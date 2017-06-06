Валерий Шанцев: Наши инвесторы внакладе не останутся

Фото предоставлено министерством спорта Нижегородской области, министерством информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев рассказал о подготовке к чемпионату мира по футболу, бурном развитии в регионе массового спорта и спорта высших достижений. А также - о наиболее привлекательных направлениях для инвестиций



«Особое внимание – безопасности»

– Подготовка к чемпионату мира по футболу входит в завершающую стадию. Как обстоят дела в Нижнем Новгороде?

– На сегодняшний день мы соблюдаем график абсолютно по всем мероприятиям. По программе подготовки к чемпионату мира у нас около 50 объектов строятся или проходят реконструкцию. Прежде всего хочу сказать о том, что мы уже открыли шикарные ворота города: 22 апреля начал работу новый терминал международного аэропорта «Стригино». Все международные рейсы переведены в новое здание.

– Какова пропускная способность терминала?

– На данный момент она составляет 740 пассажиров в час, что в два раза выше, нежели было раньше. Во время чемпионата мира пропускная способность увеличится еще на треть, и терминал сможет принимать до 1000 человек в час, что от нас и требуется. В аэропорту изменился и уровень обслуживания, теперь он полностью соответствует современному мировому уровню.

– Усилены ли меры безопасности?

– Этому аспекту мы уделили очень серьезное внимание. Внедрены современные системы безопасности, которые строжайшим образом контролируют все пассажиропотоки и потоки багажа. Помимо аэропорта, началась реконструкция и железнодорожного Московского вокзала. Планируется реконструировать центральный вход, отремонтировать как фасад, так и здание изнутри, благоустроить территорию вокруг, установить новую систему навигации и новые табло. На вокзале, как и в аэропорту, будут созданы условия для маломобильных граждан и установят современные системы безопасности.

– Дороги?

– Конечно, аэропорт нужно надежно связать бессветофорным движением с центром города, поэтому сейчас активно идет реконструкция Молодежного проспекта. Вообще Нижний Новгород ждет капитальный ремонт дорожной инфраструктуры. На это будет выделено порядка 3 млрд рублей, притом что раньше больше 400 миллионов никогда не выделялось. С точки зрения логистики очень важно строительство станции метро «Стрелка», поскольку она находится в пешей доступности от стадиона. Готовность ее – выше 60 процентов. Нет никаких сомнений, что в мае будущего года мы проедем на первом поезде до станции «Стрелка». Также к чемпионату мира будет приобретено 23 новых вагона метро, 131 автобус и 50 автобусов на газомоторном топливе. Все это очень хорошее наследие чемпионата: турнир уйдет, а многие нужные людям объекты инфраструктуры останутся.

– Где будут жить болельщики?

– Проблем с гостиничным фондом в городе нет. Нам были высказаны только пожелания по звездности отелей. В связи с этим в прошлом году была открыта первая в Нижнем Новгороде пятизвездочная гостиница «Парк-отель «Кулибин» на 64 номера. Помимо этого, введены в эксплуатацию еще пять новых гостиниц. Мы рады, что благодаря чемпионату мира в регион пришли такие международные гостиничные сети, как Accor, Marriott и Hilton.

– Ожидаете ли вы увеличения потока туристов в регион после чемпионата?

– Конечно. Сейчас количество туристов в год у нас около миллиона и каждый год увеличивается гдето на 15 процентов. Этого мало. Например, в Рязань ежегодно приезжают три миллиона человек. Такое положение связано с тем, что Нижний Новгород долгое время был закрытым городом. Однако с помощью чемпионата мира мы рассчитываем резко увеличить число туристов и к 2020 году достичь уровня в 3,5 миллиона. Думаю, это реально.

Фото предоставлено министерством спорта Нижегородской области, министерством информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области

«Стадион откроем 1 мая»

– Главный объект чемпионата – стадион. Как обстоят дела с его строительством?

– Строительство арены «Стадион Нижний Новгород» идет по графику. Завершено возведение трибун, в начале апреля мы закончили монтаж металлоконструкций покрытия над трибунами и фойе общим весом более 10 тысяч тонн. Чтобы было понятно – это больше, чем Эйфелева башня. Сейчас на стадионе начаты работы по монтажу кровли и отделка более чем 2100 помещений арены. Приступили и к работе на поле, полагаю, что в июне мы уже сможем посеять траву. Сдадим стадион через год – 1 мая, в день праздника весны и труда.

– Тренироваться во время чемпионата мира команды будут на других стадионах.

– Да, в Нижнем Новгороде будут три предматчевые тренировочные площадки – стадион «Локомотив», ДЮСШ «Мещера» и площадка на улице Карла Маркса. На первых двух сейчас идут процедуры по выбору генподрядчика, на третьей работы уже начались. В этом году реконструкция и строительство всех площадок будут завершены. Еще две тренировочные площадки будут за пределами города, там тоже работа кипит. К нам уже приезжали представители сборной Испании, которые ездят по стране в поиске базы. Наша база очень хорошего уровня, и это тоже будет хорошим наследием чемпионата мира, поскольку нижегородские команды, по сути, собственного дома никогда не имели. Теперь у футболистов будут все условия для тренировок и реабилитации: физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн и многое другое.

– На таких шикарных стадионе и базе должна играть команда премьер-лиги!

– Такая цель стоит перед командой. Вопрос: как ее добиваться? Есть разные способы. Наши команды уже были в премьер-лиге, и мы убедились, что набирать команду из людей, которые никак не связаны с Нижегородской областью, – бессмысленно. Нам нужно опираться на собственные силы, тем более что условия для подготовки юных футболистов у нас есть – в области построено 35 футбольных полей. Без легионеров, конечно, не обойтись, но костяк команды должен быть из местных игроков.

«Проехать 47 км на велосипеде – не проблема»

– Известно, что нет ничего лучше, чем собственный пример. Вы заядлый болельщик, ваш заместитель Дмитрий Сватковский – олимпийский чемпион по пятиборью. Как руководство региона сейчас популяризирует здоровый образ жизни?

– Если не двигаться, не следить за собой, то и работоспособность резко уменьшается. Я спокойно переношу все физические нагрузки по одной причине: регулярно занимаюсь спортом. Плаваю каждый день, теннисом занимаюсь два раза в неделю, в футбол играю, в хоккей могу выступить не хуже остальных. В воскресенье, 21 мая (интервью состоялось в середине мая. – Прим. ред.), буду участвовать в велопробеге от Нижнего до Балахны – это 47 километров. Каждый год принимаю в нем участие и трудностей для себя пока не вижу. Считаю, что это правильно.

– Возвращаясь к Сватковскому: это уникальный случай, когда бывший спортсмен назначен на высокую должность, не относящуюся к спорту.

– Дмитрий Валерьевич Сватковский закончил Государственную академию права, он включен в топ-100 кадрового резерва президента. Мы с ним сотрудничали еще в Москве, и когда передо мной встала задача сформировать новую команду, я привлек его к работе, учитывая его опыт, отличное образование, звание олимпийского чемпиона. Когда поначалу мы вместе выезжали в другие страны или регионы России, его везде узнавали первым, а только потом меня.

– Во время чемпионата Европы по футболу в прошлом году Сватковский ездил во Францию перенимать опыт. Что-то почерпнули для себя?

– Да. Все хорошее, что там увидели, будем использовать у себя. Плохого хотели бы избежать. Например, во Франции поля были очень плохие: куски газона вылетали во время игр. Пришли к выводу, что нам нужно сделать, во-первых, корневую аэрацию. Во-вторых, прошить газон искусственными волокнами. Также учли их опыт организации и распределения потоков болельщиков и многое другое.

«Число занимающихся спортом выросло в четыре раза»

– Каково соотношение между финансированием профессионального и массового спорта в бюджете Нижегородской области?

– Спорт высших достижений мы из бюджета не финансируем. Все деньги приходят из внебюджетных источников. У нас есть закон, что если кто-то оказывает помощь спортивным командам, то мы его на эту сумму освобождаем от налога на прибыль. В общей сумме на это выделен миллиард рублей.

– А массовый спорт?

– Что касается массового спорта, то он полностью финансируется из бюджета. Могу сказать, что в 2005 году, когда я занял пост губернатора, мы по количеству спортсооружений занимали последнее место в Приволжском федеральном округе. Сейчас мы очень здорово прибавили в этом плане – как в строительстве крупных объектов спортивной инфраструктуры, так и небольших спортплощадок. Причем идем с перевыполнением планов: например, в прошлом году построили на 52% процента больше площадок, чем собирались – 76 вместо 50.

– Площадки не простаивают?

– Нет! Появление инфраструктуры способствовало резкому увеличению количества людей, которые на регулярной основе занимаются физкультурой и спортом. Сейчас у нас таковых – 34%. Это в четыре раза больше, чем в 2005 году. Хочется особо отметить, что результаты в развитии массового спорта сказываются и на спорте высших достижений. За последнее время существенно выросло количество медалей, которые спортсмены Нижегородской области выигрывают на крупных международных турнирах уровня чемпионата Европы и выше. В 2016 году нижегородцы привезли 255 медалей: 107 золотых, 75 серебряных и 73 бронзовые. Это на 73 награды больше, чем в 2015 году.

– Каковы, на ваш взгляд, наиболее привлекательные направления для инвестиций в отрасли «Физическая культура и спорт» в Нижегородской области?

– Мы активно строим в области физкультурно-оздоровительные комплексы. В строй введено уже 34 объекта и несколько из них – в рамках частно-государственного партнерства. Поэтому приглашаем инвесторов, которые хотят сделать чтото полезное и в то же время на этом заработать, принять участие в этой программе на взаимовыгодных условиях. Многие и у нас в стране, и за рубежом любой зал называют ФОКом. У нас же это действительно комплексы, где можно культивировать более 30 видов спорта. Наши ФОКи включают в себя и большой зал для игровых видов, футбольное поле с искусственным покрытием, два бассейна – для детей и взрослых, искусственный лед, тренажерный зал и зал единоборств, кафе и многое другое. Еще мы хотим построить новый ледовый дворец для нижегородского «Торпедо». Место для него уже выделено, а инвестиции ускорят дело. Команда «Старт» по хоккею с мячом играет на старом стадионе, который расположен на красивом острове. Думаю, тот, кто поможет реконструировать стадион и будет использовать землю поблизости, внакладе не останется.