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«Та акция фанатов – хамство и беспредел». Известный актер – о «Спартаке» (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Алексей Маклаков
Алексей МаклаковФото: ФК «Спартак»

Обозреватель «Советского спорта» разговаривает с давним фанатом футбольного и хоккейного «Спартака» – актером Алексеем Маклаковым.


Хоккейный «Спартак» закрывал сезон, собрав большую компанию и отправившись на теплоходе по Москве-реке. А я на верхней палубе расположился за столиком с известным актером Алексеем Маклаковым (например, сериал «Солдаты» – прапорщик Шматко). Говорили о «красно-белых», конечно.

«НЕ НАДО БЕСПРЕДЕЛА»

- За хоккейный «Спартак» вы болеете с такой же силой, как за футбольный?
- А я не делю по видам спорта. Главное – «Спартак». У хоккеистов положение дел тяжелее, но думаю, это временно. Вспомните, что было год назад с футболистами, как начинался сезон. Плачевным ведь все казалось. А в итоге мы стали чемпионами.

Не думаю, что хоккейный «Спартак» сразу к этому готов. В клубе идет становление. Хотя было странно, и может поторопились с тем, что убрали Германа Титова. Возможно, именно такой тренер был нужен ребятам. Умный, требовательный, отец и друг. Многое зависит от психологического климата в раздевалке.

- Как вы оцениваете акцию, когда фанаты зашли в раздевалку и очень жестко поговорили с хоккеистами? У вас в гримерке когда-нибудь были такие гости?
- Это отдает хамством и даже беспределом. Но можно понять людей. Если вы бываете на матчах «Спартака», не обязательно на фанатской трибуне, то поймете – у всех одинаково болит сердце за результат. Другое дело, что эту боль нужно контролировать. Нельзя быть такими невоспитанными.

Но ведь чем так хорош «Спартак», почему его называют народным? Мы, русские – неистовые. Любим или ненавидим на всю катушку. У нас нет грани, меры. И такое проявление любви, а именно она руководила фанатами в раздевалке, плюс обманутые надежды произвели эффект взорвавшейся бомбы. Я отношусь к этому крайне отрицательно. Это антиспорт.

Ко мне в гримерку заходили, да. Но везение в том, что ко мне люди хорошо относятся. Я не встречал агрессии в свой адрес.

- Другая грань всеобъемлющей любви, перерастающей в негатив – фанаты освистывали бывшего воспитанника Илью Ковальчука, который во время локаута выбрал богатый «Ак Барс», а не бедный «Спартак». Если бы сейчас Кови перешел к «красно-белым» - можно было бы понять и простить?
- Мне важен результат. Надо зацепиться в следующем сезоне, чтобы дохнуло на «Спартак» ощущением близости плей-офф. Это необходимо – с Ковальчуком или без него. Пропало то чувство, когда ты идешь первым, можешь позволить себе мысли о чемпионстве. Это было вытравлено в футболе, когда золота не было 16 лет. Но чувство удалось возродить. То, что прививалось Старостиным, Бесковым, Романцевым.

Это ведь странно, что итальянец Каррера, привыкший совсем к другому футболу, нашел смычку с нашим «Спартаком». Мне кажется, он проникся любовью болельщиков к нашему клубу, и пламя возгорелось из искры… При этом я очень хорошо отношусь к Егору Титову и Диме Аленичеву. И думаю, они – не разрушители, а строители, смогли заложить фундамент этой победы.

Но вообще я не хочу лезть в тренерскую кухню. Это драматическая профессия по своему финалу. Смотрю на игру со стороны, не стучусь в душу к людям.

«ЭКСТАЗ ОТ БОЯРЫ»

- Назовите матч, когда вы пришли на «Спартак» и испытали сильнейший экстаз, как никогда в жизни.
- Однажды мой друг Бояра (Денис Бояринцев) вышел на 90-й минуте и положил мяч в сетку. Не помню, с кем играли. Но он за секунду перевернул все – ход матча, турнирную таблицу, судьбу спартачей. Это для меня и по сей день как чудо футбола.

- Соперником был или «Спартак» (Нальчик), или «Спортинг».
- И конечно, голы Егора Титова. Его невозможно было просчитать ни одной защите команд высшей лиги. Человек одарен Богом, его трудно предсказать. Это как я видел игру Месси в Барселоне, куда летал на два матча. Я было шокирован тем, что футбол может быть таким. Я все-таки русский человек, вырос на советской игре.

Но когда видел Месси, то понимал: мы с ним из двух разных миров. У нас никогда не будет игроков с таким дриблингом и техникой. Хотя вспомните Эдика Стрельцова с его пасом пяткой. Испанцы молились на эту пятку!

- Сейчас «Спартак» возглавил Вадим Епанчинцев, который сам играл за «Спартак». Вы его видели на льду?
- Нечасто. Но помню, что он стал чемпионом как тренер – с молодежным составом. И это очень хорошо для сегодняшнего «Спартака». Вадим знает, как приводить команду к победе. К этому чуду, о котором мечтают многие болельщики. Если Епанчинцев так здорово понимает и чувствует молодежь, то должно что-то случиться.

- На этот «Спартак» влияет то, что в свое время был срезан плодородный слой, целое поколение? Шестеркин, Хацей, больше десятка молодых игроков перешли в СКА.
- Это трагедия. И она будет аукаться долго. Представляете сейчас Шестеркина в воротах «Спартака»? Надеюсь, в клубе со временем вырастут игроки такого же уровня. Как бы с ними не распрощаться…

Москва нуждается в хоккее. Об этом много говорят. Да, востребованность у зрителей в столице уходит. Но ее надо возвращать. И я – оптимист. Верю, что все будет хорошо.

«НАЗАРОВ МНЕ ГОВОРИТ: «ЧТО ТЫ КАК СФИНКС СИДИШЬ?»

- Актер Дмитрий Назаров рассказывал в «Вечернем Урганте», что подстраивает свой гастрольный график под матчи «Спартака». А вы?
- Я не обладаю такой силой воли. И мне надо чем-то кормить семью. Но я стараюсь договориться с режиссером. Вот на праздник к хоккеистам приехал, когда меня вовремя отпустили со съемочной площадки «Ералаша».

Мы с Димой хорошо знакомы. Но болеем по-разному. Он выплескивает эмоции, а я коплю в себе. И потом отрываюсь на близких, за что меня в семье иногда лупят, - усмехается Маклаков. – Бывает ощущение, что не доиграл. Так и в футболе – когда финальный свисток, то я могу раскрыться, отдав все, что накопил.

Назаров мне иногда говорит: «Что ты как сфинкс сидишь?» Меня игра к себе забирает, завораживает. Миша Ефремов вот тоже более скоростной болельщик. Я же медлительный.

ВОПРОС РЕБРОМ

«Я СНОВА ЖДУ «БОЛДИНСКУЮ ОСЕНЬ»

В конце интервью я спросил у Алексея Маклакова: «Вы же реалист. В следующем сезоне «Спартак» не возьмет Кубок Гагарина. Но каким исходом вы будете довольны? Выход в плей-офф? Победа в первом раунде?»

- Интерес зрителей к «Спартаку» будет всегда. Команда играла в «Лужниках» часто при аншлагах, - говорит Маклаков. – Ну а какой может быть сценарий, ребята? Нужно победить два-три раза в начале сезона для того, чтобы игроки перестали успокаиваться. Чтобы снова появилась великая спайка спортсменов и болельщиков.

Возьмите «Лестер» в чемпионате Англии. Они ведь стали чемпионами, взлетев как ракета. За счет чего? Тренер – конечно. Игроки – да! Они сломали команды соперников, в которых вкладывались миллиарды.

Я не говорю, что «Спартак» похож на «Лестер». Но это образец того, как сказка стала явью. Помните, как у хоккейных спартаковцев появилась своя «болдинская осень»? Имею в виду Игоря Болдина и остальных. Был период, когда на команду никто не ставил, а она выстрелила.

В хоккее меняется все – скорость, техника, амуниция. Но суть игры остается – нужно побеждать. Побольше побед, чтобы вокруг «Спартака» снова было великое единение.

И ребята, никогда не приходите в раздевалки к игрокам с агрессией. Это нехорошо. Лучше поддерживайте их теплыми словами – как актерам после спектакля дарят цветы. Англичане же после поражений поют гимн своего клуба.

Поймите, что другого «Спартака» у вас не будет. Никогда. 

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