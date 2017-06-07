«Вернулся в «Зенит» не из-за денег». Александр Гуцалюк – о волейболе и не только

Выиграв вместе с «Зенитом» Лигу чемпионов-2017, блокирующий казанской команды Александр Гуцалюк стал пятикратным победителем турнира – и самым титулованным в его истории. Корреспондент «Советского спорта» пообщался с рекордсменом.



«ДРУГИЕ КЛУБЫ ПРЕДЛАГАЛИ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ»

— В первой половине сезона ваше игровое время серьёзно сократилось. Алекно объяснял, почему так получается?

— Он всегда говорил, что играет тот, кто сильнее. На тот момент, видимо, не был я на столько силён.

— Давал какие-то советы?

— Мы все тут профессионалы. Каждый знает, что ему нужно. Конечно, были какие-то корректировки и подсказки с его стороны. Но они были, и когда я в составе стоял. Алекно всегда подсказывает, куда быстрее прийти, где позже на блок прыгнуть.

— Вас не смущает тот факт, что с вами вновь продлевают контракт всего на год?

— Это было мое пожелание. Один раз я подписал контракт в «Факеле» на два года, но ничего хорошего из этого не вышло.

— Что случилось в «Факеле? Помнится, там были проблемы с выплатой зарплат?

— Да, именно так. И, в итоге, на второй год мы просто разорвали контракт. То есть, смысл подписываться на два года?

— В сезоне 2011-12 вы только дебютировали в Лиге чемпионов, но сразу же победили. Сейчас, спустя пять лет - вы самый титулованный игрок в её истории. Радость от какой победы была самой яркой?

— С «Локомотивом» из Новосибирска. «Зенит», который, может быть, недооценил меня на тот момент, стал третьим, а я выиграл Лигу чемпионов. От этого было какое-то удовлетворение. Жалко, что в финале мы тогда играли не с самим «Зенитом».

— C какими чувствами уходили из «Зенита» в 2012 году? Было разочарование или досада, что не получилось закрепиться в составе?

— Никакого разочарования. Может быть, тогда я был еще слишком молод и вспыльчив. Но я знал, что еще вернусь в команду и покажу себя. Мне просто хотелось работать, а на тот момент не было игровой практики.

— Получается, после «Факела» было чёткое желание перейти именно в «Зенит» не только из-за хороших финансовых условий?

— Финансовые условия в других клубах были и получше. Но когда мой агент рассказал, что мной интересуются в Казани, я ни минуты не думал и согласился на контракт.

«К ВОЛЕЙБОЛУ МНОГИЕ ОТНОСЯТСЯ, КАК К ПИОНЕРБОЛУ»

— «Зенит» провёл исторический сезон без поражений даже в Лиге чемпионов. «Перуджа» в финале не взяла у вас ни одного сета. Как думаете, почему?

— Конечно, там тоже хорошие игроки мирового уровня. Наверное, всё-таки у нас больше работы и меньше пафоса. Игроков, которые бы просто отбывали номер в «Зените», нет и не будет никогда.

— К следующему сезону в Санкт-Петербурге собираются открывать волейбольный клуб. Тоже «Зенит». Что думаете на этот счёт?

— Будет интересно. Там соберут достойную команду, которая, возможно, преподнесёт сюрпризы. Посмотрим.

— Владимир Алекно сказал, что с каждым годом «Зенит» поднимает планку всё выше. Если наконец удастся выиграть клубный ЧМ, куда стремиться дальше?

— Ту так же, как и в Лиге чемпионов, победу в которой мы удерживаем три года подряд. Выиграем клубный ЧМ – отлично. Но на следующий год титул надо будет удержать. Вот тебе и следующая планка.

— Рим, финал Лиги чемпионов, забитая арена на 11500 человек. Почему в России не так, как в Италии и Польше, при том, что уровень волейбола не ниже?

— В Европе вообще спорт как-то популярнее. Там не только везде футбол, по всем телеканалам, как у нас. В Польше спортом номер один является волейбол, как это ни странно. Может быть, у нас меньше народу интересуется спортом. К волейболу многие относятся, как к пионерболу. Нет массовости, раскрутки, пиара игры.

— У вас, как игрока лучшего волейбольного клуба Европы, это вызывает разочарование?

— В любом случае разочаруешься, когда ждёшь, что соберутся полные трибуны, особенно на какие-то важные матчи в Казани, а этого не происходит. Хочется, чтобы постоянно был аншлаг. Так интереснее играть.

— Сезон для вас закончен, как планируете провести отпуск?

— Для начала бы добраться домой. А там посмотрим. Я думаю, там же, на Чёрном море, и будем. Дочка маленькая еще, не хочется куда-то лететь. У меня на море построен дом. Родителей можно сказать целый год не видел. Они ведь скучают.

«ЖАЛЬ, ЧТО ЛИКВИДИРОВАЛИ «КУБАНЬ»

— Кроме волейбола, следите за другими видами спорта?

— Больше всего мне нравятся единоборства. Моё любимое – это MMA. Хотелось бы поприсутствовать на турнире Fight Night. Из игровых видов интересуюсь всем по чуть-чуть.

— У вас есть клубные предпочтения? Всё-таки, вы практически из Краснодара.

— Конечно, я более пристально слежу за краснодарскими командами. Жалко, что ликвидировали «Кубань», клуб с многолетней историей. Но сейчас появился «Краснодар», обновлённая «Кубань». Для этого там много чего сделали.

— Я наткнулся на вашу страничку в «ВКонтакте». По всей видимости вы её забросили. Когда последний раз туда заходили?

— Даже не знаю. Может, лет пять-шесть назад.

— Почему забросили? Надоело?

— Раньше постоянно заходил, от нечего делать клацал. Есть же выражение, что привычка формируется 21 день. Может быть, прошёл этот 21 день, и стало неинтересно. Чтобы была хорошая страница, нужно тратить на нее много времени, которого у меня банально нет. Я лучше побуду с семьёй, схожу в парк, ресторан или в кинотеатр.

«ЗА ТРИ ГОДА МНЕ ПРИШЛО ВСЕГО ПЯТЬ ШТРАФОВ»

— Вы говорили, что ваше главное увлечение – автомобили. Любите погонять?

— В Казани, да и нигде по России особо не погоняешь. Больше 60-80 км/ч здесь не разогнаться. Есть конечно участки, где можно. Но, в общем, не гоняю.

— То есть штрафы не собираете?

— Есть небольшие, когда чуть зазевался и уже 85 км/ч могу ехать. Но штраф-то приходит. По 250 рублей платим, бывает иногда. За три года мне пришло всего штрафов пять за скорость.

— Вы помните свою первую машину?

— «Шевроле Каптива». Сразу поставил на неё 20-дюймовые диски. Меня все спрашивали, как туда вообще впихнули такие колеса!

— Вы рассказывали, что как-то перегоняли машину из Сургута в Краснодар. Ездили с тех пор на большие расстояния?

— На большие, конечно, нет. Но я каждый год езжу из Казани в Краснодар и обратно. Там что-то в районе 2000 километров.

— Не скучно?

— Я люблю машины, люблю по трассе ездить. По городу, может, не так сильно, но по трассе – обязательно! И не скучно абсолютно. Включил любимую музыку - и всё.

— Что слушаете?

— В основном клубную музыку, но назвать каких-то диджеев сейчас не смогу. Особо не вникаю в названия. Еще люблю русский рок - ДДТ, «Кукрыниксы», «Танцы минус».

— Леон говорил, что в раздевалке команда слушает группу «Грибы». Как вам такое?

— Это просто для настроения. Все понимают, что там ересь.

«СПИРИДОНОВ – КЛАССНЫЙ, ДОБРЫЙ ПАРЕНЬ»

— В игре вы воспринимаетесь, как довольно сдержанный, спокойный человек. Вы и в жизни такой?

— Во время матча я просто более настроенный, сосредоточенный. В жизни не так, спросите у любого - я открытый человек, со всеми готов пообщаться, пошутить, посмеяться, подраться.

— Когда в последний раз дрались?

— Наверное, в школе. Все хотят с самым большим подраться.

— Но можно ли вас назвать противоположностью Спиридонова? Вы не проявляете эмоций на площадке, не ведёте соцсетей, даже на машине не гоняете.

— На площадке может быть. Но в жизни не сказал бы. Я, конечно, не устраиваю «шашечки» на дороге и не дебоширю так, чтобы меня забирали в полицию. Но не противоположность – это точно.

— Вы играли с ним и в «Факеле», и в «Зените». Каким он запомнился вам именно как одноклубник? Можете вспомнить какую-нибудь его самую безумную выходку?

— Ну уж не буду рассказывать всё, что он выкидывал. Нормальную ни одну историю не вспомню. Ну а так, классный и добрый парень. Сам по себе он очень хороший человек.

— Кто лучший игрок, против которого или с которым вам приходилось играть?

— Наверное, Шулепов.

— Почему он?

— Можно много игроков назвать. Динейкин тот же. Но Шулепов - человек с большой буквы. Так просто словами не объяснить. Нужно с ним постоянно находиться на площадке, в раздевалке, просто в быту, чтобы это понять.

— Можете вспомнить случай, когда поняли, что игрока лучше него не видели?

— Я с ним играл, когда он был уже не на пике. Но помню, мы были в Сургуте, кажется, на этапе Кубка России. Была ситуация – переходящий мяч без блока. Не знаю каким образом, но он прыгнул с задней линии на переднюю. Кто-то бил под себя, мяч попал в грудь. Он не побоялся получить в лицо. Этот момент – самый запоминающийся.

— А из своих нынешних одноклубников можете кого-то выделить? Тот же Леон многими считается феноменом.

— Для своего возраста – бесспорно феномен. Посмотрим, что будет через 5-6 лет.