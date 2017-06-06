Самое нелюбимое место Шараповой. Что творится в теннисных раздевалках

В разгар Открытого чемпионата Франции «Советский спорт» перевел рассказал CNN Sport о том, что представляют из себя теннисные раздевалки, и как готовят себя к матчам лучшие игроки прошлого и настоящего.

Однажды Мария Шарапова назвала женскую раздевалку своим «самым нелюбимым местом на свете». Эти слова одной из лучших теннисисток планеты явно свидетельствуют о напряженности, которая царит в местах, о которых редко говорят и пишут применительно к любым видам спорта.

А ведь то, что происходит в раздевалках, куда пускают только игроков и их тренеров, и где звезды тоже стремятся показать свое превосходство, почти также важно, как и то, что происходит на корте.

«Есть такое понятие, как «статус в раздевалке», – рассказал CNN Sport бывший игрок сборной Великобритании в Кубке Дэвиса Арвинд Пармар.

Игроки, проводящие успешный сезон, «в раздевалке могут дать понять, что они в форме», сказал Пармар, который завершил карьеру игрока в 2006-м, а сейчас работает тренером и комментатором.

Достаточно посмотреть на Рафаэля Надаля - главного фаворита «Ролан Гаррос», который в ходе грунтового сезона выиграл 17 матчей из 18. Он вернул свою ауру победителя.

«Его мощный характер и настрой в раздевалке чувствуются настолько сильно, что, выйдя против него на корт, вы будете чувствовать себя, как будто уже проиграли два сета, – говорит Палмар. – Играть с соперником, который находится в такой сумасшедшей форме, как сейчас Надаль, - большой стресс. Это дает ему огромное психологическое преимущество».

Ритуалы

В 2013 Крэйг О’Шоннесси был тренером на «Ролан Гаррос» и в один из игровых дней в раздевалке его чуть не сбил игрок, совершавший серию резких ускорений.

«Если бы я зашел на полсекунды раньше, мы бы очень жестко столкнулись, этот момент меня разозлил – говорит О’Шоннесси, который сейчас работает стратегическим экспертом «Уимблдона», Australian Open и мужского тура. – Я обернулся посмотреть, кто же это. Это был Рафаэль Надаль».

Предматчевая подготовка 31-летнего испанца состоит из целого набора ритуалов, которые включают в себя бодрящий холодный душ, после которого он надевает наушники, пока врач тейпирует его голеностопы. Затем Надаль самостоятельно обматывает шесть своих ракеток, мочит волосы перед тем, как надеть бандану, и делает серию рывков в тесном пространстве раздевалки.

«Это выглядит устрашающе, – рассказывает О’Шоннесси. – Если тебе с ним играть, достаточно понаблюдать за тем, как он готовится к выходу на корт, чтобы поверить в то, что ты уже проиграл».

Как тренер О’Шоннесси советует игрокам «уйти куда-нибудь подальше. В другую раздевалку. Нельзя позволять таким вещам влиять на тебя. Не стоит на них вообще смотреть».

Дружба

Из всех индивидуальных спортсменов, не считая боксеров, теннисисты, наверное, ближе всех к гладиаторам. Но только им приходится делить раздевалки со своими соперниками, даже в день финала.

Учитывая то, насколько высоки ставки, можно предположить, что в теннисных раздевалках царит такое напряжение и страх, что завести друзей в таких условиях невозможно.

«Мне очень трудно представить, что я с кем-то дружу, а на следующий день мне нужно выходить на корт, чтобы обыграть его, – рассказала Шарапова Ларри Кингу в 2013 году. – Я не думаю, что это честно».

Нежеланием Шараповой заводить друзей в раздевалке можно объяснить критические замечания, которыми встретили ее возвращение после допинговой дисквалификации ее коллеги в женском туре.

Экс-третья ракетка мира Пэм Шрайвер рассказывает, что сама была «одной из самых общительных теннисисток» и дружила со многими, но в то же время отмечает, что большие чемпионки прошлого нередко держались особняком.

«Могу сказать, что поведение Штеффи Граф в раздевалке очень похоже на рассказы про Марию Шарапову, – говорит Шрайвер, выигравшая 20 «мэйджоров» в паре с Мартиной Навратиловой. – Она тоже держалась особняком, показывая, что вся в себе и ей не нужен никто, кроме своей команды. Даже Крис Эверт долгое время уходила в себя, чтобы лучше подготовиться к матчам».

От конкурентов ограждают себя не только женщины. Первая и вторая ракетки мира Энди Маррей и Новак Джокович были близкими друзьями по юниорам, но им пришлось поставить свою дружбу на паузу, когда они начали бороться за большие титулы.

Естественный отбор

Какими бы комфортными ни были раздевалки «Ролан Гаррос» с их диванами и деревянными шкафчиками, ничто не сравнится с «Уимблдоном», где обслуживающий персонал набирает игрокам мраморные ледяные ванны для восстановления или теплые для расслабления и даже подает чай с печеньем.

Чем выше статус игрока, тем больше, по словам Палмара, у него привилегий в раздевалке. «Дежурные в раздевалках из года в год одни и те же, и они стараются каждый раз давать игрокам одни и те же шкафчики».

Когда 22-кратная чемпионка «Шлемов» Штеффи Граф завершала карьеру, организаторы «Ролан Гаррос» выгравировали даты ее побед на дверце шкафчика №19 и торжественно ей вручили.

«А чтобы подчеркнуть ее исключительность, 19-й номер вообще убрали. Вместо него теперь номер 18б», – говорится на сайте «Ролан Гаррос».

На «Ролан Гаррос» две раздевалки: одна в здании главного корта – Филиппа Шатрие и еще одна на втором по значимости – имени Сюзан Ленглен. Но нигде пропасть между суперзвездами и всеми остальными не ощущается так, как на «Уимблдоне».

Во Всеанглийском клубе лаун-тенниса в помещении Центрального корта расположена раздевалка для 16 первых сеяных, а для всех остальных работают две другие - Северная и Южная.

«Главная раздевалка гораздо меньше и длиннее, и в ней ты ощущаешь себя членом элитного клуба», – рассказывает Палмар.

В 2001 году обычными раздевалками пользовался будущий чемпион Горан Иванишевич, который на тот момент стоял в рейтинге так низко, что ему нужна была wild card, чтобы сыграть на турнире.

По мере того, как он продвигался по сетке, ему предложили переместиться в раздевалку для звезд. Он отказался.

«Он не хотел ничего менять, – говорит Палмар. – Когда он играл, в раздевалке все смотрели. Было ощущение, что он один из нас».

Шутки

Несмотря на то, что большинство игроков рабы привычек, а раздевалки представляют собой средоточие суеверий, есть в них место и для юмора.

Одним из главных мастеров розыгрышей в мужском туре был француз Микаэль Ллодра, который на турнире в Майами голым залез в шкафчик Ивана Любичича в надежде впитать хорошую форму хорвата.

«В Майами не такие уж большие шкафчики, но он забрался в него, так что, когда Любичич открыл дверь, то увидел внутри скрюченного Ллодра, – рассказывает Палмар. – Это было смешно.

Даже в атмосфере постоянной конкуренции ты ощущаешь себя частью одной большой семьи, потому что видишь всех своих соперников почти каждую неделю».