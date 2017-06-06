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«Жду, что Малкин выстрелит в матче №5». Почему «Питтсбург» возьмет Кубок Стэнли

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Малкин
Евгений МалкинФото: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» настаивает, что Евгений Малкин еще может стать чемпионом НХЛ. Хотя шансы «Пенс» уже не так велики.

У меня тут спросили, не отказываюсь ли я от своего прогноза, который дал 29 мая перед стартом финала плей-офф НХЛ. Тогда четко, типографской краской по принту, были выведены мои слова, данные в заголовок: «Питтсбург» выиграет Кубок Стэнли».

Сейчас, когда «Нэшвилл» взял два домашних матча с общим счетом 9-2, сравняв счет в серии, моя вера пошатнулась. Но еще стоит, хотя за тех же «хищников» сейчас где-то 60 процентов против 40.

Тем не менее, почему «Питтсбург» возьмет Кубок Стэнли. Давайте по пунктам.

1. Это хитрая и коварная команда. Как профессор Мориарти у Конан Дойла – будет падать со скалы в пропасть, но все равно зацепится за какой-нибудь куст. К тому же у «Питтсбурга» есть колоссальный кубковый опыт, чем не может похвастаться «Нэшвилл». И теперь мудрый тренер Майк Салливан должен придумать какую-нибудь новую фишку, чтобы обязательно взять пятый матч. Чем-то удивить соперника.

2. Но чем? Известный защитник Данила Марков подсказывает в твиттере: «Пора «Питтсбургу» сменить вратаря. «Нэшвилл» выглядит свежее, игроки лучше носятся. А вот «пингвины» вымотались». Да, путь команды Салливана к финалу был гораздо тяжелее, через седьмые матчи с «Вашингтоном» и «Оттавой» (два овертайма в решающей игре – как вам?).

А вот «Нэшвилл» долетел ракетой до финала, уступив в трех раундах лишь четыре раза. Да, ход с вратарем можно совершить. Вы же помните, с каким вдохновением играл Марк-Андре Флери, пока его не заменили на Мэтта Мюррея. Другое дело, что голкипер – не главная проблема «Пенс».

3. А главная в том, что «Питтсбург» никак не может исполнить большинство, хотя это джокер в их колоде. 16 попыток в четырех матчах финала и лишь одна реализация – курам на смех. Но «пингвины» так круты, что это не может длиться вечно. Их обязательно прорвет. Надеюсь, в пятом матче.

4. Должны прибавить игроки третьего-четвертого звена. То, чем был всегда славен «Питтсбург», что выручало в трудные моменты. Посмотрите на «Нэшвилл» - откуда-то из недр АХЛ выуживают Фредерика Годро, и он забивает три гола в четырех матчах финала. Ему даже шкафчик в раздевалке не нашли, он сидит на приставном стуле. Но как играет, шельмец! Это при том, что у «Нэшвилла» сломан ведущий центрфорвард Райан Джохансен. Это как «Пенс» остаться без Кросби. Так что «Питтсбург» просто обязан использовать свое преимущество в мастерстве и классе.

5. Не забывайте, что у «пингвинов» пока есть преимущество домашнего льда. Мини-серия в финале теперь будет состоять из трех матчей (до двух побед) – и две игры могут пройти в Питтсбурге. В такие моменты сезона это очень серьезное преимущество.

6. Ну и должны прибавить лидеры – Сидни Кросби, Фил Кессел и Евгений Малкин, лучший бомбардир плей-офф. В двух последних матчах Джино набрал ноль очков при полезности «-3». Так тоже не может быть вечно. Это четвертый финал Кубка Стэнли для Малкина, и его тоже должно прорвать.

Как правильно сказал Евгений, нового шанса стать чемпионом может в карьере и не быть. Надо ловить момент – здесь и сейчас.

Поэтому вперед, «Питтсбург». Седьмая причина – только за тебя играет наш хоккеист. А мы хотели бы увидеть, как Кубок Стэнли этим летом снова прилетит в Россию.

Матч

Питтсбург - Нэшвилл

Место и дата

09 июня 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция

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