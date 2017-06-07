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Валерий Рейнгольд: Не согласен с Ловчевым на 200%! Каррера – лучший

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Валерий Рейнгольд: Не согласен с Ловчевым на 200%! Каррера – лучший
Фото: «Советский спорт». Дарья Исаева

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил несогласие с мнением эксперта «Советского спорта» Евгения Ловчева о лучших тренерах прошедшего сезона РФПЛ.

– В нашей рубрике Евгений Ловчев подводил итоги сезона и поставил Курбана Бердыева на первое место среди лучших тренеров
– Каррера только второй? На сто процентов с Ловчевым не согласен. Если не на двести. Без сомнений – лучший тренер Каррера. Он произвел фурор. Каррера показал с себя с самой лучшей стороны как тактик и стратег. Некорректно сравнивать чемпиона России, который привел к чемпионству команду, жившую без золотых медалей почти 17 лет, и тренера, который не попал даже в Лигу Европы. Это провал «Ростова». Притом, что Бердыева весь сезон хвалили. Перехвалили. Ничего особенно в этом сезоне «Ростов» не показал.

– «Не вижу, чтобы «Спартак» прибавил в защите. Слишком часто была ротация в линии обороны. Возвращаясь к Бердыеву, можно сказать, что у него все игроки растут. Даже Гранат, который в «Спартаке» не прижился», – аргументирует Ловчев.
– У нас разное понимание о тактике. Но это нормально. В защите играет вся команда. Защита и полузащита по отдельности не играют. Есть общая команда игра и ставится она очень тяжело. Наверное, Ловчев забыл как строится командная игра. Он сам выступал в «Спартаке» и видел, как уничтожался все, созданное предыдущим тренером, как он вылетел с командой в Первый дивизион.

Каррера сделал самое главное – объединил коллектив своими взглядами на футбол. Да, были срывы. Не без этого. Не по гладкой дороге он шел. Я не забыл поражения от «Зенита», «Крыльев» и «Ростова». Но «Спартак» обыграл и «Зенит» и ЦСКА. А перед сезоном никто не ставил перед «Спартаком» задачу – стать чемпионом. И тут такое: «Спартак» обыграл конкурентов и с большим отрывом закончил сезон на первом месте. В очных встречах спартаковцы показали уникальную игру, по делу два раза обыграв ЦСКА и не по делу, проиграв в Санкт-Петербурге и раздев «Зенит» в Москве. Не надо придумывать. Каррера лучший.

– И еще Евгений Серафимович сравнил Карреру с Валерием Карпиным, оба – мотиваторы, но оборона с ними не прибавила.
– Безобразие. Во-первых, если стрелки переведены на Карпина, надо сказать, что он не справился со своей работой. Карпин – это позер, которому учиться и учиться. Кто он такой? Он заваливал «Спартак» в течение многих лет, а Каррера стал чемпионом в первый сезон. И котируется в Европе.

– В рейтинге вратарей вы поставили на первое место Артема Реброва. У Евгения Серафимовича Ребров только на четвертом месте, а первый – Игорь Акинфеев.
– Я Женьку понять не могу. Вратарь со слабой обороной, как он пишет о «Спартаке», выигрывает чемпионат России. И этот вратарь на четвертом месте. Где логика?

Лучший по старым заслугам или по новым? Какие Акинфеев пенки пропускал в матчах за сборную! Давайте говорить откровенно, хороший вратарь Акинфеев, но играет он потому что имеет громадный международный опыт.

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