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Победитель Лиги чемпионов уже в составе. Что известно про новый «Зенит»?

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Победитель Лиги чемпионов уже в составе. Что известно про новый «Зенит»?
Фото: ВК «Зенит-Казань»

В Петербурге в следующем сезоне появится третий «Зенит». «Советский спорт» отвечает на все вопросы о новом волейбольном клубе.

Клуб точно будет?

Да, в следующем сезоне в Петербурге появится волейбольный «Зенит». Это подтвердил Сергей Куприянов – пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера. Но, по его словам, волейбольная команда не войдет в структуру футбольного клуба, как баскетбольный «Зенит», а будет отдельным юридическим лицом. Значит ли это, что им не будет руководить председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко, пока непонятно.

Что вообще сейчас с волейболом в Петербурге?

В городе уже есть волейбольный «Автомобилист», который выступает в Высшей лиге «Б» – третьем по силе дивизионе. Это очень старый клуб – его создали в 1935-м, в советское время он трижды становился чемпионом страны и еще два титула брал в начале 1990-х. Также в Академии Платонова играет областное «Динамо-ЛО» из Суперлиги, у которого в родном Сосновом Бору пока нет подходящего под требования лиги зала. Еще в той же Академии Платонов играет «Ленинградка» – женский клуб из Суперлиги.

Кто будет тренировать «Зенит»?  

Главным тренером новой команды станет Александр Климкин, об этом рассказал агент Дмитрий Резванов. Климкин помогал Владимиру Алекно на Олимпиаде-2012, где наша команда в фантастическом финале вырвала золотые медали у бразильцев. Ему всего 44, свою игровую карьеру он завершил всего шесть лет назад. С 2012-го по 2015-й Климкин тренировал «НОВУ», с которой вышел в Суперлигу. А затем год не слишком удачно работал в «Нижнем Новгороде» – команда вылетела из Суперлиги.

А кто будет играть за «Зенит»?

Все тот же агент рассказал, что с несколькими игроками контракты уже подписаны. В «Зените» точно будут выступать олимпийский чемпион Александр Волков, победители Универсиады-2013 Денис Шипотько и Универсиады-2015 Павел Панков, чемпион Европы Евгений Сивожелез. Еще контракты подписали с экс-капитаном сборной России, трехкратным чемпионом России и Лиги чемпионов в составе казанского «Зенита» Андреем Ащевым, Сергеем Червяковым, Александром Болдыревым, Артемом Зеленковым и Максимом Шульгиным.

Переговоры ведут и с двумя легионерами: Ореолом Камехо и Маркусом Нильссоном, которые выступали в новосибирском «Локомотиве». Швед с сибиряками даже выигрывал Лигу чемпионов в 2013-м.

Где «Зенит» будет играть?

Ответа на вопрос, в какой лиге выступит команда, пока нет. Сергей Куприянов говорил, что бюджет у клуба будет достаточный для хорошего уровня. Изначально сообщалось, что «Зенит» займет в лиге чье-то место – например, краснодарского «Динамо», но команда и сама не против продолжить выступление. Возможно, Суперлигу расширят до 13 команд.

Не совсем понятно и то, где будут проходить игры «Зенита» – Академия Платонова на Крестовском острове очень уютная, но вмещает всего 1500 зрителей. Этого явно не хватит амбициозному клубу. Конечно, волейбольный паркет можно постелить и в «Юбилейном», где сейчас играет баскетбольная команда. Или на «Сибур Арене», где из спорта остался только теннис два раза в год.

В Петербурге будет новый «Зенит». Руководство клуба берется за третий вид спорта

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