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Ринне – единственный кандидат на MVP. Почему «Нэшвилл» возьмет Кубок Стэнли

Алексей Андронов
Алексей Андронов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Пекка Ринне
Пекка РиннеФото: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» Алексей Андронов – о финальной серии Кубка Стэнли между «Питтсбургом» и «Нэшвиллом».

«Жду, что Малкин выстрелит в матче №5». Почему «Питтсбург» возьмет Кубок Стэнли (мнение Павла Лысенкова)

Сказка «хищников» продолжается – команда, еле попавшая в плей-офф, вынесшая в первом раунде «Чикаго» со счетом 4-0 – снова в игре, несмотря на то, что начала финальную серию с двух поражений. Все выглядело очень удивительно, но в Питтсбурге не лучшим образом выглядел вратарь Пекка Ринне. Стоило серии вернуться в Теннесси, как он снова заиграл на уровне. Думаю, в этой линии у «Нэшвилла» явное преимущество, Ринне абстрагируется от своих ошибок, а Мюррей свои переживает. Вот уже и Майка Салливана спросили – не пора ли вернуть Флери назад?

Очевидная усталость одолела Сидни Кросби и Евгения Малкина. Для Сидни плей-офф прерывался из-за травмы, это всегда выматывает. А тут еще две семиматчевые серии подряд. Малкин же просто напоминает автомобиль, у которого пустой бак – заботливый компьютер позволяет ему ехать, но предельно медленно и печально. Сможет ли Салливан перезагрузить своих лидеров?

Вопрос лидерства в этой серии ключевой. Если не брать в расчет Ринне (на данный момент нет сомнений, что именно он станет MVP, если Кубок достанется «Нэшвиллу»), то кто на самом деле лидер у Питера Лавиолетта – не совсем понятно. Они взаимозаменяемы, они все четко и досконально знают и выполняют установку. Ждали феерии от Форсберга – а получают от Фредерика Гудро (первый в истории НХЛ игрок, три своих первых шайбы в Лиге забивший в финальной серии). «Поплыл» Роман Йоси – не беда, подстрахует Маттиас Экхольм. При этом вгрызаясь в лидеров соперника, «Предаторз» изматывают и остальных его хоккеистов, у которых значительно сужаются «адреса игры».

Отдельной строкой следует прописывать роль Пи-Кей Суббана. Огромный защитник находит время для глума и откровенного «цыганского цирка». История с ополаскивателем для рта – конечно, останется в памяти. И, думаю, Суббан не самовольничает – просто таким оригинальным способом отводит от остальных давление.

Пятая игра в серии обречена быть ключевой – у проигравшего ее будет потом (при лучшем раскладе) два седьмых матча подряд. После побед 5:1 и 4:1 – полное ощущение, что «Нэшвилл» готов побеждать на выезде. В первых двух играх он уступил «пингвинам» меньше, чем забрал обратно на своем льду.

Ринне, полк взаимозаменяемых шведов, способность играть на недоступных сопернику скоростях – вот на мой взгляд, три причины, которые приведут к победе «Нэшвилла». И травмы сказываются на «Питтсбурге» сильнее – Летанга, Кюнхакля и Бонино очень не хватает. Тут и Малкина с Кросби может оказаться мало.

Матч

Питтсбург - Нэшвилл

Место и дата

09 июня 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция

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