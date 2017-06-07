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Новое имя на карте футбола: «Ахмат» вместо «Терека»

Максим Тузин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Новое имя на карте футбола: «Ахмат» вместо «Терека»

Вчерашнее решение о переименовании футбольного клуба из Грозного, о котором писал «Советский спорт» не оставило равнодушным нашего автора.

Раньше иногда коллеги не могли понять, когда из какого-нибудь РФПЛовского кабинета раздавался звонок: «Тут звонят из «Терека»…» И не всегда можно было понять: у кого-то истерика или звонят из «Терека». Но чаще всего эти два варианта полностью совпадали: звонят из «Терека» всегда с претензиями и недовольством. То наш Сергей Данилевич снялся в динамовском ролике с текстом «Судья продажная», то еще что-то гордые мужчины находили крайне обидным и оскорбительным.

Теперь таких наложений смыслов не будет. Теперь журналисты – пока есть месяц с небольшим до старта нового чемпионата – будут заранее формулировать шаблоны, чтобы избегать традиционно двусмысленных фраз типа «Ахмат» спас очко».

Итак, что же произошло. И что произойдет в ближайшее время?

КТО, КОГДА И КАК ПЕРЕИМЕНОВЫВАЛ

Решение переименовать футбольный клуб «Терек» в клуб «Ахмат» принял совет клуба. Наверное, не надо пояснять, что имя дано в честь бывшего президента Чечни Ахмата Кадырова.

Произошло это не вдруг. Почва для переименования готовилась давно. О возможности грядущего переименования заговорили еще минувшей осенью. Зимой тема получила развитие: некие неведомые активисты запустили в соцсетях сбор подписей. Мотвиация была очень забавная: мол, в Чечне уже есть несколько клубов по разным видам спорта под названием «Ахмат». Когда они получили это название, то сразу же стали успешно развиваться.

В Чечне, кстати, имя «Ахмат» встречается все чаще и чаще. Его носит и строящийся небоскреб в центре Грозного, в котором будет больше ста этажей, и бойцовский клуб, получивший известность после детского ММА в телеэфире.

Тему быстро подхватили руководители футбольного «Терека». Президент клуба Магомед Даудов оперативно заявил, что такое обращение обязательно будет рассмотрено.

РЕШЕНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ?

Сомнений в том, что новый сезон клуб начнет с новым именем, нет практически никаких. Сам факт переименований клубов (то в межсезонье, то непосредственно по ходу сезона) – дело обычное. «Спартак» из Владикавказа последовательно становился то «Спартаком-Аланией», то просто «Аланией». Реинкарнаций «Торпедо» уже всех и не упомнить: «Торпедо-ЗИЛ», «Торпедо-Металлург», ФК «Москва». Было еще «Торпедо-Лужники», но это совсем другой клуб. Последним переименованием было годичной давности превращение «Газовика» в ФК «Оренбург».

Де-юре клуб пока называется «Терек». Решение о переименовании принял, как мы уже написали выше, совет клуба. Но его формально все-таки нужно утвердить у президента Чечни (по совместительству – почетного президента клуба). Дело уже, как говорится, решенное. Затем настанет черед РФПЛ быстро поработать с бумагами, и 16 июля, в день старта чемпионата на «Ахмат-арене» будет играть уже ФК «Ахмат».

ТРОЛЛИ НЕ СПЯТ

Разумеется, уже накануне в интернете эта тема мусировалась на все лады. Одна из самых распространенных шуток в социальных сетях – как будет выглядеть РФПЛ-2022. Состав участников: «Алексей» (СПб), «Леонид» (Мск), «Евгений» (Мск), «Сергей» (Краснодар), «Ахмат» (Грозный), «Муртаза» (Уфа), «Минтимер» (Казань) и т.д.

Устраивает принятое решение не всех и в Чечне. Крупнейшее сообщество болельщиков «Терека» в соцсетях, насчитывающее десятки тысяч подписчиков, выступило резко против переименования. Впрочем, опыт показывает, что поменять свое мнение болельщики смогут быстро.


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