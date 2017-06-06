Чуть не убил порнозвезду. Боец ММА наказан пожизненно за жесткое избиение (фото)

Джонатан Коппенхейвер

Скандальный боец смешанного стиля 35-летний американец Джонатан Коппенхэйвер по прозвищу Машина Войны был приговорен к пожизненному заключению.

«Советский спорт» рассказывает, что же натворил этот спортсмен.

Ужасная история

Джон за свою карьеру в ММА провел 19 поединков, в которых одержал 14 побед и потерпел пять поражений. Он выступал в полусредней весовой категории. В свое время он подавал большие надежды и даже успел засветиться в двух топовых лигах: UFC и Bellator.

Но потом ему надоело драться - это дело приносило ему мало денег. Он решил попробовать себя порноиндустрии. Он снялся в 12 фильмах.

Коппенхэйвер влюбился в порнозвезду Кристи Мак. ММА-сообщество постоянно критиковало бойца за отношение с этой девушкой, но Джон был непреклонен - плевать он хотел на мнение всех. Он любил эту девушку и готов был убить за нее. В итоге получилось так, что дело почти дошло до убйиства.

Кристи Мак

Однажды, он решил посетить подругу (с которой к тому моменту уже успел расстаться) у нее дома. Но обнаружил ее в постели с другом Кори Томасом. Это было в августе 2014 года. Джонатан был в бешенстве, увидев свою возлюбленную с другим мужчиной и жесток избил обоих. Порнозвезде он сломал нос, ребро, выбил несколько зубов и нанес 18 (!) переломов лицевых костей. Помимо этого набора, у девушки была разорвана печень. Джонатан пытался ее зарезать, но Кристи отделалась только ножевыми ранениями. После этого он попытался ее изнасиловать, но он так был сильно взвинчен эмоционально, что у него ничего не получилось.

«Джон с какой-то стати решил приехать ко мне, - рассказывала после этого Кристи Мак. - Мы с ним уже некоторое время назад разбежались. Он принялся бить меня. Я была уверена, что умру. Бывало, что и раньше он меня бил. Но на этот раз я чудом выжила. Мне удалось сбежать из дома, пока он пошел на кухню за вторым ножом - первый сломался. Я была совершенно голая».

Что случилось потом?

Боец осозновал то, что натворил. Ему грозила тюрьма и он сбежал. Его объявили в розыск и через неделю удалось поймать. После ареста спортсмен собирался покончить жизнь самоубийством. Но неудачно. Надзиратель тюрьмы обнаружил Джона повешенным на висильнице вверх ногами с петлей на шее, которая была сделана из обычной простыни. Через некоторое время он заявил, что в случае избиения своей девушки поступил правильно и ни о чем не жалеет. Сейчас он обрел веру в Бога.

Какое решение вынес суд

Спустя почти три года с того инцидента, суд вынес суровое решение. Коппенхэйвер приговорен к пожизненному по 29 из 34 предъявленных обвинений. Однако, Джонатан сможет подать запрос на досрочное освобождение. Но и тут радоваться ему нечему. Сможет он это сделать через 36 лет, когда ему стукнет 71. Доживет ли?

Еще один случай

Легендарный боец ММА Кен Шемрок рассказывал еще одну историю с участием Джонатана Коппенхэйвера. Именно Шемрок помог Джону начать карьеру в профессиональном ММА.

«Когда Джону было 20 лет, он вместе с моей 17-летней дочкой поехал в Мексику. Этот подлец ее там и сотавил одну. С того случая больше я его не видел. Если бы он мне попался, сломал бы ему шею», - рассказывал Шемрок.

Что с Кристи Мак?

Кристи очень долго лечилась и даже обращалась к психологу за помощью. После избиения она вернулась к роли в фильмах для взрослых. Но в последнее время снимается все меньше и меньше.