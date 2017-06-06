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«Хачанов удивил спокойствием». Чакветадзе – об итогах выступления россиян на РГ

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Карен Хачанов
Карен ХачановФото: Gettyimages.ru

До четвертьфинала Открытого чемпионата Франции не добрался никто из наших игроков. Эксперт «Советского спорта», экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе – об итогах выступления россиян в одиночной сетке «Ролан Гарроса».

ПРОРЫВ ХАЧАНОВА

Карен приятно удивил! Как-то все серенько и грустно было в нашем мужском теннисе на протяжении долгого времени. И чтобы молодой российский парень, впервые попав в основу на «Ролан Гарросе», сразу же вышел в четвертый круг… Когда такое последний раз случалось?

Хачанов серьезно прибавил в последнее время. На него приятно смотреть. За ним интересно следить. Карен, несмотря на возраст, удивляет тем, как уверенно он действует на решающих мячах. Что в матче с Томасом Бердыхом, что в игре против Джона Изнера – ни намека на волнение, на мандраж. Только четкий, грамотный расчет и выверенные удары по линиям. Будто ему не 21 год, и он не впервые на равных борется с такими сильными соперниками, которые стоят заметно выше в рейтинге. А словно для самого Хачанова такое положение вещей – обычное дело. Пройти Бердыха в трех партиях? Пожалуйста. Перенесли матч с Изнером на второй день после первого сета? Ничего страшного. Вернулся на корт после длинной паузы, также собранно продолжил встречу, победил. Точка.

И как тут не радоваться?

Вот с Марреем, конечно, не сложилось. Все-таки, Энди – игрок другого уровня. Это не Бердых и не Изнер. У него больше опыта, он любит подолгу разыгрывать мяч, затягивает соперника своими вязкими ударами и безупречно действует в защите. В матче с шотландцем нужна выдержка, стабильность. Его нельзя победить, пытаясь выиграть очко в два-три удара. Карена здесь подвел какой-то юношеский максимализм. Он часто торопил события, пытаясь сыграть эффектно, пробить навылет в тех ситуациях, когда стоило потерпеть и лучше подготовить атаку. Но тут его можно понять. Энди способен вернуть любой мяч, с ним нельзя ни на секунду расслабиться. Напряжение копится – и в итоге приводит к ошибкам. Со стороны кажется – игрок сорвал легкий удар. На деле легких ситуаций тут просто не бывает. Хачанову нужно больше опыта подобных матчей – на таком уровне и с такими теннисистами. Пока ему просто рано обыгрывать Маррея. Но время Карена еще обязательно придет. Мы поняли это, наблюдая за ним в Париже.

ШАНС РУБЛЕВА

На фоне успеха Хачанова – пару слов о Рублеве, который проиграл в финале квалификации, но заменил в основной сетке Дмитрия Турсунова и… уступил в первом раунде Диего Шварцману со счетом 7:9 в пятом сете.

Как и Карен, Андрей рано заявил о себе. Мы ждем, когда он серьезно прибавит. Прогресс есть, но пока сложилось ощущение, что Рублеву не хватает профессионализма. Если тот же Хачанов всегда выглядит спокойным и собранным, то Рублева подводят эмоции. Ему бы изменить свое отношение к тренировкам и к матчам, где-то – чуть-чуть расслабиться и переставить давить на себя… Это нормально – молодые ребята, особенно рано проявившие себя, часто торопят события. Им хочется всего и сразу, но в спорте так не бывает. Нужно время, чтобы начать играть стабильно на высоком уровне. И нужно терпение, чтобы не опускать руки, когда что-то идет не по плану. Всем нравится теннис Рублева – яркий, захватывающий. Но ему еще нужно созреть. Повзрослеть. Может, через год, может, через два, но он обязательно выстрелит так же, как Хачанов – на этом турнире в Париже.

ПОРАЖЕНИЕ КУЗНЕЦОВОЙ

Светлане не хватило эмоций. На протяжении всего матча с Возняцки она пыталась завести себя, но не смогла. И от своей команды нужной энергии не получила. Отсюда – эти провалы в первом сете и в самом начале третьей партии. Один раз Кузнецова сумела исправить ситуацию. Во второй – уже нет.

На самом деле было видно – она находится не в самой лучшей форме. Где-то ей не хватало резкости в перемещении по корту, четкости в работе ног. Это нюансы, которые сильно влияют на твой теннис, особенно – на грунте. Но в любом случае Светлана могла обыгрывать Возняцки. Даже больше – бороться за титул. Без Серены Уильямс, без Марии Шараповой конкуренция снизилась, и игрок такого уровня, как Кузнецова, безусловно считался в Париже фаворитом. Жаль, что правильно себя настроить и справиться с волнением Светлана не смогла. Посмотрим, как для нее сложится вторая часть сезона. Может, не на траве – низкий отскок Кузнецовой не подходит, ведь она любит исполнять удары с сильным вращением. Но хард – совсем другое дело. Свете есть, над чем поработать и в чем прибавить. И да – учиться можно даже в 31 год! Яркий пример – Федерер. Его уже списали со счетов, но Роджер смог изменить свою игру, усилить собственный, и без того роскошный теннис, а следом – победить на Australian Open. Так что и Светлане еще совсем не поздно чему-то учиться.

ОЖИДАЕМЫЙ ИТОГ

Кроме Хачанова и Кузнецовой никто из наших игроков не прошел дальше третьего круга. Это обидно, но, в целом, было ожидаемо. Пожалуй, исключение составило лишь поражение Екатерины Макаровой – разгромив в первом раунде Анджелику Кербер, Катя затем сама уступила Лесе Цуренко. Украинка, конечно, сыграла хорошо, но было заметно – Макарова сама не своя. Разучиться играть за два дня – невозможно. Тут дело – в чистой психологии. Катя перегорела после победы над первой ракеткой мира. И настроиться на следующий матч не смогла.

Поражение Анастасии Павлюченковой от Вероники Сепеде-Ройг во втором раунде было похожим на сенсацию – но не более того. Настя играла хорошо. Она не провалила этот матч. Просто Сепеде-Ройг, хоть девушка малоизвестная, отлично действует на грунте. А конкретно во встрече с Павлюченковой просто была на высоте! Плюс ей немного повезло в концовке.

Дарья Касаткина не использовала шансы во второй партии против Симоны Халеп, и это подвело черту под ее выступлением в Париже. Хотя понятно, что Халеп изначально считалась фаворитом. Елена Веснина не справилась с Суарес-Наварро, но тут надо отдать должное испанке – Карла выглядела здорово! И, в принципе, могла считаться «темной лошадкой», способно сильно удивить в Париже – если бы сама в 4-м круге не уступила все той же Симоне. Хотя за Лену есть повод порадоваться – после титула в Индиан-Уэлсе в ее игре наметился спад. В Париже Веснина одержала две хороших, трудовых победы, которые должны помочь ей вернуться на прежний уровень. Впереди – Уимблдон, трава Елене подходит, так что будем надеяться – в Лондоне все сложится удачнее.

РОССИЯНЕ НА «РОЛАН ГАРРОС»-2017

В основной сетке одиночного разряда Открытого чемпионата Франции в этом году стартовали 17 россиян. Никто не сумел добраться до четвертьфинала. Кому в итоге уступили наши теннисисты?

МУЖЧИНЫ

Стадия Имя Соперник Счет

4-й круг. Карен Хачанов – Энди Маррей (Великобритания, 1) – 3:6, 4:6, 4:6
2-й круг. Константин Кравчук – Марин Чилич (Хорватия, 7) – 3:6, 2:6, 2:6
1-й круг. Теймураз Габашвили – Виктор Эстрелла-Бургос (Доминикана) – 7:6 (11:9), 6:2, 6:7 (3:7), 3:6, 2:6
1-й круг. Михаил Южный Рожерио – Дутра-Сильва (Бразилия) – 6:4, 6:7 (5:7), 6:2, 6:7 (4:7), 2:6
1-й круг. Евгений Донской – Виктор Троицки (Сербия) – 6:7 (4:7), 4:6, 0:6
1-й круг. Даниил Медведев – Бенджамин Бонзи (Франция) – 7:5, 4:6, 1:6, 1:3 – отказ
1-й круг. Андрей Рублев – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:0, 4:6, 2:6, 7:6 (7:3), 7:9
1-й круг. Андрей Кузнецов – Энди Маррей (Великобритания, 1) – 4:6, 6:4, 2:6, 0:6

ЖЕНЩИНЫ

Стадия Имя Соперник Счет

4-й круг. Светлана Кузнецова (8) – Каролина Возняцки (Дания, 11) – 1:6, 6:4, 2:6
3-й круг. Елена Веснина (14) – Карла Суарес-Наварро (Испания, 21) – 4:6, 4:6
3-й круг. Дарья Касаткина (26) – Симона Халеп (Румыния, 3) – 0:6, 5:7
2-й круг. Анастасия Павлюченкова (16) – Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай) – 6:7 (4:7), 6:2, 4:6
2-й круг. Екатерина Александрова – Каролина Плишкова (Чехия, 2) – 2:6, 6:4, 3:6
2-й круг. Екатерина Макарова – Леся Цуренко (Украина) – 2:6, 2:6
1-й круг. Евгения Родина – Беттани Маттек-Сандс (США) – 5:7, 2:6
1-й круг. Наталья Вихлянцева – Йоханна Ларссон (Швеция) – 4:6, 4:6
1-й круг. Ирина Хромачева – Полин Парментье (Франция) – 3:6, 0:6

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