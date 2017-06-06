Что за «бундестим» к нам везет Лев? Сборная Германии глазами Алексея Андронова

Кубок конфедераций – еще довольно молодой турнир, чтобы иметь сложившееся к себе отношение со стороны футбольного мира.

Понятно, что у его участников абсолютно разное отношение к вопросу: кто-то, как хозяева, делает на него серьезную ставку, кто-то едет в экзотический тур и знакомится с местом проведения мирового чемпионата (ну в самом деле, каким еще ветром к нам задует Австралию и Новую Зеландию), а кто-то тестирует молодежь и ближний резерв в формате выездного, но все-таки соревнования, подразумевающего не один тренировочный сбор с последующей парой игр, а перемещение команды в другую страну, довольно длительное проживание вместе, минимум (в случае Германии это абсолютно очевидно) 4 матча, перелеты и переезды, совместная работа в графике (но не содержании) официального соревнования – короче говоря, Йоахим Лев хочет поближе узнать тех, кто в сборной не всегда на ключевых ролях, и возможно, ему даже важнее определиться не с тем, кто войдет в число кандидатов в сборную через год, а с тем, кого туда включать не следует.

Естественно, состав Германии – эконом-класс. Нет никакой нужды лишать летнего отпуска тех, кто был основным на Евро-2016, и наверняка окажется в составе через год. Никаких нам Нойеров, Кроосов, Мюллеров и Хуммельсов. Шкодран Мустафи, Йонас Хектор, Джошуа Киммих – это те, кто должен развиваться и прогрессировать. Возможности звезд Леву хорошо известны, и думаю, фамилий 15 в заявку на чемпионат мира он может внести хоть завтра.

Не думаю, что Германия ставит цель выиграть турнир любой ценой. Скорее ей важно побольше всего разузнать и понять. Как о России, так и о самой себе. Взять список вратарей – вроде бы и Лено, и тер Штеген и Трапп могут стать основным. Но важнее не это – а кто будет лучшим дублером для Нойера, при этом сохраняя способность его подменить в случае форс-мажора.

Полевых игроков, думаю, ждут значительные тактические эксперименты. Леву нужны разнообразные исполнители, чтобы не получилось так, как было на Евро, когда травма Гомеса, по сути, лишила Германию наконечника копья. Сандро Вагнер имеет не более 1% шансов на основу через год, но вот место в заявке может занять уже сейчас.

7 из 23 игроков немецкой сборной не играли за нее никогда, еще трое выходили на поле только один раз. Самый «опытный» в составе – Юлиан Дракслер (28 игр). Только два игрока появились на свет ранее 1990-го. Такой компании свойственна нестабильность, так что никакой «бундесмашины» мы, конечно, не увидим. Зато, скорее всего, получим предметный урок того, как выдающаяся футбольная держава (напомню, что с 2006-го Германия не оставалась без медалей ни на одном крупном турнире) готовит себе резерв и «прокатывает» возможных героев будущего. Как часто говорят в мире автомобильного спорта: «чтобы понять – надо гонять». Вот Лев и предлагает погонять тем, кто еще недостаточно «нагонял» в предыдущие годы.

При всем этом – немцы постараются «держать марку». Они сильно волнуются за свою репутацию (за последние годы «конвейером талантов» Германию не называл только ленивый). Было бы очень интересно сыграть именно с ними, причем лучше именно в текущей версии. Ибо соотношение сил основных составов, боюсь, слишком прогнозируемо.