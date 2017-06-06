Крестоносцы. Зобнин и еще 9 футболистов «Спартака» с разрывом «крестов»

Трагедия. Больше слов не надо, чтобы описать то, что произошло вчера на поле во время товарищеской игры сборной России с Венгрией в рамках подготовки к домашнему Кубку конфедераций.

Трагедия не для команды – мы выиграли со счетом 3:0. Трагедия – для футболиста, для Романа Зобнина. В обычной товарищеской игре он получил едва ли не самую тяжелую травму, которая снится футболистам в их ночных кошмарах – повреждение крестообразных связок колена, или, как их называют в народе – «кресты».

В ближайшее время игроку будет сделана операция, за которой последует длительный период восстановления. Один из лучших футболистов прошедшего чемпионата пропустит и половину предстоящего сезона, и домашний Кубок конфедераций и, вполне вероятно, домашний чемпионат мира.

О сроке восстановления можно только гадать. Он может составить и 4-5 месяцев, а может растянуться и на год – как пойдет. Даже современная медицина не может ничего гарантировать. И уж тем более сейчас нельзя сказать, вернется ли Роман на прежний уровень игры.

«Советский спорт» вспоминает других футболистов «Спартака», которые страдали от подобной травмы и то, как они возвращались в футбол.

Артем Ребров

Экс-капитан «Спартака» и первый номер чемпионов страны, Артем Ребров, травмировал крестообразные связки дважды в своей карьере. Впервые это произошло в июле 2006 года. Тогда молодому еще голкиперу потребовался год для восстановления. Вернулся в футбол страж ворот лишь в июле 2007 года.

Во второй раз серьезная травма настигла Артема 15 марта 2012 года в матче молодежной команды «Спартака» против «Локомотива». К тренировкам голкипер смог приступить лишь через 175 дней, а на поле вернулся и того позже – 30 октября 2013 да – в игре с «Шинником». Вернулся ли Артем на свой уровень? Судя по результату команды, в которой он играет первым номером – он стал выступать даже лучше.

Иван Саенко

Иван Саенко получил травму в тот момент, когда он, вернувшись в «Спартак» из затянувшегося вояжа в Германию, сумел стать игроком сборной России при Гусе Хиддинке. Сломался Иван в матче с «Ростовом» 2 июля 2009 года. На восстановление футболисту потребовалось 164 дня. Чуть позже он появился на поле – 18 апреля 2010 года – в игре с «Сатурном». К сожалению, вернуться на прежний уровень Саенко не удалось. Этот сезон стал последним в его карьере.

Стипе Плетикоса

Обидно получать травму во время товарищеского матча, но еще обиднее – на тренировке. Это произошло 28 августа 2009 года с голкипером «Спартака» Стипе Плетикосой. Футболист восстанавливался долгих 190 дней. В «Спартаке» заиграть ему уже было не суждено. Последовала аренда в «Тоттенхэм» и переход в «Ростов», с которым он выиграл Кубок России в 2014 году. Вот и судите, вернулся он на прежний уровень, или нет.

Сергей Паршивлюк

Как и Ребров, защитник Сергей Паршивлюк рвал «кресты» дважды. Впервые с молодым игроком это произошло 23 октября 2010 года в матче с «Сибирью». Спустя 182 дня щитник приступил к тренировкам с общей группой, а 21 мая 2011 года уже вышел на поле во встрече с «Краснодаром».

Рецидив травмы крестообразных связок колена у Сергея произошел 18 июля 2012 года на тренировке. Восстановление заняло 184 дня. Начал играть Паршивлюк на сборах красно-белых 18 января 2013 года. Уже после этого он своей игрой заслужил вызов в сборную России. В 2016 году Паршивлюк покинул команду и присоединился к «Анжи». «Кресты» к этому понижению в классе отношения не имеют.

Сослан Гатагов

Мы помним футболиста Сослана Гатагова, который подавал надежды, но перестал играть. Но мало кто помнит, что это случилось из-за травмы крестообразных связок, которую он получил 11 августа 2012 года в игре против «Зенита», только недавно присоединившись к «Спартаку». Восстановление растянулось на долгих 426 дней. Впервые после этого Сослан вышел на поле 14 марта 2015 года в составе армянской команды «Улисс» - против ереванского «Арарата». Прошлый сезон Сослан провел в Беларуси – за команду «Торпедо-БелАЗ», периодически выходя на поле. Сейчас он находится в статусе свободного агента.

Ромуло

Бразильский полузащитник Ромуло приходил в «Спартак» в статусе серебряного призера Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Однако в одной из первых игр за красно-белый клуб восходящая звезда получила тяжелую травму – «кресты» - 23 сентября 2012 года во встрече против «Ростова». На восстановление ушло 487 дней. На поле в следующий раз Ромуло вышел 17 марта 2014 года игре против «Анжи». Того футбола, которого от него ждали он больше не показывал. Досидев до конца контракта, бразилец вернулся на родину – играет за «Фламенго».

Сальваторе Бокетти

Итальянский защитник Сальваторе Бокетти входит в число тех немногих, чьей карьере разрыв «крестов» не нанес серьезного ущерба. После восстановления он даже чаще начал появляться на поле, а в этом сезоне и вовсе был основным защитником «Спартака» в его чемпионский сезон. Травмировался футболист 18 августа 2013 года в игре против «Рубина», а вернулся в строй через 153 дня – в матче против «Терека» 8 марта 2014 года.

Александр Козлов

Для молодого форварда «Спартака», которого уже начинали подпускать к основе, Александра Козлова, «кресты» стали настоящей трагедией. Он выбыл из строя на зимних сборах команды 19 февраля 2014 года. Восстановление заняло 380 дней. На поле Александр вышел лишь за молодежку «Спартака» 17 апреля 2015 года в игре второй лиги против ЦРФСО. После этого он сменил три команды и пока осел в чемпионате Казахстана – в клубе «Окжетпес».

Арас Озбилиз

Не смог выйти на прежний уровень после травмы и армянский полузащитник «Спартака» Арас Озбили. «Кресты» он порвал, играя за сборную – в товарищеской встрече против Алжира 2 июня 2014 года. Спустя 304 дня он приступил к тренировкам в общей группе, а 30 апреля 2015 года – вернулся на поле во встрече с «Амкаром». Но закрепиться в основном составе «Спартака» так и не смог. Дальше последовал переход в турецкий «Бешикташ» и мгновенная аренда в испанский «Райо Вальекано», где футболист тоже появлялся на газоне не так часто.

