Главред продолжает борьбу с весом: запеканки, соусы и массажистки. Часть 7

«Советский спорт» подробно освещает свое реалити-шоу «Метаморфозы», посвященное процессу похудания главного редактора, который решил соответствовать гордому имени спортивного и подтянутого человека. Сегодня – очередная порция впечатлений.

О том, как мне теперь приходится есть, я уже подробно рассказывал. Сбылась моя мечта: порции большие, есть можно часто, зато килокалорий всего 2000 в день.

Пришел вчера вечером домой – встал на умные весы Garmin – оказалось, что убавились внутри дня у меня 300 граммов. Это, конечно, число невеликое – практически на уровне погрешности (у меня запросто 1-1,5 кг могут внутри суток гулять), но я-то испуганно ожидал совсем иного. Выходит, не обманули меня в компании «Салат-Пар», вручая комплекты еды.

Причем, есть тут и вкусные запеканочки, и мидии в томатном соусе. Кроме того обещают меню постоянно делать очень разнообразным.

Ладно, сегодняшний рацион уже полностью употреблен. Поэтому не буду рассказом о еде разжигать аппетит – ни в вас, ни снова в себе.

Об упомянутых весах я еще как-нибудь расскажу подробнее. Сегодня хочу совсем о другом гаджете – о часах. В линейке продуктов от Garmin их много, есть совсем оригинальные. У меня - vívoactive HR. Если сказать, что это очень умные часы – это ничего не сказать. Во-первых, вы сами можете выбрать дизайн циферблата. Этим, конечно, сегодня никого уже не удивишь.

В любой момент можете оценить количество шагов, пройденных этажей, километров и т.д.

Увидеть число сожженных калорий:

Можно проводить сравнительно-сопоставительный анализ. Это – шаги за каждый из дней последней недели. Красная плашка – задачи выполнены (15 тысяч шагов в день пройдено), синий – нет. На пятницу не смотрите – часы на питерском форуме просто не успел зарядить. Кстати, заряда хватает на неделю с лишним – это минимум.

Та же история – с этажами: вверх и вниз. Странно, что за день иногда получается разное количество вверх и вниз.

Через Bluetooth часы синхронизируются и с весами, и со смартфоном. Поэтому письма, смски, сообщения в мессенджерах – всё это тоже будет отражаться. В телефон можно не залезать. Посмотрим, что там у меня опять вибрирует:

Ну, понятно. Алексей Андронов прислал свою статью про Германию.

А теперь – обещанные в заголовке массажистки. Правда, я уже рассказывал, что в спа-салоне Clarans это называется спа-терапевт. После такой исчерпывающей презентации от спа-тренера Анны думаю, что поток клиентов у Clarins Skin Spa только увеличится.



