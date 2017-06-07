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Король задушит «Воинов». Как Леброн может остановить «Голден Стэйт»

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Леброн Джеймс
Леброн ДжеймсФото: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» Николай Мысин – о том, почему «Голден Стэйт» не светит сухая победа в финале НБА.

«Кливленд» горит синим пламенем. Будет ли установлен вечный рекорд 16-0? (мнение Зураба Читая)

Позволить завершить потенциально самый рейтинговый финал в истории в четырех матчах? И Лига на такое пойдет?

Стоп! Забудем про теорию заговора.

С 0-2 отыгрывались. В том числе – в финалах. Да, всего несколько раз. Но даже Леброн это делал. Тут и в архивах копаться не приходится – всего лишь вспомним прошлый год.

– Мы тоже вели 2-0. А потом приехали в Кливленд – и там ход серии изменился. У нас нет задачи завершить плей-офф 16-0. Пока наша цель куда скромнее – выиграть 15-й матч, – слова Стива Керра.

И наставник «Воинов» не кривит душой. Он отлично знает, на что способны «Кавс». Прежде всего – их лидер.

Пока «Голден Стэйт» выглядит несокрушимо. Стеф Карри кидает свои фантастические трешки, Дреймонд Грин жестит в краске и заводит партнеров матюками, Кевин Дюрант старается выпрыгнуть из штанов, чтобы усилить свой вклад в потенциальное чемпионство команды – он-то понимает, что при любом исходе серии роль самого Кей-Ди будет отчасти незавидна. Победят – его продолжат называть трусом и «читером», пай-мальчиком, перебежавшим к хулиганам, чтобы не терпеть издевательств в школе (читай – унижений в плей-офф со стороны тех же «Воинов»), и взявшим перстень с и без него лучшей командой НБА. Проиграют – и от язвительных насмешек Дюранту не отделаться до пенсии. Да даже после. Так что Кевин пытается заранее удушить возможные подколы своей убийственной статистикой. Пока удается.

Но два домашних матча – это одна история. Переезд в Огайо может начать другую.

Если Дюранта волнует лишь перстень, задачи Джеймса – шире. Он творит историю. Его волнует Наследие. А много чести «влететь» 0-4 в финале? С Королем такого не случалось. Он трижды уступал решающие серии, но уступал – достойно. Тому же «Голден Стэйт» в 2015-м – да, привести Кубок в Огайо в первый же год после Возвращения не вышло. Но кто-то кинул в него камень? Учитывая, что Лаву задолго до финала едва не вырвал руку центровой «Бостона» с хипстерской прической. Что Кайри сломался в первых матчах. Что второй опцией в атаке «Кавс» был Тимофей Мозгов (и как Тима старался!). А со скамейки всем рулил несчастный Дэвид Блатт, ехавший в НБА работать с молодежью, а внезапно получивший в свой первый год в сильнейшей лиге мира железного контендера.

Джеймс бился, как лев. И две победы зацепил. А следующим летом вырвал у тех же «Уорриорс» титул, горя в финале 1-3. Вот это – вклад в Наследие. А 0-4 – нет.

Сейчас у Леброна не будет оправданий. Он собрал состав под себя. Он заставил владельца клуба перегрузить платежку. Платить самый высокий налог на роскошь в лиге. Подписать кучу звезд – пусть и бывших. Его партнеры – здоровы. Лав и Ирвинг – на пике. У руля – удобный Тайрон Лю (хотя мы знаем, кто настоящий главный тренер «Кливленда»). А в «Голден Стэйт» просто добавился Дюрант. И что? Кей-Ди – та сила, которая заставит «Кавс» сесть в лужу, не взяв ни матча в финальной серии?

Мы до сих пор не знаем, где потолок возможностей, пробить который Джеймс все-таки не сможет. Леброну уже 32, но это парень до сих пор удивляет! Ему чем хуже – тем лучше. Устроить сопернику разгром – это мощно. Но ведь куда эффектнее выдать героический камбэк! А даже если не получится вновь вытащить финал с 0-2…

Значит, задача-минимум – не дать «Воинам» установить вечный рекорд. 16-0, говорите? Джеймс умрет на площадке. И заставит своих партнеров сделать то же самое. Его соперники не должны входить в историю. Не так. Не в противостоянии с самим Леброном.

Ведь историю должен творить Леброн.

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