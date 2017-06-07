Слуцкий – тренер команды в Англии. Это уже точно? И что за клуб позвал русского?

До Леонида Слуцкого наших тренеров в Англии не было.

Слуцкий – тренер команды «Халл Сити». Это уже официально?

Нет, но объявление о назначении нашего тренера в английский клуб ожидается на неделе после 12 июня. Леонид Слуцкий уже получил разрешение на работу в Англии, сейчас, по сведениям британских журналистов, он решает формальные вопросы в России.

Опять же по информации СМИ, Слуцкий будет зарабатывать 450 тысяч евро в год – весьма скромные деньги, и они в этой ситуации для Леонида Викторовича очевидно ничего не определяют. Речь идет о контракте на два года.

Слуцкий будет работать в премьер-лиге?

Пока нет, но «Халл» будет бороться за возвращение: у тех, кто вылетает из АПЛ, из-за крутой финансовой системы лиги, есть серьезные деньги на то, чтобы достойно пережить понижение. «Халл» заработал 97 миллионов евро, а еще 47 команде достанутся как поддержка после вылета. Естественно, для Чемпионшипа это очень серьезная сумма.

Вряд ли в «Халл» поедет один суперигрок, которого можно купить на все, но это и не нужно: а на усиление для борьбы за премьер-лигу точно хватит. А дальше как раз работа тренера.

«Халл» – это вообще что за клуб?

Команда вылетела из премьер-лиги с 18 места, но в концовке она была безнадежна: в двух последних турах поражения с общим счетом 1:11. Во многих раскладах перед началом сезона «Халл» ставили вообще на последнее место в АПЛ – потому что прошлым летом в клубе творилось странное: руководство обещало опытному тренеру Стиву Брюсу игроков, но никого не покупало, Брюс подал в отставку прямо накануне старта сезона, а в заявку толком не набиралось футболистов.

Организационные проблемы «Халла» эксперты объясняют не всегда адекватным поведением владельцев: египетский бизнесмен Ассем Аллам в клубе главный, оперативным управлением занимается его сын Эхаб. Руководителей не любят болельщики, они уже с трудом вспоминают, как в 2010-м эта семья спасла их клуб от 40-миллионных долгов. Алламы пытаются продать «Халл», но пока все еще рулят в нем.

Еще больше пугать Леонида Слуцкого может, что он будет четвертым тренером «Халла» за год. Брюс ушел еще до начала прошлого сезона, Майк Фелан проработал до января, а в 2017-м команду пытался спасти португалец Марку Силва. «Халл» вылетел, новая смена тренера снова логична.

Слуцкий будет работать с известными игроками?

Звезд в «Халле» нет, но некоторые имена на слуху. Самое яркое и перспективное – поляк Камил Гросицки, но у него же и лучшие шансы на достойное предложение из премьер-лиги. Скорее всего никуда не денутся ветераны-англичане: 33-летний защитник Майкл Доусон и 30-летний полузащитник Том Хаддлстоун, известные по «Тоттенхэму». У обоих по четыре матча за сборную Англии.

«Халлу» принадлежит 35-летний шотландский вратарь Аллан МакГрегор – у него две сотни матчей за «Рейнджерс». Его конкурент – швейцарец Элдин Якупович, у которого совсем не получилось в «Локомтиве» десять лет назад, а после 30 вдруг случился всплеск в Англии.

Только «Халл» хочет позвать Слуцкого?

Еще есть информация про интерес «Сандерленда», это тоже Чемпионшип, тоже только что вылетевшая из премьер-лиги команда. Однако деталей в прессе пока нет.

А как у Леонида с английским? Через переводчика в Англии – некруто

И не понадобится. За пять месяцев жизни в Англии Леонид Викторович с нуля довел разговорный английский до достойного уровня. На днях он дал интервью BBC на английском, причем под запись для радио – и звучит Слуцкий уверенно. В этом интервью он снова рассказал о теплых отношениях с Романом Абрамовичем и подчеркнул: «сейчас главный проект Абрамовича в российском футболе – это я».

Здесь можно послушать гладкую английскую речь Леонида Слуцкого, а в комментариях – поделиться ожиданиями от дебюта российского тренера в английском футболе.