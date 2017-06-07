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Маркус Рэшфорд: Мората поможет «Юнайтед» выиграть не один трофей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Альваро Мората
Альваро МоратаФото: Gettyimages.ru

19-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд дал небольшое интервью телеканалу Sky Sports.

Первым делом игрок сборной Англии прокомментировал информацию об интересе английского клуба к форварду мадридского «Реала» Альваро Морате.

– Такой большой клуб, как «Юнайтед» всегда стремиться подписать игроков высокого класса. Любой, кто придет этим летом, обязательно усилит команду. Я в этом уверен.

Думаю, Мората поможет «Манчестеру» выиграть не один трофей, – считает игрок «красных дьяволов». – К тому же, его приход повысит конкуренцию за место в основе, что пойдет на пользу всей команде, – считает Рэшфорд.

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Не оставил без внимания юный футболист ситуацию капитана «МЮ» Уэйна Руни, который по слухам собирается покинуть клуб из-за недостатка игровой практики.

– Руни оказывает сумасшедшее влияние на весь состав. У него еще все впереди. Он хочет выиграть не один трофей. Уэйн не собирается уходить из нашей команды.

Напоследок Рэшфорд оценил свое выступление в минувшем сезоне. 

– Мне не удалось полностью раскрыть свой потенциал, – считает игрок, который провел 53 матча и забил 11 мячей. – Сейчас я нахожусь в хорошем положении. Самое главное – подготовить себя к грядущему сезону с моральной и физической точки зрения. Думаю, у меня есть все, чтобы прогрессировать. Но для каждого форварда, конечно, лучшая награда – забитые мячи. Это известный факт. 

Очевидно, в этом сезоне я вышел на новый уровень. В определенных ситуациях я начал принимать совсем другие решения. Год назад такого не было, – заключил Рэшфорд.

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