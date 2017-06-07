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Почему Каррере дали «двушечку»?

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Почему Каррере дали «двушечку»?
Фото: «Советский спорт». Татьяна Дорогутина

Во вторник стало известно о продлении контракта «Спартака» с итальянским тренером Массимо Каррерой. Детали соглашения не разглашаются. Известно лишь то, что договор продлен на два года. «Советский спорт» разбирается, почему выбран именно такой срок.

Предыдущее соглашение было рассчитано также на два года. По поводу продления контракта с главным тренером «Спартака» высказались футбольные агенты, которые занимаются подобными сделками. Насколько целесообразен срок подписания? Доверяет ли руководство специалисту или намерено посмотреть, как у Карреры сложится второй сезон?

Марко ТРАБУККИ:

- Заключение контракта на два года – это нормальный срок и очень честный. Я уверен, что сам Каррера захотел такой договор и с таким сроком. Это лишний раз показывает, что человек в себе уверен и порядочно ведет себя с руководством клуба, чтобы избежать ситуации, как это было в «Рубине» с Хави Гра­сией. Знаю, переговоры вели именно Федун и Каррера. Видимо, люди не хотят навязывать себя друг другу. Могу сказать, что в Италии такой же срок наиболее распространенный. К примеру, Аллегри в «Ювентусе» продлил еще на два сезона соглашение. И почему нет? Команда выиграла чемпионат Италии, вице-чемпион Европы. Доработает ли Каррера контракт до конца? Я знаю, что Массимо нравится в России, и исключаю возможность, что он уйдет в другой клуб раньше срока.

Арсен МИНАСОВ:

- Для того чтобы говорить, выгодный контракт для самого Карреры или нет, надо знать детали. Пока нам известно, что продление всего на два года. Я думаю, что это выгодно обеим сторонам. Наверняка в контракте прописаны премиальные за еврокубки, результат команды в чемпионате и Кубке России. Скорее всего, есть и какие-то отступные. Мое мнение – контракт неплохой. Думаю, он доработает до конца весь договор, если глобально ничего не изменится.

Алексей САФОНОВ:

- Продление контракта на два года – это нормальная и разумная практика. Думаю, учитывалась история с Грасией: теперь «Рубин» не знает, куда его девать. Всем интересно, как Массимо Каррера проведет второй сезон. Плюс всех волнует, как он выступит в Лиге чемпионов. С другой стороны, ни один контракт не дает гарантии того, что человек стопроцентно его отработает. Если итальянцу поступит суперпредложение, вряд ли он устоит. Для этого прописываются отступные и прочее. Но, я думаю, Каррера доработает до конца. Если бы ему не доверяли, контракт продлили бы на год, а не на два. Следовательно, тренеру доверяют.

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