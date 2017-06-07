Заплатил миллиард? Отдай Кубок мира. Как у Катара отнимают ЧМ-2022

В 2010 году, когда Россия получила право принять чемпионат мира 2018 года, а Катару достался ЧМ-2022, о такой террористической организации, как ИГ (запрещена на территории России) никто кроме горстки специалистов из спецслужб никто не знал.

Спустя семь лет она может стать причиной первого в истории лишения страны права проведения чемпионата мира по футболу (Колумбия не в счет – она сама отказалась). Но обо всем по порядку.

Почему столько шума?

Началось все в воскресенье 4 июня. Сразу четыре арабских государства объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром – Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Вскоре к ним присоединились еще четыре страны – Ливия со своим временным правительством, Йемен, Мальдивские острова и Маврикий.

Главная причина разрыва отношений – дестабилизация обстановки на Ближнем Востоке. Эти страны уверены, что именно Доха финансирует многие террористические организации, которые превратили один из богатейших регионов планеты в горячую точку, пока на территории самого Катара царит мир и согласие.

При чем здесь футбол?

Соседи ссорятся и мирятся – такое бывает даже на государственном уровне. Посмотрите хотя бы на Россию и Украину. Нам же это не помешает провести ЧМ-2018 года, хотя шуму вокруг этого тоже было много. К тому же наша страна находится под экономическими санкциями. Но в Катаре все по-другому.

Страну обвиняют в финансировании крупнейших террористических организаций на планете. Позже появилась информация, что Катар заплатил террористам около 1 миллиарда долларов в качестве выкупа за возвращение похищенных членов королевской семьи. Если эта информация подтвердится, то на Доху падет ответственность не только за войны на Ближнем востоке, но и за террористические акты по всему миру, в том числе и в Европе. Как к такому отнесутся в ФИФА? Вполне возможно, что разрыв дипломатических отношений восемью странами – это только начало, толчок, который приведет в действие цепную реакцию.

Стоит ли говорить, что страны, разорвавшие дипломатические отношения вряд ли отправят свои национальные команды на крупный футбольный турнир в Катаре. А там, кстати, должен пройти не только чемпионат мира, но и Кубок наций Персидского залива в декабре этого года. В списке участников три страны из числа тех, кто отвернулся от Катара. Отмена этого турнира – уже серьезный звоночек для ФИФА.

Что думают в ФИФА?

В ФИФА думают. Но о чем – пока молчат. Конечно, организация выступила с официальным заявлением. Но из него стало известно одно – в ФИФА постоянно общаются с представителями организационного комитета ЧМ-2022. Никаких других заявлений не последовало.

Были отдельные высказывания отдельных футбольных чиновников национального уровня, но они мало что значат на международном уровне – все равно, что слова депутата Госдумы – личное мнение и не более того, какой бы пост в стране он не занимал. Но это давление. И, если этого давления будет слишком много, даже такая организация, как ФИФА, может не выдержать. Времена Блаттера кончились.

Популярная конспирология

Понятно, что разрыв дипломатических отношений произошел не из-за того, что кто-то хочет отнять у Катара чемпионат мира. Причины здесь гораздо более глубокие – политические, экономические. Плюс, возможно, Катар и правда спонсирует террористов. Но это все к спорту отношения - во всяком случае, непосредственного - не имеет. Чемпионаты мира проводились и в странах с военной диктатурой, обвиняемой в нарушении прав человека (Аргентина-78). И в странах с невероятным уровнем преступности и эпидемий (ЮАР-2010). И в нашей стране, хоть она и под санкциями, тоже пройдет. С чего бы вдруг выплата выкупа террористам должна на этот раз стать основанием для переноса Кубка мира?

Есть версия, достойная программы «Теория заговора». Вспомните, кто проиграл Катару во время выборов страны-хозяйки… США! С огромной долей вероятности в случае лишения Катара чемпионата мира страной, которая подстрахует ФИФА, станет США. И здесь не может не насторожить тот факт, что Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, 20 и 21 мая гостил как раз в Саудовской Аравии – одной из стран, которые разорвали отношения с Катаром, и едва ли не самой влиятельной станы Ближнего Востока. Это было первое зарубежное турне Трампа и началось оно именно с Ближнего Востока. Там он призвал арабские государства объединиться в борьбе с терроризмом. Видимо, объединение началось.

Пока это только версия.