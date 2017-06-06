Заявка на трансфер лета. Михаил Борзыкин – о переходе Нобоа

Обозреватель «Советского спорта» рассуждает о, возможно, самой крутой сделке в летнее трансферное окно.

Наверное, многие сочтут заголовок чересчур накрученным. Но у меня для вас две новости. Первая – действительно классных опорников в чемпионате России немного. Вторая – опорников с первым пасом вообще почти нет. Вот портрет не самого звездного эквадорца, который теперь будет радовать болельщиков «Зенита».

От новостей перейдем к вопросам. И поищем на них ответы.

Вопрос первый – для чего «Зениту», хм, какой там по счету опорный хавбек? Пятый, кажется. Но тут ответ на поверхности – предыдущие приобретения оказались слабыми. Цаллагов, Юсупов – это все очень интересное импортозамещение, но когда команда два года подряд пролетает мимо Лиги чемпионов есть повод задуматься. Может, ну его импортозамещать? Тем более мужик наш – русская красавица жена, закупки в Ашане… Ах да, еще он по-русски говорит получше многих наших политиков.

И наконец, новая селекционная служба, проанализировав последние трансферные кампании, справедливо решила, что уход Витселя сильно ударил по полузащите. И с этим сложно спорить.

Вопрос второй – что Нобоа может дать «Зениту»? Само собой, это культура паса. Он один из лидеров чемпионата по передачам в последнюю треть поля. Это отбор; он не является чистым опорником, но функции box-to-box знает превосходно. Это умение вовремя включиться в атаку – кстати говоря, это именно то качество, которое было у Витселя и которое отсутствует у других опорников. Хотя у Маурисио это водится, да вот со стабильностью есть проблемы.

Остальное – удар, розыгрыш стандартов и прочие модные опции. Я бы даже сказал, что Нобоа очень похож на спартаковца Фернандо. Именно функционалом. Вероятно, у него нет такой диагонали, но в остальном бразильцу он не уступает. Топ-опорник по меркам нашей лиги, причем давно адаптированный и, что особенно важно, стабильный. Сколько лет уже играет? Пожалуй, только Курбан Бердыев знает.

Но не все так гладко. Скепсис определенный есть. И раз уж у нас пошла нумерация, давайте продолжим.

Первое – почти все годы в России Нобоа играл в оборонительной модели. Да, был поздний «Рубин», было «Динамо», где он, к слову, не раскрылся. И был бердыевский «Ростов». А в бердыевском «Ростове» центр поля выстроен из трех опорников – помимо Нобоа, Гацкан и Ерохин. Трех! В «Зените» у Нобоа будет только один напарник – Гарсия. Хотя об этом судить пока рано, поскольку работу Манчини нам еще предстоит увидеть и понять.

Второе – напарник Гацкан (а это, быть может, самый недооцененный разрушитель последнего десятилетия) – это, согласитесь, неплохой такой щит. Можно и в атаку сходить, и по воротам побить. А как с взаимопониманием в новой связке? Вы никогда не задумывались о том, почему новые хавбеки «Зенита» не могут заиграть? А не дело ли в Гарсии? Нет, конечно, все можно списать на низкий класс новобранцев, но и эту версию исключать не стоит.

То есть весь скепсис вызван тактическими вопросами. Новый стиль игры, новые партнеры… Одно дело вести игру, когда твоя команда владеет мячом 40% времени, и совсем другое – когда 60%. Больше работы с мячом, совсем другая организация игры у соперника. Сделать пас на 40 метров, когда весь соперник в атаке – это легче, чем сделать то же самое в условиях массивной обороны. Прошей такую! С нашими-то «Амкарами». 2/3 команд перешли на тактику с пятью защитниками. Нобоа сам в такой играл. А как он будет играть против них?

Вывод? Если Нобоа сможет адаптироваться к новой тактике и новым задачам – да, этот переход выстрелит. И тогда действительно можно будет говорить о сделке лета.