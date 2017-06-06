Евгений Ловчев: Смолов забил Венгрии, как Блохин «Баварии»

Федор Смолов Фото: ТАСС

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев объяснил, почему его порадовала игра сборной России в матче с Венгрией (3:0) и отметил пятерку лучших футболистов встречи.

«КОМАНДА ОРГАНИЗОВАНА, БОРЕТСЯ, ИГРАЕТ БЫСТРО»

Хочу начать с небольшого предисловия. До матча было немного веры, что наша сборная может что-то существенное показать. Но у меня есть небольшая история, которую сейчас самое время поведать. Перед последним матчем чемпионата России мы встретились в музее «Спартака» с Денисом Глушаковым. Я ему задал вопрос: «Какой результат ты будешь считать хорошим на Кубке Конфедерации?»

Денис ответил, что они, футболисты сборной, задолжали болельщикам. И продолжил: «Смотрите, Серафимыч, я, Джикия, Комбаров, Зобнин, Самедов провели хороший сезон. В ЦСКА хороший сезон получился у Акинфеева, Головина, Фернандеса. Нас сложите, уже приличная команда получается».

Если взять предыдущие пять матчей сборной, то команды у нас не было. В этой игре все было по-другому. Сейчас будут говорить, что Венгрия слабая, играла плохо, но меня это не волнует, я слежу за сборной России. И я увидел, что команда организована, борется, играет быстро. А теперь постараюсь определить пятерку лучших футболистов сборной России.

1-е место. Федор СМОЛОВ, 27 лет

Первым номером поставлю Федора Смолова. Федор взял на себя игру, прошел, обыграл и отлично исполнил. А ведь Смолова три года критиковали. Оказывается, все можно поправить, было бы желание. Смолов – активен, быстр и, самое главное, он стал мастером. Федор показал всем, что у нас есть мастера. И это очень важно.

И когда мы забиваем первыми, соперник раскрывается, нам становится проще. Возьмем второй гол, который венгры сами себе забили. Они выглядели в этом эпизоде растерянными. Возможно, в этом заслуга гола Смолова.

А мне мяч Смолова напомнил знаменитый гол Блохина, который он забил «Баварии» в Мюнхене в первом матче на Суперкубок Европы в 1975 году. Блохин тогда обыграл чемпиона мира Шварценбека, прокинул мяч между двумя защитниками, одним из которых был великий Франц Беккенбауэр и пробил в дальний угол легендарному вратарю Зеппу Майеру.

2-е место. Георгий ДЖИКИЯ, 23 года

Когда объявили состав и в нем оказались три защитника – Кудряшов, Джикия и Васин, я удивился. Это сочетание трудно назвать связкой. Они друг с другом почти не играли. Вдобавок, каждый из них в последнее время где-то да ошибался. Но мне в этой игре данная тройка понравилась. Да, могут сказать, что венгры играли не лучшим образом. Но напомню, что сборная Венгрии выступала на последнем чемпионате Европы и вышла там в плей-офф. В Венгрии всегда были хорошие нападающие, но в этом матче форвардам хозяев наши защитники ничего не дали сделать. Единственный момент у наших ворот получился из-за неуверенной игры Акинфеева. Мяч летел в пустые ворота, и Джикия, даже рискуя получить травму, выбил его с ленточки. За эту жажду – оставить ворота сухими - он заслужил второе место. Но и сыграл Георгий в этом матче очень хорошо.

3-е место. Юрий ЖИРКОВ, 33 года

После объявления состава, я подумал, как будут играть два наших бровочника? Самедов никогда не играл, чтобы за ним не было защитника. Здесь ему пришлось играть без подстраховки. А Жирков к такой игре давно привык. Его Хиддинк перепрофилировал из полузащитников в крайние защитники еще в 2008 году.

В последнее время Жирков выглядел как-то тускловато. Но в этой игре Юра во многом был лидером команды. В начале матча у нас было левосторонне движение: Жирков проходил по своему левому краю, простреливал. Оттуда шла острота. Со стороны правого фланга, где играл Самедов, этого было значительно меньше.

4-е место. Денис ГЛУШАКОВ, 30 лет

Денис провел очень хороший сезон, во многих опросах он по праву занимает первые места. У всех в памяти его решающие голы на последних минутах за «Спартак». В матче с Венгрией, видимо, по решению тренера он был менее заметен в атаке. Денис был нацелен на разрушение. Сейчас многие применяют схему с одним нападающим, а Черчесов решил сыграть в два форварда. И то, что были заметны Смолов, Зобнин, Бухаров, в этом большая заслуга Глушакова. Он растворился в черновой работе и тем самым дал возможность проявить себя другим.

5-е место. Александр ГОЛОВИН, 21 год

Головин был очень хорош. Он много бил по воротам. Иногда даже злоупотреблял этим. В некоторых моментах можно было сыграть в пас. Это как раз отличает Дзагоева, который знает, когда нужно ударить, а когда отдать тонкий пас. Но, видимо, у Головина была такая задача – больше бить при любой возможности. Поэтому он был заряжен на удар и действовал очень полезно. Я бы сказал, что именно Головин был первым нацеленным на чужие ворота. Смолов выстрелил уже немного позже.

Заметьте, что в этом списке пяти лучших как минимум трое – игроки атакующей направленности. Для нашей сборной в последнее время это непривычно.