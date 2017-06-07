Александр Шаблий: С психологической точки зрения драться в США было бы легче

Российский боец смешанного стиля Александр Шаблий свой следующий поединок проведет на турнире ACB 62, который состоится 17 июня в Ростове-на-Дону.

Его соперником станет американский спортсмен Адам Таунсэнд.

Любимец ростовской публики в интервью «Советскому спорту» рассказал, как пережил поражение в своем последнем поединке против Эдуарда Вартаняна, а также поделился мнением о предстоящем бое.

- После твоего боя с Эдуардом Вартаняном было много разговоров. Многие считали решение спорным и ты даже подавал апелляцию. Теперь когда прошло достаточно много времени, ты смирился с тем решением? Или до сих пор переживаешь по этому поводу?

- Я остыл, конечно. Уже нет таких эмоций, как в первые дни после боя. Что было, то прошло. Я понимаю реальное положение вещей, поэтому сконцентрирован на будущем.

- У тебя было несколько серьезных травм. В частности травма плеча, а также перелом носа в бою с Вартаняном. Как ты оцениваешь свое состояние? Удалось полностью восстановиться?

- Да, у меня была травма плеча. К сожалению, она уже стала хронической. Поэтому переодически нужно делать процедуры и восстанавливаться. Вот как раз после боя было время все это сделать. Еще был сломан нос, и я не мог полноценно спарринговаться. Делал пока другую работу. И вот, одно на другое наложилось - прошел довольно продолжительный срок. Сейчас меня ничего не беспокоит. Конечно, микротравмы есть, как всегда. Но ничего серьезно.

Шаблий - Вартанян. Лучшие моменты поединка

- До боя с Вартаняном у тебя была серия из семи побед подряд. Теперь, когда она прервана, изменилось ли твое эмоциональное отношение к боям? Ведь помимо смешанных единоборств у тебя есть бизнес. Нет ли такого, что ты несколько «подостыл»?

- Нет, я бы не сказал. Я больше смотрю не на статистику, а на сами бои. И больше отталкиваюсь от того, что показал в поединке. Прошел бой: выиграл или победил - не важно. Бой прошел - и именно от этого я отталкиваюсь и делаю выводы. Статистика - это одно из звений цепочки. Но главное - это, как мы выходим в клетку и какие бои показываем.

- Когда ты пришел в АСВ было ощущение, что ты горишь желанием завоевать титул. А сейчас, после довольно близкого боя победа досталась Эдуарду и он продолжил свой путь к вершине, а тебя несколько отбросило назад. Стал ли ты менее «голодным» после произошедшего?

- Наоборот, это только еще больше подстегнуло меня. До боя с Эдуардом было понятно, что титул близко. Теперь, чтобы выйти на титул мне нужно провести еще несколько боев. Дорога удлинилась. Но ничего страшного.

- То есть, ты не опустил руки и настроен завоевать пояс АСВ? Ведь, насколько известно, после предстоящего поединка твой контракт с АСВ истекает.

- Думаю, если обстоятельства так сложились и я не вышел на титульный бой - значит так надо. Может, пока еще рано думать об этом. Когда будет суждено - я прийду и выиграю его. В любом случае, делаю все от себя зависящее. Тренируюсь, совершенствуюсь день ото дня. На данный момент, титул АСВ - это самая приоритетная цель для меня. Я буду планомерно двигаться к ней. Несмотря на поражение, я не остановлюсь.

- Считаешь ли ты титул АСВ в легком весе самым престижным в России?

- Конечно. Я подписал контракт с лигой, потому что это сильная организация. Тут конкурентный вес 70 килограмм. Этот титул будет котироваться в мире. Все будут понимать, что если человек выиграл пояс - он его заслужил. Потому что видя, какая идет упорная борьба в этом весе, какие бои показывают представители, люди понимают, что если человек носит звание чемпиона этой организации - это говорит о его уровне. Что это сильный боец. Можно быть чемпионом местечковой организации - это не то. Ведь люди понимают, где вершина. Для меня чемпионство в АСВ сродни Олимпиаде. Это моя вершина.

Боец Александр Шаблий Адам Таунсэнд Гражданство Россия США Весовая категория легкая (до 70 кг) легкая (до 70 кг) Статистика в ММА 15 побед 3 поражения 17 побед 4 поражения Мировой рейтинг 164-е место 64-е место



- Тебе предлагали бой на АСВ 61 против Ислама Макоева. Но этот поединок так и не состоялся. Тогда ты сказал, что эта схватка для тебя бесполезна, потому что победа над ним не приблизит тебя к поясу. Но по сути, твой следующий соперник Таунсэнд тоже не приблизит тебя к поясу. Его даже нет в рейтингах АСВ. Почему ты принял этот бой?

- Изначально я просил кого-то из топовой десятки. Того, с кем я бы показал интересный поединок. Но все были либо заняты, либо отдыхали и был свободен только Макоев. Я согласился на бой с ним, но они назначили его на АСВ 61, который должен был пройти 20 мая. Это было в самом начале мая. И я попросил перенести поединок, потому что просто не успевал подготовиться. Но у Ислама Макоева начался пост и поединок с ним был окончательно отменен. Потом менеджер предложил мне Таунсэнда и я согласился.

- Как ты оцениваешь, кто из них представляет для тебя большую угрозу?

- Они оба своеобразные. Ислам хорошо борется. Таунсэнд неплохо бьет, вроде еще и борется. В общем, у двоих есть свои сильные и слабые стороны. Не могу сказать, кто из них сильнее.

- Перед прошлым боем у тебя была череда быстрых финишей. И ты говорил, что хочешь протестировать себя, провести все три раунда. Ну и после боя с Вартаняном ты говорил, что доволен своей функциональной подготовкой в бою, хотя и расстроен решением. В этот раз ты снова хочешь пройти всю дистанцию, либо настраиваешься на финиш?

- На финиш точно не буду настраиваться. В прошлом бою, несмотря на желание пройти всю дистанцию, сработали инстинкты. Понимаете, на протяжении шести предыдущих боев после моих атак люди падали, либо были потрясены и я добивал их. И я привык к этому. В этот раз произошло точно также. Я зацепил Эдуарда и кинулся добивать. В глубине души я понимал, что этого делать не надо, но не мог остановиться. И первые два раунда я думал: вот сейчас его нокаутирую, вот сейчас попаду. И все тяжелые удары я пропустил именно из-за этого. Из-за того что охотился за финишем. Поэтому собираюсь, свой следующий поединок я провести размеренно и хладнокровно.

- То есть в будущем ты хочешь стать более взвешенным бойцом в плане принятия решений?

- Да.

- Однако недавно лига АСВ бонусы за финиши (досрочные победы - прим.ред.). Это никак не повлияет на твою манеру боя?

- Это хороший бонус, но для меня сейчас это не мотивация. Для меня сейчас главное - это выйти, подраться и выиграть. А так, это отличный бонус. Думаю, мы увидим много ребят, которые побегут вперед и будут охотиться за финишами. Но мне наоборот, нужно несколько погасить это чувство.

- Сейчас АСВ проводит турниры по всему миру. В том числе и в США. Многие бойцы хотят подраться именно в Америке, чтобы их заметили за океаном. Тебе интереснее было бы подраться там или в родных стенах? Ведь это уже второй турнир в Ростове, который ты возглавляешь. На твоих плечах лежит раскрутка турнира и так далее. Как тебе было бы удобнее?

- У этого вопроса две стороны: техническая и психологическая. С технической стороны удобнее драться дома. Ты спокойно делаешь вес, спокойно восстанавливаешься. Все под рукой, все в шаговой доступности. Тут семья и психологическая стабильность. Но когда ты выходишь на бой - все это играет против тебя. Весь зал заполнен родной публикой, все орут, ждут нокаута и гонят тебя вперед. Когда я дрался в прошлый раз, я не слышал своего секунданта, это несколько сбивало.

Но также я хотел бы подраться и в США. Это другой континент, тут у тебя нет болельщиков. Нет привычных, наработанных схем: не знаешь, как и где будешь гонять вес и восстанавливаться, что будешь есть. С этой точки зрения хотелось бы приобрести опыт. Но с психологической точки зрения было бы легче. Нет знакомых, которым нужно помочь с билетами или провести на турнир. Не давит ощущение ответственности перед собравшейся родной публикой.

- Расскажи о своих последних приготовлениях к бою. У тебя существует какой-то ритуал?

- Обычно я стараюсь накануне сходить на вечернюю службу в церковь. Если не получается, то утром я заезжаю в храм помолиться. Потом, уже в зале, перед разминкой я собираюсь с товарищами. Мы молимся и только после этого идем тренироваться. Молитва уравновешивает, придает спокойствие. Мне это помогает.