Иголки для спортсмена

Иглоукалывание (а точнее – по-научному, акупунктура) оказалось в центре внимания российских СМИ. Легендарный китайский врач Лю Хуншен без объяснения причин уволен из московского «Спартака», о чем «Советский спорт» подробно рассказал. О некоторых пациентах доктора Лю мы уже рассказывали. Проведем небольшой ликбез на тему «что такое спортивное иглоукалывание».

Иглоукалывание во многих странах уже давно не имеет налета народной медицины. Не так давно оно, например, стало официально признанным видом медицины в США: даже страховые компании теперь оплачивают подобное лечение. А уж о спортивной медицине и говорит не приходится. Область применения этого способа исцеления, использовавшегося еще в Древнем Китае, довольно широка. Это помогает оказывать спортсменам помощь и при стрессах, и при сильных болях, заменяя сильнодействующие обезболивающие средства, которые могут при этом привести к самым печальным спортивным последствиям сегодняшнего дня, а именно дать положительный допинг-тест.

Если во время лондонской Олимпиады-2012 на применение акупунктуры для оказания помощи американской спортсменке Лоле Джонс еще многие смотрели косо, то во время Рио-2016 это для очень многих спортсменов было уже в порядке вещей.

Сегодня этот метод применяется для лечения не только растяжений, тендинитов, болей в спине различного характера, но и для снятия тревожного состояния спортсмена, восстановления после нагрузок.

Возможность помочь пациенту в стрессовой ситуации, без применения лекарственных средств, многие из которых вызывают привыкание или обладают побочными эффектами, востребована не только в большом спорте. Очень многие фитнес-клубы, оздоровительные центры все чаще создают кабинеты акупунктуры для предоставления возможности своим клиентам достичь полной релаксации.

Когда Мария Шарапова получила травму стопы, к теннисистке был вызван не кто иной как наш знакомы доктор Лю. Он помог, боли отступили, Маша поблагодарила доктора. Но мало кто знает продолжение этой истории. После нескольких сеансов иглоукалывания Шарапова почувствовала себя словно заново родившейся. И ни сама теннисист­ка, ни ее окружение не обратили внимания на предупреждение китайского целителя о том, что заряда полученной ей энергии хватит всего лишь на месяц. Следующие четыре-пять недель Шарапова летала, словно на крыльях, как будто и не было за плечами тяжелого сезона. А потом произошло то, что должно было произойти: во время полуфинала с Жюстин Эннен-Арден эффект от иглоукалывания прошел, боль снова вернулась к Шараповой, и она проиграла, наверное, главный матч сезона.

Поговаривали, что осознав всю силу китайской иглы, менеджеры Марии собирались предложить Лю Хуншену должность личного врача при Маше, положив ему оклад в триста тысяч долларов – во много раз больше, чем в «Спартаке», но что-то у них не срослось. Не сговорились.

В свое время тренер российской сборной по волейболу Николай Карполь высказывал свои соображения по поводу успехов китайской команды на Олимпиаде-2004 в Афинах. По мнению Карполя, причины побед китайцев - китайская медицина и именно иглоукалывание , которые позволяли спортсменам прекрасно восстанавливаться после состязаний.

Лечение иглоукалыванием стабилизует обменные процессы организма, способствует выведению токсинов и шлаков. Оно помогает улучшить кровоток к тканям и суставам, снимает отечность и воспаление, ускоряет заживление тканей. Высвобождаются зажатые нервы и сосуды, стабилизируется работа центральной нервной системы.

Во время проведения сеанса пациент не ощущает боли, поскольку иглы очень тонкие. Небольшой дискомфорт может возникнуть лишь в ту секунду, когда происходит непосредственно сам укол. После процедуры пациенту не рекомендуется садиться за руль, поскольку наступает сильная расслабленность. После удаления игл возможно легкое кровотечение в месте прокола или головокружение, но эти симптомы быстро проходят. Специалисты говорят, что иглоукалывание дает наиболее эффективный результат, если проводить по два сеанса в неделю на протяжении месяца.