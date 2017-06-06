Увольнение доктора Лю из «Спартака». Какие последствия?

История с увольнением главврача в «Спартаке» Лю Хуншена, подробности которой выяснил «Советский спорт», вызвала огромный резонанс и вызвала много новых вопросов.

Лю был специалистом высокой категории. Скольких тренеров и футболистов он «сажал на иглу», наверное, не счесть.

За 13 лет трудовой деятельности Доктор Лю успел себе наработать большую клиентуру, причем не только среди футболистов и тренеров, но и среди обычных людей и звезд шоу-бизнеса.

На данный момент причина, по которой Массимо Каррера захотел избавиться от китайского лекаря, неизвестна.

Вообще размолвки между тренерами и врачами – история довольно редкая. На ум, пожалуй, приходит лишь конфликт Моуриньо и врача «Челси» Евы Карнейро. В той ситуации пострадал и физиотерапевт Джон Фирн. Напомню, тогда в матче «Челси» – «Суонси» Эден Азар получил травму. Времени до конца матча оставалось мало, «синие» хотели обыграть соперника. И тут врач команды выбегает на поле оказывать медицинскую помощь. Жозе это, мягко говоря, не понравилось. Собственно, на этой почве и произошел конфликт. Еву Карнейро на время отстранили от работы. В дальнейшем история приняла более серьезные обороты. Последовали иски в суд и так далее. В конечном счете Моуриньо покинул «Челси». Понятно, что не из-за конфликта с доктором команды – причины были другие. Однако тренеры приходят и уходят, а доктора остаются.

Случай в «Спартаке» по-своему уникален. Лю Хуншен пережил очень много тренеров в стане красно-белых. Начиная со Старкова и Федотова и заканчивая последним – Каррерой.

И вот по иронии судьбы в год чемпионства Лю каким-то образом помешал итальянцу.

Можно выдвинуть много теорий. Может, Массимо не понравилось, как на него посмотрел китайский лекарь. Или Каррера остался недоволен лечением. Но дыма без огня не бывает. И ясно одно: некий конфликт все-таки произошел.

Сам Лю Хуншен никак не комментирует свое увольнение. Соответственно, и клуб не распространяется по этому поводу.

КОГО И КАК ЛЕЧИЛ ДОКТОР ЛЮ

Как мы уже упоминали, Хуншен лечил не только футболистов, были еще и другие спортсмены. Что они думают о китайском чуде «Спартака»:

Михаил Южный (теннисист):

– Это были краткосрочные визиты. Первый раз я с ним столкнулся в начале нулевых, тогда он вылечил мне спину иглоукалыванием. Эффект был превосходный.

И года 3-4 назад меня беспокоил хронический насморк. Я прошел некий курс его лечения. И тоже удалось выздороветь, за что я ему благодарен. Он профессионал в своем деле…

Сергей Паршивлюк:

– Это, прежде всего, потрясающий человек. Самое главное – он делал свою работу с полной самоотдачей. Все ребята к нему обращались, и я в том числе. После «Спартака», когда я играл в «Анжи», у меня были проблемы со спиной. Я позвонил ему, мы встретились, и он меня вылечил. Поэтому об этом человеке могу говорить только положительно. Когда я узнал, что его уволили, я был в шоке, если честно. Я не знаю, какая в «Спартаке» внутренняя кухня, но моему удивлению нет предела…

В разное время у китайца лечились Армен Джигарханян, Лайма Вайкуле и другие звезды шоу-бизнеса.

КТО СЛЕДУЮЩИЙ НА ВЫХОД В «СПАРТАКЕ»?

Можно ли, исходя из этой истории, сделать вывод, что Каррера хочет поставить своих людей в команду? Сказать сложно. Обычно кадровые перестановки касаются тренерского штаба, непосредственно работающего с игроками в плане построения игры. Все-таки медицинский отдел в клубе с натяжкой можно отнести к тренерскому штабу. Но раз уж уволили такого доктора, тем более с таким авторитетом, значит то самое «единство» в «Спартаке» даст трещину. Не думаем, что игроки красно-белых (а в особенности Денис Глушаков, у которого с Лю были особенные отношения) скажут Каррере «спасибо» за это.

Следовательно, пусть и небольшой, но все-же конфликт с главным тренером «Спартака» возможен по этому поводу. К тому же пока неизвестно, кто заменит Хуншена. Мы уже выяснили, что так, как Лю, с восстановлением травм не справляется никто.

Если бы «Спартак» уволил уборщицу или повариху – это мало бы кто заметил. В нашем случае история без внимания остаться не может. Будем следить за дальнейшими перипетиями в стане чемпионов России.

«Заберите свою трудовую книжку». Как увольняют из «Спартака»