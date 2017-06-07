«Глотать камни Лю Хуншен мне не предлагал». Чакветадзе – о китайском докторе

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе – об опыте лечения у Лю Хуншена, с которым знакома больше 20 лет.

– Уволили? Как так? Очень обидно! Но что теперь поделаешь, – вздыхает Чакветадзе в начале беседы, услышав, что Лю Хуншен больше не будет работать в «Спартаке».

– Как вы познакомились?

– Даже не помню. Я его, по сути, всю жизнь знаю. Когда я была совсем маленькой, папа часто играл в футбол. Не профессионально – так, в качестве хобби занимался. И постоянно у него что-то болело, травмы случались. Вот Лю Хуншен его и лечил. Позже, когда я уже серьезно занималась теннисом, и мне было 12 лет, у меня возникли проблемы с кистью. Он назначил мне иглоукалывание, хотя я жутко боялась иголок. И это помогло! С тех пор Лю Хуншен часто со мной работал.

– Чем именно он помогал?

– Массажем, мануальной терапией, тем же иглоукалыванием. Тут дело не в нетрадиционной китайской медицине. Все эти вещи – вполне обычные, но Лю Хуншен по их части – мастер. В конце концов, не зря он столько лет проработал в «Спартаке»! И потом, профессиональные спортсмены постоянно сталкиваются с травмами, а некоторые лечатся очень тяжело и долго. В такие моменты готов поверить, во что угодно, и что угодно попробовать – лишь бы помогло. А Лю Хуншен действительно помогал. К нему ведь из теннисистов не только я обращалась. Знаю, что многие игроки у него лечились. Он ведь и в «Спартак», получается, попал из нашей, теннисной «тусовки».

– Как так?

– В свое время Ксения Первак работала с моим тренером, а у нее тоже часто возникали проблемы со здоровьем. Мы познакомили ее с Лю Хуншеном, и он ее тоже часто выручал. А потом, когда папа Ксении Юрий Первак стал генеральным директором «Спартака», то позвал доктора в команду.

– В интервью Лю Хуншен часто об интересных методиках рассказывал. Что можно и гипс в виде крошки пить, и лапы медвежьи, если правильно приготовить, употреблять. И много еще чего странного, а порой – и жуткого…

– Я эти интервью тоже читала. Не знаю, может он так шутил? Или просто его неправильно понимали? Лю Хуншен, несмотря на то, что давно живет в России, все равно плохо говорит по-русски. Так что… Скажем, я его знаю 25 лет, и за все это время ничего странного он мне не предлагал. Камни я не ела, гипсовую крошку не пила. Обходились проверенными методами.

Увольнение доктора Лю из «Спартака». Какие последствия?