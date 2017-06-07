«Вернулся в «Зенит» не из-за денег». Александр Гуцалюк – о волейболе и не только
Выиграв вместе с «Зенитом» Лигу чемпионов-2017, блокирующий казанской команды Александр Гуцалюк стал пятикратным победителем турнира – и самым титулованным в его истории. Корреспондент «Советского спорта» пообщался с рекордсменом.
«ДРУГИЕ КЛУБЫ ПРЕДЛАГАЛИ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ»
— В первой половине сезона ваше игровое
время серьёзно сократилось. Алекно
объяснял, почему так получается?
— Он всегда говорил, что играет тот, кто сильнее. На тот момент, видимо, не был я на столько силён.
— Давал какие-то советы?
— Мы все тут профессионалы. Каждый знает, что ему нужно. Конечно, были какие-то корректировки и подсказки с его стороны. Но они были, и когда я в составе стоял. Алекно всегда подсказывает, куда быстрее прийти, где позже на блок прыгнуть.
— Вас не смущает тот факт, что с вами
вновь продлевают контракт всего на год?
— Это было мое пожелание. Один раз я подписал контракт в «Факеле» на два года, но ничего хорошего из этого не вышло.
— Что случилось в «Факеле? Помнится,
там были проблемы с выплатой зарплат?
— Да, именно так. И, в итоге, на второй год мы просто разорвали контракт. То есть, смысл подписываться на два года?
— В сезоне 2011-12 вы только дебютировали
в Лиге чемпионов, но сразу же победили.
Сейчас, спустя пять лет - вы самый
титулованный игрок в её истории. Радость
от какой победы была самой яркой?
— С «Локомотивом» из Новосибирска. «Зенит», который, может быть, недооценил меня на тот момент, стал третьим, а я выиграл Лигу чемпионов. От этого было какое-то удовлетворение. Жалко, что в финале мы тогда играли не с самим «Зенитом».
— C какими чувствами
уходили из «Зенита» в 2012 году? Было
разочарование или досада, что не
получилось закрепиться в составе?
— Никакого разочарования. Может быть, тогда я был еще слишком молод и вспыльчив. Но я знал, что еще вернусь в команду и покажу себя. Мне просто хотелось работать, а на тот момент не было игровой практики.
— Получается, после «Факела» было
чёткое желание перейти именно в «Зенит»
не только из-за хороших финансовых
условий?
— Финансовые условия в других клубах были и получше. Но когда мой агент рассказал, что мной интересуются в Казани, я ни минуты не думал и согласился на контракт.
«К ВОЛЕЙБОЛУ МНОГИЕ ОТНОСЯТСЯ, КАК К ПИОНЕРБОЛУ»
— «Зенит» провёл исторический сезон
без поражений даже в Лиге чемпионов.
«Перуджа» в финале не взяла у вас ни
одного сета. Как думаете, почему?
— Конечно, там тоже хорошие игроки мирового уровня. Наверное, всё-таки у нас больше работы и меньше пафоса. Игроков, которые бы просто отбывали номер в «Зените», нет и не будет никогда.
— К следующему сезону в Санкт-Петербурге
собираются открывать волейбольный
клуб. Тоже «Зенит». Что думаете на этот
счёт?
— Будет интересно. Там соберут достойную команду, которая, возможно, преподнесёт сюрпризы. Посмотрим.
— Владимир Алекно сказал, что с каждым
годом «Зенит» поднимает планку всё
выше. Если наконец удастся выиграть
клубный ЧМ, куда стремиться дальше?
— Ту так же, как и в Лиге чемпионов, победу в которой мы удерживаем три года подряд. Выиграем клубный ЧМ – отлично. Но на следующий год титул надо будет удержать. Вот тебе и следующая планка.
— Рим, финал Лиги чемпионов, забитая
арена на 11500 человек. Почему в России не
так, как в Италии и Польше, при том, что
уровень волейбола не ниже?
— В Европе вообще спорт как-то популярнее. Там не только везде футбол, по всем телеканалам, как у нас. В Польше спортом номер один является волейбол, как это ни странно. Может быть, у нас меньше народу интересуется спортом. К волейболу многие относятся, как к пионерболу. Нет массовости, раскрутки, пиара игры.
— У вас, как игрока лучшего волейбольного
клуба Европы, это вызывает разочарование?
— В любом случае разочаруешься, когда ждёшь, что соберутся полные трибуны, особенно на какие-то важные матчи в Казани, а этого не происходит. Хочется, чтобы постоянно был аншлаг. Так интереснее играть.
— Сезон для вас закончен, как планируете
провести отпуск?
— Для начала бы добраться домой. А там посмотрим. Я думаю, там же, на Чёрном море, и будем. Дочка маленькая еще, не хочется куда-то лететь. У меня на море построен дом. Родителей можно сказать целый год не видел. Они ведь скучают.
«ЖАЛЬ, ЧТО ЛИКВИДИРОВАЛИ «КУБАНЬ»
— Кроме волейбола, следите за другими
видами спорта?
— Больше всего мне нравятся единоборства. Моё любимое – это MMA. Хотелось бы поприсутствовать на турнире Fight Night. Из игровых видов интересуюсь всем по чуть-чуть.
— У вас есть клубные предпочтения?
Всё-таки, вы практически из Краснодара.
— Конечно, я более пристально слежу за краснодарскими командами. Жалко, что ликвидировали «Кубань», клуб с многолетней историей. Но сейчас появился «Краснодар», обновлённая «Кубань». Для этого там много чего сделали.
— Я наткнулся на вашу страничку в
«ВКонтакте». По всей видимости вы её
забросили. Когда последний раз туда
заходили?
— Даже не знаю. Может, лет пять-шесть назад.
— Почему забросили? Надоело?
— Раньше постоянно заходил, от нечего делать клацал. Есть же выражение, что привычка формируется 21 день. Может быть, прошёл этот 21 день, и стало неинтересно. Чтобы была хорошая страница, нужно тратить на нее много времени, которого у меня банально нет. Я лучше побуду с семьёй, схожу в парк, ресторан или в кинотеатр.
«ЗА ТРИ ГОДА МНЕ ПРИШЛО ВСЕГО ПЯТЬ ШТРАФОВ»
— Вы говорили, что ваше главное увлечение
– автомобили. Любите погонять?
— В Казани, да и нигде по России особо не погоняешь. Больше 60-80 км/ч здесь не разогнаться. Есть конечно участки, где можно. Но, в общем, не гоняю.
— То есть штрафы не собираете?
— Есть небольшие, когда чуть зазевался и уже 85 км/ч могу ехать. Но штраф-то приходит. По 250 рублей платим, бывает иногда. За три года мне пришло всего штрафов пять за скорость.
— Вы помните свою первую машину?
— «Шевроле Каптива». Сразу поставил на неё 20-дюймовые диски. Меня все спрашивали, как туда вообще впихнули такие колеса!
— Вы рассказывали, что как-то перегоняли
машину из Сургута в Краснодар. Ездили
с тех пор на большие расстояния?
— На большие, конечно, нет. Но я каждый год езжу из Казани в Краснодар и обратно. Там что-то в районе 2000 километров.
— Не скучно?
— Я люблю машины, люблю по трассе ездить. По городу, может, не так сильно, но по трассе – обязательно! И не скучно абсолютно. Включил любимую музыку - и всё.
— Что слушаете?
— В основном клубную музыку, но назвать каких-то диджеев сейчас не смогу. Особо не вникаю в названия. Еще люблю русский рок - ДДТ, «Кукрыниксы», «Танцы минус».
— Леон говорил, что в раздевалке команда
слушает группу «Грибы». Как вам такое?
— Это просто для настроения. Все понимают, что там ересь.
«СПИРИДОНОВ – КЛАССНЫЙ, ДОБРЫЙ ПАРЕНЬ»
— В игре вы воспринимаетесь, как
довольно сдержанный, спокойный человек.
Вы и в жизни такой?
— Во время матча я просто более настроенный, сосредоточенный. В жизни не так, спросите у любого - я открытый человек, со всеми готов пообщаться, пошутить, посмеяться, подраться.
— Когда в последний раз дрались?
— Наверное, в школе. Все хотят с самым большим подраться.
— Но можно ли вас назвать противоположностью
Спиридонова? Вы не проявляете эмоций
на площадке, не ведёте соцсетей, даже
на машине не гоняете.
— На площадке может быть. Но в жизни не сказал бы. Я, конечно, не устраиваю «шашечки» на дороге и не дебоширю так, чтобы меня забирали в полицию. Но не противоположность – это точно.
— Вы играли с ним и в «Факеле», и в
«Зените». Каким он запомнился вам именно
как одноклубник? Можете вспомнить
какую-нибудь его самую безумную выходку?
— Ну уж не буду рассказывать всё, что он выкидывал. Нормальную ни одну историю не вспомню. Ну а так, классный и добрый парень. Сам по себе он очень хороший человек.
— Кто лучший игрок, против которого
или с которым вам приходилось играть?
— Наверное, Шулепов.
— Почему он?
— Можно много игроков назвать. Динейкин тот же. Но Шулепов - человек с большой буквы. Так просто словами не объяснить. Нужно с ним постоянно находиться на площадке, в раздевалке, просто в быту, чтобы это понять.
— Можете вспомнить случай, когда
поняли, что игрока лучше него не видели?
— Я с ним играл, когда он был уже не на пике. Но помню, мы были в Сургуте, кажется, на этапе Кубка России. Была ситуация – переходящий мяч без блока. Не знаю каким образом, но он прыгнул с задней линии на переднюю. Кто-то бил под себя, мяч попал в грудь. Он не побоялся получить в лицо. Этот момент – самый запоминающийся.
— А из своих нынешних одноклубников
можете кого-то выделить? Тот же Леон
многими считается феноменом.
— Для своего возраста – бесспорно феномен. Посмотрим, что будет через 5-6 лет.