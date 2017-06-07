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«Кливленд» горит синим пламенем. Будет ли установлен вечный рекорд 16-0?

Зураб Читая
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Кливленд» горит синим пламенем. Будет ли установлен вечный рекорд 16-0?
Фото: Gettyimages.ru

Баскетбольный обозреватель Зураб Читая – специально для «Советского спорта» о финале НБА.

Король задушит «Воинов». Как Леброн может остановить «Голден Стэйт» (мнение Николая Мысина)

Представить такое (16-0 в плей-офф НБА) страшно даже сейчас, когда «Кэвс», трехглавый дракон Восточной конференции, после первых двух игр финальной серии едет домой в настроении очень далеком от радужного. Расклад сил пока очевиден, «кавалеров» лупцуют без жалости, но... 0:4? Неужели это возможно?! 

Леброн Джеймс, все ещё лучший игрок современности, вышел в свой седьмой финал ПОДРЯД. Из предыдущих шести он, к слову, выиграл 3, а в одном из проигранных только укрепил свой статус идола. Кайри Ирвинг год назад не только забил решающий трехочковый в седьмой игре серии, он был очевидно лучше Стефа Карри, на секундочку, только что ставшего первым в истории единогласным MVP сезона. Кевин Лав, третья и младшая (не по возрасту) голова Дракона, вроде как наконец полностью освоился в этой команде, а сама команда укрепила буквально все проблемные позиции. Знали ведь, с кем предстоит встреча. Готовились со всей серьезностью.

И оказались не готовы.

Год назад «Кливленд» вырвал победу не только потому что Карри был не вполне здоров, Богут и Игуодала выбывали из игры, травмируясь, а Грина дисквалифицировали после кляузы Леброна. «Кливленд» вытащил серию прежде всего благодаря своей защите, которая пахала сама, утомляла и сбивала с ритма соперника — и вдохновлялась его усталостью и растерянностью. Они сделали главное, даже единственное, за счет чего можно победить «Голден Стэйт»: лишили его привычного ритма, контроля темпа игры, движения игроков и движения мяча. И, как это всегда бывает в баскетболе, следствием стали тяжесть в ножках, дрожь в ручках и тревога в глазах у соперника. «Уорриорз» образца последних трех игр финала-2016 – это выбитые из седел монгольские всадники, непобедимые верхом, но неуклюжие в пешем бою.

Да, в этом году у них есть Дюрант. И да, он прекрасен. Но разве не твердили нам все эти годы, что Дюрант до энуреза боится Короля Леброна? А Карри, согласно свежему преданию, разве не дрожит при виде Ирвинга? Да и вообще, разве не становится тенью себя в финале? Тристан Томпсон никак не имеет права быть слабее Пачулии, Лав вроде как должен то ли забросать, то ли затоптать Грина... Выходит, только Клэй Томпсон очевидно сильнее Джей Ар Смита? Хотя стоп, Клэй же проводит худший плей-офф в карьере!

Запасные? Да, резерв «Уорриорз» выглядит лучше. Но это как раз один из двух главных упреков в адрес тренерского штаба «Кэвс». Почему так вышло? Это ведь как раз «Голден Стэйт», ухватившись за шанс подписать Дюранта, пожертвовал глубиной состава буквально целиком! Барнс, Раш и Барбоза — за Дюранта. Богут, Эзели и Спэйтс — за Пачулию и Макги.

Пока что чемпиона раздевают и разделывают. «Голден Стэйт» играет в свой баскетбол, «Кливленд» позволяет ему в него играть. И если продолжит позволять, проиграет серию всухую. Просто потому что выиграть у «Голден Стэйта», давая ему играть в свое удовольствие, невозможно. Это можно сделать только при условии что 1) соперник чемпионского уровня, 2) у соперника защита уровня «святых выноси» и 3) сопернику хотя бы слегка везет.

Что из перечисленного мы имеем от нынешних «Кэвс»? Правильно, пока ничего. Играет эта команда (по неведомым причинам) хуже себя самих образца финала-2016; защита стала не просто хуже а существенно хуже; лидеры соперника либо здоровы, либо пока не дисквалифицированы. На какое же чудо остается уповать? Настолько упитанные кролики из таких крохотных шляп, извините, не вылезают.

Как итог, мы вполне можем стать свидетелями космического конфуза: абсолютно здоровый, укомплектованный и готовый к бою чемпион, возглавляемый лучшим игроком планеты, сдаст полномочия всухую.

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