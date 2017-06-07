Александр Шаблий: С психологической точки зрения драться в США было бы легче
Российский боец смешанного стиля Александр Шаблий свой следующий поединок проведет на турнире ACB 62, который состоится 17 июня в Ростове-на-Дону.
Его соперником станет американский спортсмен Адам Таунсэнд.
Любимец ростовской публики в интервью «Советскому спорту» рассказал, как пережил поражение в своем последнем поединке против Эдуарда Вартаняна, а также поделился мнением о предстоящем бое.
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После твоего боя с Эдуардом Вартаняном
было много разговоров. Многие считали
решение спорным и ты даже подавал
апелляцию. Теперь когда прошло достаточно
много времени, ты смирился с тем решением?
Или до сих пор переживаешь по этому
поводу?
- Я остыл, конечно. Уже нет таких эмоций, как в первые дни после боя. Что было, то прошло. Я понимаю реальное положение вещей, поэтому сконцентрирован на будущем.
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У
тебя было несколько серьезных
травм. В частности травма плеча, а также
перелом носа в бою с Вартаняном. Как ты
оцениваешь свое
состояние? Удалось полностью восстановиться?
- Да, у меня была травма плеча. К сожалению, она уже стала хронической. Поэтому переодически нужно делать процедуры и восстанавливаться. Вот как раз после боя было время все это сделать. Еще был сломан нос, и я не мог полноценно спарринговаться. Делал пока другую работу. И вот, одно на другое наложилось - прошел довольно продолжительный срок. Сейчас меня ничего не беспокоит. Конечно, микротравмы есть, как всегда. Но ничего серьезно.
Шаблий - Вартанян. Лучшие моменты поединка
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До боя с Вартаняном у тебя была серия
из семи побед подряд.
Теперь, когда она прервана, изменилось
ли твое эмоциональное
отношение к боям? Ведь помимо смешанных
единоборств у тебя есть бизнес. Нет ли
такого, что ты несколько «подостыл»?
- Нет, я бы не сказал. Я больше смотрю не на статистику, а на сами бои. И больше отталкиваюсь от того, что показал в поединке. Прошел бой: выиграл или победил - не важно. Бой прошел - и именно от этого я отталкиваюсь и делаю выводы. Статистика - это одно из звений цепочки. Но главное - это, как мы выходим в клетку и какие бои показываем.
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Когда ты пришел
в АСВ было ощущение, что ты горишь
желанием завоевать титул.
А сейчас, после довольно близкого боя
победа досталась Эдуарду и он продолжил
свой путь к вершине, а тебя несколько
отбросило назад. Стал ли ты менее
«голодным» после произошедшего?
- Наоборот, это только еще больше подстегнуло меня. До боя с Эдуардом было понятно, что титул близко. Теперь, чтобы выйти на титул мне нужно провести еще несколько боев. Дорога удлинилась. Но ничего страшного.
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То есть, ты не опустил руки и настроен
завоевать пояс АСВ? Ведь,
насколько известно, после предстоящего
поединка твой контракт
с АСВ истекает.
- Думаю, если обстоятельства так сложились и я не вышел на титульный бой - значит так надо. Может, пока еще рано думать об этом. Когда будет суждено - я прийду и выиграю его. В любом случае, делаю все от себя зависящее. Тренируюсь, совершенствуюсь день ото дня. На данный момент, титул АСВ - это самая приоритетная цель для меня. Я буду планомерно двигаться к ней. Несмотря на поражение, я не остановлюсь.
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Считаешь ли ты титул АСВ в легком весе
самым престижным в России?
- Конечно. Я подписал контракт с лигой, потому что это сильная организация. Тут конкурентный вес 70 килограмм. Этот титул будет котироваться в мире. Все будут понимать, что если человек выиграл пояс - он его заслужил. Потому что видя, какая идет упорная борьба в этом весе, какие бои показывают представители, люди понимают, что если человек носит звание чемпиона этой организации - это говорит о его уровне. Что это сильный боец. Можно быть чемпионом местечковой организации - это не то. Ведь люди понимают, где вершина. Для меня чемпионство в АСВ сродни Олимпиаде. Это моя вершина.
|
Боец
|
Александр Шаблий
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Адам Таунсэнд
|
Гражданство
|
Россия
|
США
|
Весовая категория
|
легкая (до 70 кг)
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легкая (до 70 кг)
|
Статистика в ММА
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15 побед 3 поражения
|
17 побед 4 поражения
|
Мировой рейтинг
|
164-е место
|
64-е место
- Тебе предлагали бой на АСВ 61 против Ислама Макоева. Но этот поединок так и не состоялся. Тогда ты сказал, что эта схватка для тебя бесполезна, потому что победа над ним не приблизит тебя к поясу. Но по сути, твой следующий соперник Таунсэнд тоже не приблизит тебя к поясу. Его даже нет в рейтингах АСВ. Почему ты принял этот бой?
- Изначально я просил кого-то из топовой десятки. Того, с кем я бы показал интересный поединок. Но все были либо заняты, либо отдыхали и был свободен только Макоев. Я согласился на бой с ним, но они назначили его на АСВ 61, который должен был пройти 20 мая. Это было в самом начале мая. И я попросил перенести поединок, потому что просто не успевал подготовиться. Но у Ислама Макоева начался пост и поединок с ним был окончательно отменен. Потом менеджер предложил мне Таунсэнда и я согласился.
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Как ты оцениваешь, кто из них представляет
для тебя большую угрозу?
- Они оба своеобразные. Ислам хорошо борется. Таунсэнд неплохо бьет, вроде еще и борется. В общем, у двоих есть свои сильные и слабые стороны. Не могу сказать, кто из них сильнее.
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Перед прошлым боем у тебя была череда
быстрых финишей. И ты говорил, что хочешь
протестировать себя, провести все три
раунда. Ну и после боя с Вартаняном ты
говорил, что доволен своей функциональной
подготовкой в бою, хотя и расстроен
решением. В этот раз ты снова хочешь
пройти всю дистанцию, либо настраиваешься
на финиш?
- На финиш точно не буду настраиваться. В прошлом бою, несмотря на желание пройти всю дистанцию, сработали инстинкты. Понимаете, на протяжении шести предыдущих боев после моих атак люди падали, либо были потрясены и я добивал их. И я привык к этому. В этот раз произошло точно также. Я зацепил Эдуарда и кинулся добивать. В глубине души я понимал, что этого делать не надо, но не мог остановиться. И первые два раунда я думал: вот сейчас его нокаутирую, вот сейчас попаду. И все тяжелые удары я пропустил именно из-за этого. Из-за того что охотился за финишем. Поэтому собираюсь, свой следующий поединок я провести размеренно и хладнокровно.
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То есть в будущем ты хочешь стать более
взвешенным бойцом в плане принятия
решений?
- Да.
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Однако недавно лига АСВ бонусы за финиши (досрочные победы - прим.ред.).
Это никак не повлияет на твою манеру
боя?
- Это хороший бонус, но для меня сейчас это не мотивация. Для меня сейчас главное - это выйти, подраться и выиграть. А так, это отличный бонус. Думаю, мы увидим много ребят, которые побегут вперед и будут охотиться за финишами. Но мне наоборот, нужно несколько погасить это чувство.
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Сейчас АСВ проводит турниры по всему
миру. В том числе и в США. Многие бойцы
хотят подраться именно в Америке, чтобы
их заметили за океаном. Тебе интереснее
было бы подраться там или
в родных стенах? Ведь это уже второй
турнир в Ростове, который ты возглавляешь.
На твоих плечах лежит раскрутка турнира
и так далее. Как тебе было бы удобнее?
- У этого вопроса две стороны: техническая и психологическая. С технической стороны удобнее драться дома. Ты спокойно делаешь вес, спокойно восстанавливаешься. Все под рукой, все в шаговой доступности. Тут семья и психологическая стабильность. Но когда ты выходишь на бой - все это играет против тебя. Весь зал заполнен родной публикой, все орут, ждут нокаута и гонят тебя вперед. Когда я дрался в прошлый раз, я не слышал своего секунданта, это несколько сбивало.
Но также я хотел бы подраться и в США. Это другой континент, тут у тебя нет болельщиков. Нет привычных, наработанных схем: не знаешь, как и где будешь гонять вес и восстанавливаться, что будешь есть. С этой точки зрения хотелось бы приобрести опыт. Но с психологической точки зрения было бы легче. Нет знакомых, которым нужно помочь с билетами или провести на турнир. Не давит ощущение ответственности перед собравшейся родной публикой.
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Расскажи о своих последних приготовлениях
к бою. У тебя существует какой-то ритуал?
- Обычно я стараюсь накануне сходить на вечернюю службу в церковь. Если не получается, то утром я заезжаю в храм помолиться. Потом, уже в зале, перед разминкой я собираюсь с товарищами. Мы молимся и только после этого идем тренироваться. Молитва уравновешивает, придает спокойствие. Мне это помогает.