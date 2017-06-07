Слуцкий – тренер команды в Англии. Это уже точно? И что за клуб позвал русского?
До Леонида Слуцкого наших
тренеров в Англии не было.
Слуцкий – тренер команды «Халл Сити». Это уже официально?
Нет, но объявление о назначении нашего тренера в английский клуб ожидается
на неделе после 12 июня. Леонид Слуцкий уже получил разрешение на работу в
Англии, сейчас, по сведениям британских журналистов, он решает формальные
вопросы в России.
Опять же по информации СМИ, Слуцкий будет зарабатывать 450 тысяч евро в год
– весьма скромные деньги, и они в этой ситуации для Леонида Викторовича очевидно
ничего не определяют. Речь идет о контракте на два года.
Слуцкий будет работать в премьер-лиге?
Пока нет, но «Халл» будет бороться за возвращение: у тех, кто вылетает из
АПЛ, из-за крутой финансовой системы лиги, есть серьезные деньги на то, чтобы
достойно пережить понижение. «Халл» заработал 97 миллионов евро, а еще 47
команде достанутся как поддержка после вылета. Естественно, для Чемпионшипа это
очень серьезная сумма.
Вряд ли в «Халл» поедет один суперигрок, которого можно купить на все, но
это и не нужно: а на усиление для борьбы за премьер-лигу точно хватит. А дальше
как раз работа тренера.
«Халл» – это вообще что за клуб?
Команда вылетела из премьер-лиги с 18 места, но в концовке она была
безнадежна: в двух последних турах поражения с общим счетом 1:11. Во многих
раскладах перед началом сезона «Халл» ставили вообще на последнее место в АПЛ –
потому что прошлым летом в клубе творилось странное: руководство обещало
опытному тренеру Стиву Брюсу игроков, но никого не покупало, Брюс подал в
отставку прямо накануне старта сезона, а в заявку толком не набиралось
футболистов.
Организационные проблемы «Халла» эксперты объясняют не всегда адекватным
поведением владельцев: египетский бизнесмен Ассем Аллам в клубе главный,
оперативным управлением занимается его сын Эхаб. Руководителей не любят
болельщики, они уже с трудом вспоминают, как в 2010-м эта семья спасла их клуб
от 40-миллионных долгов. Алламы пытаются продать «Халл», но пока все еще рулят
в нем.
Еще больше пугать Леонида Слуцкого может, что он будет четвертым тренером «Халла»
за год. Брюс ушел еще до начала прошлого сезона, Майк Фелан проработал до
января, а в 2017-м команду пытался спасти португалец Марку Силва. «Халл»
вылетел, новая смена тренера снова логична.
Слуцкий будет работать с известными игроками?
Звезд в «Халле» нет, но некоторые имена на слуху. Самое яркое и
перспективное – поляк Камил Гросицки, но у него же и лучшие шансы на достойное
предложение из премьер-лиги. Скорее всего никуда не денутся ветераны-англичане:
33-летний защитник Майкл Доусон и 30-летний полузащитник Том Хаддлстоун,
известные по «Тоттенхэму». У обоих по четыре матча за сборную Англии.
«Халлу» принадлежит 35-летний шотландский вратарь Аллан МакГрегор – у него две сотни матчей за «Рейнджерс». Его конкурент – швейцарец Элдин Якупович, у которого совсем не получилось в «Локомтиве» десять лет назад, а после 30 вдруг случился всплеск в Англии.
Только «Халл» хочет позвать Слуцкого?
Еще есть информация про интерес «Сандерленда», это тоже Чемпионшип, тоже только что вылетевшая из премьер-лиги команда. Однако деталей в прессе пока нет.
А как у Леонида с английским? Через переводчика в Англии – некруто
И не понадобится. За пять месяцев жизни в Англии Леонид Викторович с нуля
довел разговорный английский до достойного уровня. На днях он дал интервью BBC на английском, причем под запись для радио – и звучит Слуцкий уверенно. В
этом интервью он снова рассказал о теплых отношениях с Романом Абрамовичем и
подчеркнул: «сейчас главный проект Абрамовича в российском футболе – это я».
Здесь можно послушать гладкую английскую речь Леонида Слуцкого, а в
комментариях – поделиться ожиданиями от дебюта российского тренера в английском
футболе.