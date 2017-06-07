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Бело-голубой переворот. Какое «Динамо» будет играть в КХЛ?

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Бело-голубой переворот. Какое «Динамо» будет играть в КХЛ?
Фото: «Советский спорт»

В конце прошлой недели «Советский спорт» рассказывал о сложной ситуации в московском «Динамо» – обыске в клубном офисе на Восточной улице, долгах по зарплате игрокам, задолженностях за аренду «ВТБ Ледового дворца» в Парке легенд. С тренировочной базы в Новогорске команду, по сути, выгнали. А на днях КХЛ сообщила: ООО «ХК «Динамо-Москва» поданы документы на участие в чемпионате-2017/18 с финансовыми гарантиями. Сейчас они проходят проверку. Но ведь у лиги договор с другой структурой – АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо», возглавляемый Андреем Сафроновым. Так какое «Динамо» будет играть в КХЛ?

Сразу оговоримся: «Динамо» с чемпионата не снимется. И тем более не исчезнет с хоккейной карты России. Недавно в лиге приступили к верстке календаря из расчета 27 участников. Сейчас динамовцы – в отпуске, который продлится до начала июля. Вратарь Александр Еременко, претендовавший на «Золотой шлем» в символической сборной регулярного чемпионата, купил путевки задолго до вечера закрытия сезона лиги и автоматически исключил себя из числа лауреатов.

Еременко, защитник Максим Соловьев и нападающий Денис Кокарев в 2010 году пришли в новое «Динамо», причем последние двое – из ХК МВД, с которым бело-голубые и объединились.

ФЕДОРОВ: ВСЕ ВОПРОСЫ – К ПРЕСС-СЛУЖБЕ

ОХК «Динамо» под руководством генерального директора Андрея Сафронова продолжает трансферную кампанию – уже подписан опытный форвард Михаил Варнаков. Его отец неоднократно носил бело-голубую форму, но только в клубных Суперсериях за океаном, усиливая московскую команду. Причем забивал помногу и подчас решающие голы. На мази контракт с форвардом Дастином Бойдом, покинувшим «Барыс».

У игроков зарегистрированные контракты с АНО «ОХК «Динамо», а с лигой взаимодействует другая структура – ООО «ХК «Динамо-Москва», созданная в прошлом году Центральным советом Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». В новом клубе пока два сотрудника – генеральный директор Сергей Федоров и главный бухгалтер. Федоров – не тот знаменитый форвард ЦСКА, «Детройта» из Русской пятерки, а потом главный менеджер ПХК ЦСКА, а бывший пловец и заместитель председателя правления ЦС ВФСО «Динамо».

– Все вопросы прошу задавать через пресс-службу, и не звоните мне по мобильному телефону, – ответил Федоров вашему корреспонденту с просьбой пролить свет на ситуацию вокруг «Динамо».

Вопросов же к нему накопилось немало. Есть ли у него команда, хотя бы на бумаге? На каком основании ООО «ХК «Динамо-Москва» ведет переговоры с КХЛ и «ВТБ Ледовым дворцом»? И кто закроет долги АНО «ОХК «Динамо» перед ареной в Парке легенд? Наконец, как быть с буковкой «Д»? Ведь права на товарный знак до 26 октября принадлежат структуре Сафронова.

В пресс-службе Центрального совета «Динамо» мне объяснили, что у ОХК задолженности по зарплате перед игроками – более двух месяцев, и они смогут через арбитраж разорвать контракты. Права на товарный знак – букву «Д» – у структуры Сафронова вовсе не эксклюзивные. А по долгам придется рассчитываться именно ОХК.

САФРОНОВ: КОММЕНТИРОВАТЬ ПОКА НЕЧЕГО

Вчера корреспондент «Советского спорта» Дмитрий ПОНОМАРЕНКО позвонил генеральному директору АНО «ОХК «Динамо» Андрею Сафронову, который сейчас находится в Москве. Ведь пока в руководстве бело-голубых идет борьба за власть время не стоит на месте. До выхода команды из отпуска остался месяц. А пока даже непонятно – где соберутся динамовцы, куда отправятся на первый летний сбор, и кто вообще будет заниматься организацией этого весьма хлопотного процесса подготовки команды к началу чемпионата. Однако…

– На сегодняшний день я никак не могу прокомментировать ситуацию в нашем клубе, – ответил Сафронов. – Четкого понимания того, чего добиваются представители ЦС «Динамо» у меня нет. Раз у них есть, что сказать, пусть говорят. А я будоражить людей понапрасну и кого-то вводить в заблуждение не хочу.

Создается впечатление, что переговоры в отношениях двух сторон еще не завершены. Но тянуть с ними нельзя. Надо поневоле приходить какому-то, пусть худому, но соглашению. Иначе… Очень не хочется повторения сценария раскола ЦСКА в мае 1996 года. Или «Крыльев Советов», которые ныне функционируют только в молодежной системе координат.

По нашей информации, в ближайшее время должна состояться встреча заинтересованных сторон – Сафронова, Фёдорова, главы попечительского совета ОХК «Динамо» Рашида Нургалиева и бывшего президента бело-голубых, а теперь главы Правления ФХР Аркадия Ротенберга. Правда, говорят, что сейчас Аркадию Романовичу не до хоккея. Он занят государственным заказом – строительством Крымской переправы.

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