Домашняя бронза

В подмосковной Электростали завершился Кубок чемпионов (Трофи) по хоккею на траве, второй по значимости клубный турнир Европы.

Напомним, что это - первый турнир подобного уровня, который проводился в России. На него всерьез претендовали Австрия, Шотландия и Белоруссия. Электросталь получила право на проведение «Трофи» во-многом благодаря немецкому концерну Polytan, который уложил самое современное поле на стадионе этого подмосковного города. На точно такой же поляне ярко синего цвета были разыграны олимпийские награды в Рио-2012 и Лондоне-2012. Генеральным спонсором турнира выступила компания «Рэйвен Раша лимитед» (Игорь Богородов).

Для ХК «Динамо-Электросталь», который входит в структуру хоккейного центра Московской области, турнир сложился очень драматично. В первом же матче на новой арене хозяева, «перегорев», уступили швейцарскому «Ротвайсу» 1:2. После поражения шанс занять первое место в группе и попасть в финал оставался, но нужно было ждать осечек лидера. Наши выиграли два оставшихся матча у чешской «Славии» (3:1) и ХК «Минск» (3:1). А вот швейцарцы сыграли вничью с «Минском» и с превеликим трудом вырвали победу на последних секундах у «Славии». В итоге именно «Ротвайс» выиграл турнир, переиграв «Арминен» из Австрии 1:0.

А «Динамо-Электросталь в матче за бронзу разгромило «Гроув Мензишилл» (Шотландия) 4:0. Мячи у подмосковной команды забили Сергей Лепешкин, Дмитрий Лаптев, Андрей Кураев и Марат Хайруллин.

Иностранные гости были в полном восторге от организации турнира. Все с удовольствием перекусывали в местной кафешке «Овертайм» и козыряли в бело-голубых шапках и шарфах ХК «Динамо-Электросталь», поскольку было достаточно холодно.

Бронза домашнего турнира принесла в российскую копилку 8 рейтинговых очков. Хочется верить, что они позволят России выставить два клуба на главный клубный турнир Старого света Евролигу-2018.

СТАТИСТИКА

ФИНАЛ

Ротвайс (Швейцария) – Арминен (Австрия) – 1:0.

За-3-е место

Динамо-Электросталь (Россия) - Гроув Мензишилл (Шотландия) – 4:0.

За-5-е место

ХК Минск (Белоруссия) - ХК Вена (Австрия) – 5:1.

За-7-е место

Паоло Бономи (Италия) - Славия (Чехия) – 2:1.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Победителем Евролиги-2017 стал немецкий клуб «Ровайс», переигравший в решающем матче голландский «Оранж Руд» 3:2.