финале. Во-вторых – после скучного в целом плей-офф нас, наконец-то, ждет серия с участием «Кливленда» и «Голден Стейт», победитель которой не известен заранее. Возможно лучшая команда в истории борется с возможно лучшим игроком.

На какие подвиги еще способен Джеймс?

Сколько немыслимых трешек попадут Карри и Томпсон?

Сколько грязных приемов проведет Грин?

Удастся ли Кевину Лаву и Кайри Ирвингу выпрыгнуть из штанов, как в прошлом году, чтобы помочь Леброну?

Станет ли Заза Пачулия (центровой «Воинов») первым грузином, выигравшим чемпионат НБА?

Что придумает Дюрант, чтобы все-таки доказать – без его помощь вероятный успех «Голден Стейт» невозможен?

В прошлом финале «Воины» тоже вели 2:0. Тоже казалось, что серия закончена. Но в итоге мы увидели такой блокбастер, какие в мире спорта бывают крайне редко. А теперь есть шанс увидеть его снова.