Победитель Лиги чемпионов уже в составе. Что известно про новый «Зенит»?
В Петербурге в следующем сезоне появится третий «Зенит». «Советский спорт» отвечает на все вопросы о новом волейбольном клубе.
Клуб точно будет?
Да, в следующем сезоне в Петербурге появится волейбольный «Зенит».
Это подтвердил Сергей Куприянов – пресс-секретарь председателя правления «Газпрома»
Алексея Миллера. Но, по его словам, волейбольная команда не войдет в
структуру футбольного клуба, как баскетбольный «Зенит», а будет
отдельным юридическим лицом. Значит ли это, что им не будет руководить председатель
правления «Зенита» Сергей Фурсенко, пока непонятно.
Что вообще сейчас с волейболом в Петербурге?
В городе уже есть волейбольный «Автомобилист», который
выступает в Высшей лиге «Б» – третьем по силе дивизионе. Это очень старый клуб –
его создали в 1935-м, в советское время он трижды становился чемпионом страны и
еще два титула брал в начале 1990-х. Также в Академии Платонова играет областное
«Динамо-ЛО» из Суперлиги, у которого в родном Сосновом Бору пока нет подходящего
под требования лиги зала. Еще в той же Академии Платонов играет «Ленинградка» –
женский клуб из Суперлиги.
Кто будет тренировать «Зенит»?
Главным тренером новой команды станет Александр Климкин, об
этом рассказал агент Дмитрий Резванов. Климкин помогал Владимиру Алекно на
Олимпиаде-2012, где наша команда в фантастическом финале вырвала золотые
медали у бразильцев. Ему всего 44, свою игровую карьеру он завершил всего шесть
лет назад. С 2012-го по 2015-й Климкин тренировал «НОВУ», с которой вышел в
Суперлигу. А затем год не слишком удачно работал в «Нижнем Новгороде» – команда
вылетела из Суперлиги.
А кто будет играть за «Зенит»?
Все тот же агент рассказал, что с несколькими игроками
контракты уже подписаны. В «Зените» точно будут выступать олимпийский чемпион Александр
Волков, победители Универсиады-2013 Денис Шипотько и Универсиады-2015 Павел
Панков, чемпион Европы Евгений Сивожелез. Еще контракты подписали с экс-капитаном сборной России, трехкратным чемпионом России и Лиги чемпионов в составе казанского «Зенита» Андреем
Ащевым, Сергеем Червяковым, Александром Болдыревым, Артемом Зеленковым и
Максимом Шульгиным.
Переговоры ведут и с двумя легионерами: Ореолом Камехо и
Маркусом Нильссоном, которые выступали в новосибирском «Локомотиве». Швед с
сибиряками даже выигрывал Лигу чемпионов в 2013-м.
Где «Зенит» будет играть?
Ответа на вопрос, в какой лиге выступит команда, пока нет.
Сергей Куприянов говорил, что бюджет у клуба будет достаточный для хорошего
уровня. Изначально сообщалось, что «Зенит» займет в лиге чье-то место –
например, краснодарского «Динамо», но команда и сама не против продолжить
выступление. Возможно, Суперлигу расширят до 13 команд.
Не совсем понятно и то, где будут проходить игры «Зенита» – Академия Платонова на Крестовском острове очень уютная, но вмещает всего 1500 зрителей. Этого явно не хватит амбициозному клубу. Конечно, волейбольный паркет можно постелить и в «Юбилейном», где сейчас играет баскетбольная команда. Или на «Сибур Арене», где из спорта остался только теннис два раза в год.
В Петербурге будет новый «Зенит». Руководство клуба берется за третий вид спорта