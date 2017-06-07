Георгий Брюсов: Новым проектом «Росконгресса» станет Мировой спортивный форум

Одной из особенной Петербургского международного экономического форума стало расширение спортивной программы и тематики спорта в деловой повестке. Заместитель директора фонда «Росконгресс» Георгий Брюсов подвел спортивные итоги ПМЭФ-2017, а также рассказал о новом проекте - Мировом спортивном форуме.



«Участие лидеров политики и бизнеса в спортивных мероприятиях, открытие нового гольф-клуба мирового уровня, подписание меморандума о проведении Финала четырех баскетбольной Евролиги в 2019 году в Москве в новом спорткомплексе «ВТБ Арена», новый спонсорский контракт «Газпрома» с немецким футбольных клубом «Шальке 04» - все это примеры того, как мировой спорт и бизнес эффективно использует площадку Петербургского международного экономического форума для взаимодействия. Экономические форумы становятся новым пространством доверия для российских и международных руководителей спорта, глав мировых компаний, оргкомитетов и регионов, непосредственно участвующие в реализации крупнейших спортивных проектов. Учитывая востребованность и актуальность спортивной тематики фонд «Росконгресс» презентовал на ПМЭФ-2017 новый проект - Мировой спортивный форум. Планируем интегрировать его этапы в международные экономические форумы в Санкт-Петербурге, во Владивостоке и Сочи. Рассчитываем, что форум в форуме станет новым уникальным спортивно-конгрессным продуктом для всех участников процессов мирового спорта, - рассказал Георгий Брюсов.



Мировой спортивный форум был представлен в нулевой день ПМЭФ-2017. В презентации приняли участие трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Государственной Думы Александр Карелин, заместитель директора фонда «Росконгресс» Георгий Брюсов, президент Европейской ассоциации тенниса, вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Дмитриев, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов, генеральный директор компании Masterconcept Герно Ляйтнер, а также великий князь Георгий Романов.



Центральным событием спортивной программы ПМЭФ-2017 стал баскетбольный гала-вечер, прошедший 1 июня. Он начался со встречи «VTB Arena Open: Матч двух столиц», в которой сборные Москвы и Санкт-Петербурга сыграли вничью — 54:54. После этого сборная России выиграла у Сербии — 41:30. Капитаном сборной России был вице-премьер Аркадий Дворкович. В состав сборной России вошли Министр спорта Павел Колобков, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, представители политики и бизнеса. Тренерами команды стали президент Олимпийского комитета России Александр Жуков и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. За сборную Сербии сыграли Министр экономики Горан Кнежевич, Министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Бранислав Недимович и другие представители делегации страны на ПМЭФ-2017. Георгий Брюсов и Аркадий Дворкович

Турнир по гольфу «Газпромбанк Private Banking — 2017» стал дебютным для нового гольф-клуба «Петергоф» с первым в Санкт-Петербурге 18-луночным полем. В турнире выступили 88 игроков: участники ПМЭФ, клиенты и партнеры «Газпромбанка», представители российского гольф-сообщества. Среди участников – президент Олимпийского комитета Александр Жуков, олимпийская чемпионка Светлана Журова, президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко.



Сеанс одновременной игры для участников Форума провел вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин. В гала-матче по хоккею, организованном при поддержке банка «Югра» и «ОФК Банк» приняли участие заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач, президент банка «Российский капитал» Михаил Кузовлев и другие представители бизнеса. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов и великий князь Георгий Романов открыли турнир по теннису «Белые ночи — Кубок Фонда «Росконгресс»».

