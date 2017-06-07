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Молодцов проиграл Героеву на турнире Industrials & Fight Club «Чердак»: «Вызов»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Молодцов проиграл Героеву на турнире Industrials & Fight Club «Чердак»: «Вызов»

3 июня в иркутском ДС «Труд» состоялось громкое событие в мире российских смешанных единоборств. Движение INDUSTRIALS совместно с Fight Club «Чердак» организовало турнир «Вызов», в котором спортсмены подарили зрителям девять бескомпромиссных поединков, которые никого не оставили равнодушными.

Заявленное противостояние Москвы и Иркутска полностью оправдало ожидания: бойцы стремились отстоять достоинство не только своих клубов и команд, но еще и городов. И лишь два боя дошли до судейского вердикта: Евгений Макеев раздельным решением победил Садырбека Кудайберди, а Жора Элоян оказался сильнее Максима Рябичева.

Бектурсон Шерали и Ростислав Быченков победили своих соперников – Белека Бар-оола и Владимира Бялобжицкого соответственно – болевыми приемами, а Вадим Савин, Кирилл Крюков и Владимир Дайнеко праздновали красивые победы нокаутами.

В со-главном событии вечера встретились Максим Буторин, любимец иркутской публики, и Улугбек Осканов. Нервничать пришедших на трибуны болельщиков Буторин не стал и «задушил» своего оппонента уже в первом раунде, продлив победную серию до 11 поединков.

Наконец, в октагон вышли участники главного боя «Вызова» – Станислав Молодцов и Магомед Героев. Спортсмены на протяжении двух раундов в ярчайшем противостоянии пытались выявить сильнейшего, но, увы, вмешались травмы. Из-за серьезного рассечения Молодцов не смог выйти на третью пятиминутку и победа техническим нокаутом была присуждена Героеву.

«По итогам за эти три дня наша статистика составляет 4 победы и 3 поражения. Я доволен, это значит, что мы в плюсе, что борьба упорна и нам есть, где прибавлять. Самое главное – во всех поединках не было кого-то, кто разочаровал. То есть мы делаем свое дело, двигаясь плечом к плечу с очень крепкими людьми. Ну и, похоже, мы точно приедем в Иркутск в третий раз!», - сказал после турнира основатель движения INDUSTRIALS Кирилл Тимофеев.

Генеральный промоутер Fight Club «Чердак» Андрей Промоутер после «Вызова» заявил, что все задуманное получилось реализовать, и особенно приятно, что это было в юбилей города.

«У нас все получилось. Мы показали иркутской публике качественное, яркое бойцовское шоу, какого прежде здесь не было. Это был достойный подарок на юбилей города. Не все мои личные прогнозы на бои сбылись. Но главные ставки все же сыграли. Победа бойца нашего клуба Жоры Элояна над Максимом Рябичевым была не столь ожидаема, насколько желанна и для Жоры и для нас. Настроение зала резко подпрыгнуло вверх после эффектного нокаута в исполнении Вадима Савина.

Это уже второй бой Вадима, организованный промоушеном Fight Club «Чердак» и второй нокаут. После неудачного дебюта в профессиональных боях он дважды доказал, что мы не ошиблись и возможно открыли новое имя, которое скоро будет на слуху у всех поклонников единоборств. Со-главный бой вечера с участием бойца из Усолья-Сибирского Максима Буторина не был таким зрелищным как того хотелось.

Ввиду травмы Лазиза Адизова - первого соперника Максима за неделю до турнира, времени на поиски достойного оппонента для двукратного победителя гран-при Fight Club «Чердак» и бойца лиги FIGHT NIGHTS практически не оставалось. И нам, и команде INDUSTRIALS, которую представляет Буторин, было важно участие в этом турнире спортсмена, ставшего примером достижения успеха простым парнем из глубинки. Одержав очередную победу, сразу после награждения этот неутомимый воин бросил новый ВЫЗОВ одному из бойцов, хорошо известных иркутянам. Эта история обязательно получит продолжение. Теперь о главном: о главном бое вечера.

Противостояние Молодцов - Героев настолько приковало к себе все внимание зала, что порой зрители абсолютно затихали для того чтоб снова взорваться криками в поддержку обоих бойцов. Полученное Станиславом в первом раунде рассечение головы не остановило его. Сложно передать словами ощущение этой картины - залитых кровью спортсменов, рвущихся в бой. Однако из-за травмы и потери крови Станиславом Молодцовым после второго раунда бой все же закончился. Имея не такой богатый опыт профессиональных боев, Магомед Героев сумел одержать, пожалуй, главную для него на сегодня победу. Двумя словами: Героев был настоящим молодцом, а Молодцов настоящим героем».

Результаты поединков турнира Industrials & Fight Club «Чердак»: «Вызов»

• Бектурсун Шерали победил Белека Бар-оола болевым приемом (57 кг) 
• Вадим Савин победил Джурабека Малаева нокаутом (65.8 кг) 
• Ростислав Быченков победил Владимира Бялобжицкого болевым приемом (70.3 кг) 
• Евгений Макеев победил Садырбека Кудайберди раздельным решением судей (77.1 кг) 
• Жора Элоян победил Максима Рябичева единогласным решением судей (68 кг) 
• Кирилл Крюков победил Владислава Ханенко нокаутом (77 кг) 
• Владимир Дайнеко победил Дмитрия Алексашина техническим нокаутом (+ 93 кг) 
• Максим Буторин победил Улугбека Осканова удушающим приемом (77.1 кг) 
• Главный бой: Магомед Героев победил Станислава Молодцова ввиду отказа соперника продолжить поединок из-за травмы (83 кг) 

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