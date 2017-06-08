Сергей Рыжиков: Грасия не понял русскую душу

Сергей Рыжиков Фото: ТАСС

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков объяснил причины неудачного сезона команды, вспомнил жесткий разговор с партнерами и песню из мультфильма.

«БЕРЕЗУЦКИЕ И ИГНАШЕВИЧ ДО СИХ ПОР ЛУЧШИЕ»

– Вы посол ЧМ-2018. Как относитесь к Кубку конфедераций, который вот-вот начнется в России?

– Это полноценный турнир. Буду болеть за парней всей душой. Надеюсь на успех. Уверен, с организационной точки зрения все пройдет отлично. Главное, чтобы сборная выступила хорошо и вернула любовь болельщиков. В небольшое оправдание могу сказать, что тяжело готовиться к турниру без официальных встреч. Но наш тренерский штаб знает, что делает, и подготовит парней как надо.

– Хорошо, что команда омолодилась?

– В основном, это касается обороны. На мой взгляд, братья Березуцкие и Игнашевич до сих пор остаются лучшими российскими защитниками. Но раз тренер решил не брать их на сбор, значит, так надо. Наверное, был какой-то разговор между футболистами и наставником. В любом случае когда-то пришлось бы менять ветеранов. Главное, чтобы омоложение не шло в ущерб результату. Пора вливать в сборную новую кровь. Чем быстрее это сделаем, тем быстрее создадим боеспособную команду к чемпионату мира.

– Из «Рубина» в национальную команду вызваны Канунников и Камболов.

– Считаю, ребятам хватит и задора, и мастерства, чтобы сыграть на Кубке конфедераций. Буду отдельно за них болеть.

Сергей РЫЖИКОВ Вратарь. Родился 19 сентября 1980 года в Шебекино Белгородской области. Карьера: выступал за «Салют-Энергию» (1999–2001), «Сатурн» (2002–2004), «Анжи» (2005), московский «Локомотив» (2006–2007), «Томь» (2007), в «Рубине» с 2008 года. В чемпионатах России сыграл 278 матчей. Достижения: чемпион России (2008, 2009), обладатель Кубка (2006/07, 2011/12) и Суперкубка России (2010, 2012). Член Клуба Льва Яшина. Сборная: за сборную России сыграл в 2011 году 1 матч.

«ПОБЕЖДАЯ, НЕ ПОЛУЧАЛ УДОВОЛЬСТВИЕ»

– Оцените сезон «Рубина» по пятибалльной шкале.

– Уверенная, возможно, стремящаяся к единице двойка. Перед клубом была поставлена цель попасть в еврокубки. Мы ее не добились. Более того, когда смотрел стыковые матчи между клубами РФПЛ и ФНЛ, думал: «Хорошо, хоть мы не находимся на месте «Оренбурга» и «Арсенала»». Девятая позиция – мягко говоря, не то, на что все надеялись.

– Ожидания перед сезоном не соответствовали возможностям?

– Не согласен. Президент клуба Ильсур Метшин очень хотел создать боеспособную команду: пригласил квалифицированных футболистов, нанял европейского тренера. И вроде все было хорошо. А получилось, как получилось.

– Задам вопрос иначе. Может, вы так расстроены результатом лишь потому, что перед сезоном были слишком высокие ожидания?

– Тут, скорее, соглашусь. Действительно, амбиции руководства передались и «старичкам» команды. Мы видели, как бурно «Рубин» работает на трансферном рынке, коллектив возглавил европеец, играть мы будем на новом стадионе… Один позитив! А в итоге девятое место и никакого удовольствия от футбола. Вспоминаю некоторые встречи, в которых мы одерживали победы. Даже тогда не было радости от проделанной работы. Кстати, в прошлом футбольном году мы довольствовались десятым местом. Тот результат воспринимался достаточно нейтрально и сдержанно. По крайней мере, подобных негатива и разочарования не было. Делайте выводы сами. Я бы не назвал нынешний сезон худшим.

2 ноября 2008 года. Раменское. «Сатурн» – «Рубин» – 1:2. Казанский клуб впервые в истории становится чемпионом страны. Фото: «Советский спорт»

«ИСПАНЕЦ – НЕПЛОХОЙ ТРЕНЕР»

– Гекдениз Карадениз по итогам сезона дал очень жесткое интервью, назвал Грасию тренером, при котором у «Рубина» не будет успеха. Вы считаете так же?

– Мой партнер по команде уже давно работает в Казани и имеет право говорить, то, что думает. Но я бы так категорически не рассуждал. Все-таки наставника назначает руководство, а наше дело играть в футбол. На мой взгляд, Хави неплохой тренер. По крайней мере, не худший в моей карьере. Просто он оказался не в тот момент не в том месте. Ему немного не повезло.

– Кто худший тренер в вашей карьере?

– Не скажу (смеется).

– При этом Карадениз считает Грасию хорошим человеком.

– Согласен. У нас вообще в команде все хорошие (улыбается). А вот с характером и профессионализмом были проблемы. Как говорится, хороший человек – не профессия.

– У кого были проблемы с характером?

– Не скажу (смеется).

– Попробую угадать. Кто-то из легионеров, с кем произошел жесткий разговор?

– Извините, этот момент я бы не хотел обсуждать в интервью. Разговор был, это отрицать глупо. Но его содержание должно остаться внутри коллектива. И вообще с чего вы взяли, что общение было жестким? Просто «старички» «Рубина» хотели разобраться в ситуации. В итоге мы друг друга поняли, обо всем договорились. Вообще не могу представить ситуацию, при которой футболисты одной команды не смогли договориться. Был бы хаос.

– Какие выводы сделали для себя?

– Никаких. В целом ничего нового я не услышал. Но мнениями в любом случае необходимо было обменяться.

– Давайте честно. Результаты после этого разговора не изменились. Значит, договориться не получилось?

– С фактами трудно спорить. С одной стороны, действительно игра особо не улучшилась. С другой стороны, внутри коллектива, возможно, что-то и поменялось. Может быть, мы искали проблему не в том месте.

33 мяча пропустил Рыжиков в 29 матчах минувшего чемпионата России. В игре заключительного тура с «Амкаром» (2:1) ворота казанцев защищал Юрий Нестеренко.

«НИ В КОМАНДЕ, НИ В КЛУБЕ НЕ БЫЛО ЕДИНСТВА»

– Так в чем же причины неудач?

– Тут нельзя найти козла отпущения. Виноваты все в равной степени, начиная от руководства, заканчивая персоналом. В первую очередь в «Рубине» не было коллектива. Точнее, не было единства ни в команде, ни в клубе. Новички не адаптировались к «Рубину» и тренеру, старожилы не адаптировались к новичкам.

– То есть дело не только в Грасии?

– В любом случае наставник несет ответственность за результат. Но еще раз повторю: все службы в этом сезоне сработали не на 100 процентов.

– Разбавим негатив позитивом. Назовите плюсы испанского специалиста.

– При нем мне нравился тренировочный процесс, ведь раньше в «Рубине» не было иностранцев. Было интересно понаблюдать, как работают европейцы. Сделал для себя несколько пометок. Но видите, сезон так сложился, что мысли у меня сразу уходят в негатив. Все-таки для российской действительности европейский менталитет не подходит. С Хави рядом не оказалось человека, который мог бы объяснить, что такое Россия. Вернее, такой человек был – Дмитрий Кузнецов (один из тренеров «Рубина». – Прим. ред.), но, возможно, он к нему не прислушивался.

– Проблема в языке или менталитете?

– В Менталитете. Грасия так и не смог понять русскую душу. К тому же у футболистов она особенная. Мне кажется, не только Хави, но и всем иностранцам тяжело адаптироваться к нашим реалиям. Возможно, он до сих пор не понял, что к чему.

– У вас уже глаз наметан. Когда пришли новички, отметили для себя их квалификацию?

– Абсолютно все ребята техничные, атлетичные, со спортивной злостью. В общем, квалифицированные работники, как сказали бы в офисе. Но команду из хороших футболистов в этом сезоне сделать не получилось. Это одна из главных причин неудач. Я и с себя не снимаю вину. И с других «старичков».

Рыжиков (справа) еще в 2008 году был впервые вызван в сборную России, но в итоге провел в ее составе лишь один матч. Фото: «Советский спорт»

«ХОЧУ СТАТЬ ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ – КАК ЧЕРЧЕСОВ»

– Голкиперу в такой ситуации сложнее всего?

– В этом сезоне «Рубин» пропустил 34 мяча. В каждом есть прямая вина вратаря. Но с других парней тоже не снимаю ответственности. Даже с тех, кто сидит на скамейке запасных. Всем тяжело. Осталось понять, что же мы делали не так.

– Вы говорили, что многое подмечали в работе Грасии. Хотите быть наставником?

– Сейчас учусь на лицензию «А». Не желаю довольствоваться только ролью тренера вратарей. Хочу быть, как Станислав Черчесов – главным тренером. У меня действительно есть книжка, в которую записываю интересные наблюдения с тренировок. Делаю это уже давно. Больше всего, конечно, почерпнул от Курбана Бердыева. Можно сказать, заочно он был моим личным учителем.

– Что имеете в виду?

– Он объяснил, как нужно относиться к делу, чтобы всегда находиться на вершине. Если бы не он, возможно, сейчас уже завершил бы карьеру. У него не бывает мелочей. Каждого соперника Бердыев разбирает по сантиметрам. И главное, что каждому подопечному Бекиевич доходчиво объясняет, что он должен делать на поле. Правда, с Бердыевым я уже не работал четыре года. Может он изменился (улыбается).

– Но вы же заключили новый контракт с «Рубином». Пока не собираетесь завершать карьеру?

– Договор подписан на год. Планирую отработать его на 100%. Договорились с руководством «Рубина» быстро. Зарплата осталась на том же прекрасном уровне, что и раньше. Это все, что могу доложить о нюансах переговоров.

6 сезонов подряд «Рубин» остается без медалей чемпионата России. За это время команду возглавляли шесть специалистов, а лучшим результатом стало пятое место в 2015 году.



«ИГРОКАМ СТЫДНО ЗА ПОСЕЩАЕМОСТЬ»

– Еще одна неприятная тема – посещаемость домашних матчей «Рубина».

– Сразу вспоминаю встречу с «Краснодаром» (0:1. – Прим. ред.). Поверьте, когда я и многие другие игроки увидели пустой красавец-стадион, находились в ступоре. Нам было стыдно и грустно от того, что происходит. Если вам говорят, что футболистам не важно, сколько людей приходит на арену, не верьте. Отсутствие зрителей очень сильно задевает.

– Тем более это был матч с сильным клубом.

– А это еще одна проблема российского менталитета. За границей люди ходят болеть за свою любимую команду. Им все равно, против кого играют кумиры. А у нас идут на стадион ради гостей. Это неправильно. Спасибо фанатам и людям, купившим абонементы, что не бросают нас и в трудную минуту.

– Чтобы привлечь болельщиков, на следующий домашний поединок, с «Тереком», раздавали бесплатные билеты.

– Знаю. Более того, это была идея «старичков» из своего кармана оплатить проход болельщиков на стадион. Легионеры и клуб пошли навстречу. В итоге пришло около 13 тысяч человек. Но мы все равно проиграли – 0:1. Что касается денег, то общую сумму на билеты поделили поровну между футболистами «Рубина».

– Сколько вы потратили?

– Не скажу (смеется).

– В этом сезоне сильно переживали после поражений?

– Смотрел футбол в повторе, анализировал ошибки, ложился спать и забывал, что было вчера. Шучу. Конечно, после проигрыша чувствуешь себя погано. Я пока не могу жить по принципу Оливера Кана: «вышел со стадиона – игру забыл». Но по сравнению с молодыми годами стал уже философски относиться к поражениям. В свои 36 лет сплю крепко (улыбается). Помните, как в мультике поется: «Неприятность эту мы переживем!»

– А семья как реагирует на поражения?

– Жена с детьми старается ходить на все домашние встречи. Переживают. В этом году дочки-двойняшки после победных матчей всегда бегут ко мне и говорят: «Папа, ты наконец-то выиграл, значит, сегодня будешь веселым». После поражений супруга старается не беспокоить. Обязательно покормит. Если надо - выслушает. Она мой первый друг.

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