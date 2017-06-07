Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Италия- : -Уругвай
Футбол  Испания- : -Колумбия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Шаблий: С психологической точки зрения драться в США было бы легче

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Шаблий: С психологической точки зрения драться в США было бы легче

Российский боец смешанного стиля Александр Шаблий свой следующий поединок проведет на турнире ACB 62, который состоится 17 июня в Ростове-на-Дону.

Его соперником станет американский спортсмен Адам Таунсэнд.

Любимец ростовской публики в интервью «Советскому спорту» рассказал, как пережил поражение в своем последнем поединке против Эдуарда Вартаняна, а также поделился мнением о предстоящем бое.

- После твоего боя с Эдуардом Вартаняном было много разговоров. Многие считали решение спорным и ты даже подавал апелляцию. Теперь когда прошло достаточно много времени, ты смирился с тем решением? Или до сих пор переживаешь по этому поводу?
- Я остыл, конечно. Уже нет таких эмоций, как в первые дни после боя. Что было, то прошло. Я понимаю реальное положение вещей, поэтому сконцентрирован на будущем.

- У тебя было несколько серьезных травм. В частности травма плеча, а также перелом носа в бою с Вартаняном. Как ты оцениваешь свое состояние? Удалось полностью восстановиться?
- Да, у меня была травма плеча. К сожалению, она уже стала хронической. Поэтому переодически нужно делать процедуры и восстанавливаться. Вот как раз после боя было время все это сделать. Еще был сломан нос, и я не мог полноценно спарринговаться. Делал пока другую работу. И вот, одно на другое наложилось - прошел довольно продолжительный срок. Сейчас меня ничего не беспокоит. Конечно, микротравмы есть, как всегда. Но ничего серьезно.

Шаблий - Вартанян. Лучшие моменты поединка

- До боя с Вартаняном у тебя была серия из семи побед подряд. Теперь, когда она прервана, изменилось ли твое эмоциональное отношение к боям? Ведь помимо смешанных единоборств у тебя есть бизнес. Нет ли такого, что ты несколько «подостыл»?
- Нет, я бы не сказал. Я больше смотрю не на статистику, а на сами бои. И больше отталкиваюсь от того, что показал в поединке. Прошел бой: выиграл или победил - не важно. Бой прошел - и именно от этого я отталкиваюсь и делаю выводы. Статистика - это одно из звений цепочки. Но главное - это, как мы выходим в клетку и какие бои показываем.

- Когда ты пришел в АСВ было ощущение, что ты горишь желанием завоевать титул. А сейчас, после довольно близкого боя победа досталась Эдуарду и он продолжил свой путь к вершине, а тебя несколько отбросило назад. Стал ли ты менее «голодным» после произошедшего?
- Наоборот, это только еще больше подстегнуло меня. До боя с Эдуардом было понятно, что титул близко. Теперь, чтобы выйти на титул мне нужно провести еще несколько боев. Дорога удлинилась. Но ничего страшного.

- То есть, ты не опустил руки и настроен завоевать пояс АСВ? Ведь, насколько известно, после предстоящего поединка твой контракт с АСВ истекает.
- Думаю, если обстоятельства так сложились и я не вышел на титульный бой - значит так надо. Может, пока еще рано думать об этом. Когда будет суждено - я прийду и выиграю его. В любом случае, делаю все от себя зависящее. Тренируюсь, совершенствуюсь день ото дня. На данный момент, титул АСВ - это самая приоритетная цель для меня. Я буду планомерно двигаться к ней. Несмотря на поражение, я не остановлюсь.

- Считаешь ли ты титул АСВ в легком весе самым престижным в России?
- Конечно. Я подписал контракт с лигой, потому что это сильная организация. Тут конкурентный вес 70 килограмм. Этот титул будет котироваться в мире. Все будут понимать, что если человек выиграл пояс - он его заслужил. Потому что видя, какая идет упорная борьба в этом весе, какие бои показывают представители, люди понимают, что если человек носит звание чемпиона этой организации - это говорит о его уровне. Что это сильный боец. Можно быть чемпионом местечковой организации - это не то. Ведь люди понимают, где вершина. Для меня чемпионство в АСВ сродни Олимпиаде. Это моя вершина.

Боец

Александр Шаблий

Адам Таунсэнд

Гражданство

Россия

США

Весовая категория

легкая (до 70 кг)

легкая (до 70 кг)

Статистика в ММА

15 побед 3 поражения

17 побед 4 поражения

Мировой рейтинг

164-е место

64-е место


- Тебе предлагали бой на АСВ 61 против Ислама Макоева. Но этот поединок так и не состоялся. Тогда ты сказал, что эта схватка для тебя бесполезна, потому что победа над ним не приблизит тебя к поясу. Но по сути, твой следующий соперник Таунсэнд тоже не приблизит тебя к поясу. Его даже нет в рейтингах АСВ. Почему ты принял этот бой?
- Изначально я просил кого-то из топовой десятки. Того, с кем я бы показал интересный поединок. Но все были либо заняты, либо отдыхали и был свободен только Макоев. Я согласился на бой с ним, но они назначили его на АСВ 61, который должен был пройти 20 мая. Это было в самом начале мая. И я попросил перенести поединок, потому что просто не успевал подготовиться. Но у Ислама Макоева начался пост и поединок с ним был окончательно отменен. Потом менеджер предложил мне Таунсэнда и я согласился.

- Как ты оцениваешь, кто из них представляет для тебя большую угрозу?
- Они оба своеобразные. Ислам хорошо борется. Таунсэнд неплохо бьет, вроде еще и борется. В общем, у двоих есть свои сильные и слабые стороны. Не могу сказать, кто из них сильнее.

- Перед прошлым боем у тебя была череда быстрых финишей. И ты говорил, что хочешь протестировать себя, провести все три раунда. Ну и после боя с Вартаняном ты говорил, что доволен своей функциональной подготовкой в бою, хотя и расстроен решением. В этот раз ты снова хочешь пройти всю дистанцию, либо настраиваешься на финиш?
- На финиш точно не буду настраиваться. В прошлом бою, несмотря на желание пройти всю дистанцию, сработали инстинкты. Понимаете, на протяжении шести предыдущих боев после моих атак люди падали, либо были потрясены и я добивал их. И я привык к этому. В этот раз произошло точно также. Я зацепил Эдуарда и кинулся добивать. В глубине души я понимал, что этого делать не надо, но не мог остановиться. И первые два раунда я думал: вот сейчас его нокаутирую, вот сейчас попаду. И все тяжелые удары я пропустил именно из-за этого. Из-за того что охотился за финишем. Поэтому собираюсь, свой следующий поединок я провести размеренно и хладнокровно.

- То есть в будущем ты хочешь стать более взвешенным бойцом в плане принятия решений?
- Да.

- Однако недавно лига АСВ бонусы за финиши (досрочные победы - прим.ред.). Это никак не повлияет на твою манеру боя?
- Это хороший бонус, но для меня сейчас это не мотивация. Для меня сейчас главное - это выйти, подраться и выиграть. А так, это отличный бонус. Думаю, мы увидим много ребят, которые побегут вперед и будут охотиться за финишами. Но мне наоборот, нужно несколько погасить это чувство.

- Сейчас АСВ проводит турниры по всему миру. В том числе и в США. Многие бойцы хотят подраться именно в Америке, чтобы их заметили за океаном. Тебе интереснее было бы подраться там или в родных стенах? Ведь это уже второй турнир в Ростове, который ты возглавляешь. На твоих плечах лежит раскрутка турнира и так далее. Как тебе было бы удобнее?
- У этого вопроса две стороны: техническая и психологическая. С технической стороны удобнее драться дома. Ты спокойно делаешь вес, спокойно восстанавливаешься. Все под рукой, все в шаговой доступности. Тут семья и психологическая стабильность. Но когда ты выходишь на бой - все это играет против тебя. Весь зал заполнен родной публикой, все орут, ждут нокаута и гонят тебя вперед. Когда я дрался в прошлый раз, я не слышал своего секунданта, это несколько сбивало.

Но также я хотел бы подраться и в США. Это другой континент, тут у тебя нет болельщиков. Нет привычных, наработанных схем: не знаешь, как и где будешь гонять вес и восстанавливаться, что будешь есть. С этой точки зрения хотелось бы приобрести опыт. Но с психологической точки зрения было бы легче. Нет знакомых, которым нужно помочь с билетами или провести на турнир. Не давит ощущение ответственности перед собравшейся родной публикой.

- Расскажи о своих последних приготовлениях к бою. У тебя существует какой-то ритуал?
- Обычно я стараюсь накануне сходить на вечернюю службу в церковь. Если не получается, то утром я заезжаю в храм помолиться. Потом, уже в зале, перед разминкой я собираюсь с товарищами. Мы молимся и только после этого идем тренироваться. Молитва уравновешивает, придает спокойствие. Мне это помогает.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Молодцов проиграл Героеву на турнире Industrials & Fight Club «Чердак»: «Вызов»Молодцов проиграл Героеву на турнире Industrials & Fight Club «Чердак»: «Вызов»3 июня в иркутском ДС «Труд» состоялось громкое событие в мире российских смешанных единоборств.Чуть не убил порнозвезду. Боец ММА наказан пожизненно за жесткое избиение (фото)Чуть не убил порнозвезду. Боец ММА наказан пожизненно за жесткое избиение (фото)Скандальный боец смешанного стиля 35-летний американец Джонатан Коппенхэйвер по прозвищу Машина Войны был приговорен к пожизненному.Чемпион ММА Амриев сбежал из здания прокуратурыБоец смешанных единоборств Мурад Амриев сбежал из-под стражи в здании прокуратуры. На данный момент его местонахождение неизвестно.Иван Штырков: боец одного региона или иллюзия раскрутки уральского ХалкаИван Штырков: боец одного региона или иллюзия раскрутки уральского Халка«Советский спорт» рассказывает о карьере Ивана Штыркова.Виталий Минаков: Рад победе над Силвой, но мои главные триумфы еще впередиРоссийский боец смешанного стиля Виталий Минаков прокомментировал победу над бразильцем Антонью Силвой, с которым встретился в рамках турнира по смешанным единоборствам, состоявшегося 4 июня в Санкт-Петербурге.Новый чемпион UFC и победы Шлеменко и Минакова. Чем запомнилась неделя в ММАНовый чемпион UFC и победы Шлеменко и Минакова. Чем запомнилась неделя в ММА«Советский спорт» – о главных событиях в мире смешанных единоборств за прошлую неделю.Окленд, Сеул, Манаус. Календарь турниров ММА на эту неделюОкленд, Сеул, Манаус. Календарь турниров ММА на эту неделю«Советский спорт» представляет календарь турниров по ММА на эту неделю (5-11 июня).Бои Приказа — Шарипов и Махно — Сильва призаны лучшими на турнире M-1 Challenge 79Предлагаем вашему вниманию имена бойцов, заработавших бонусы в номинациях «лучший бой» и «лучшее выступление» на турнире M-1 Challenge 79, который прошел 1 июня в Санкт-Петербурге.M-1 Challenge 80. Немец Шарма сразится против китайца Нуертибиеке15 июня в Харбине на турнире M-1 Challenge 80 чемпион Road To M-1 Germany Саша Шарма (Германия, 12-3) сойдется в бою с одним из сильнейших китайских полулегковесов Мусу «iron King» Нуертибиеке (Китай, 7-2).Макс Холлоуэй: Я нокаутировал Алдо на его же территории. Так делают королиМакс Холлоуэй: Я нокаутировал Алдо на его же территории. Так делают королиПосле сенсационного результата боец ответил на вопросы журналистов.Холлоуэй нокаутировал Алдо и стал новым чемпионом UFC в полулегком весеВ Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялся турнир UFC 212, в главном поединке которого чемпион организации в полулегком весе бразилец Жозе Алдо провел бой против «временного» чемпиона промоушена в этом дивизионе американца Макса Холлоуэя.Корешков сразится против Нжокуани на турнире Bellator 182Российский боец смешанного стиля, бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков свой следующий поединок проведет в Нью-Йорке в рамках турнира Bellator 182.Манува сразится против Оздемира на турнире UFC 214Швейцарский боец ММА Волкан Оздемир получил шанс сразиться против второго номера рейтинга полутяжеловесов британцем Джими Манувой.Что? Где? Когда? Гид по турниру UFC 212, на котором подерутся Алдо и ХоллоуэйЧто? Где? Когда? Гид по турниру UFC 212, на котором подерутся Алдо и Холлоуэй«Советский спорт» составил небольшой гид по этому событию.No problems. Минаков сокрушил огромного бразильца, который побеждал ЕмельяненкоNo problems. Минаков сокрушил огромного бразильца, который побеждал ЕмельяненкоВиталий Минаков без проблем победил Антонио Силву.Жозе Алдо — Макс Холлоуэй. Прогноз «Советского спорта»Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко — об этом поединке.Главные бои в карьере легендарного бойца ММА Антонио Родриго НогейрыГлавные бои в карьере легендарного бойца ММА Антонио Родриго НогейрыСегодня, 2-го июня исполняется 41 год легенде смешанных единоборств бразильцу Антонио Родриго Ногейре.Цель: вернуть титул чемпиона. Что дальше ждет Александра ШлеменкоЦель: вернуть титул чемпиона. Что дальше ждет Александра Шлеменко«Советский спорт» – о том, где дальше продолжить выступать Шлеменко: в России или в США.Лига ACB подписала контракт с бойцом из Бразилии Дилено ЛопесомПредставитель легчайшего веса Дилено Лопес подписал контракт с лигой ACB. Его рекорд в ММА – 19 побед и три поражения.Соперником Харитонова на турнире в Китае станет СокуджуМаркус Винициус Лопес получил травму на тренировке. На бой против звездного россиянина Сергея Харитонова, который состоится на M-1 Challenge 80, 15 июня в Харбине, согласился выйти ветеран турниров Pride, UFC и Bellator Рамо Тьерри Сокуджу (США, 18-17).
Футбол
«СКА-Хабаровск» покинули 12 игроков
Футбол
Слуцкий может пригласить Думбия в «Халл Сити»
Футбол
Алексей Маклаков: Странно, что итальянец Каррера нашел смычку с нашим «Спартаком»
Футбол
Луческу не договорился с греческим клубом ПАОК, команду может возглавить Ребров
все новости
ACB
ACBвсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства