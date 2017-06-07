Мужики, на выход? Самые лакомые куски «Ростова»
«Советский
спорт» рассказывает о том, кто из звезд «Ростова»
может уйти из донского клуба следующим.
По информации нашего издания, в ближайшее время «Ростов» объявит о подписании контрактов с группой новых игроков, а также главным тренером – Леонидом Кучуком. На Дону ему будут помогать четыре помощника, которых он привезет с собой – это Виталий Милютин, Иван Федик, Евгений Иванов и Сергей Клещенко. Кроме этого, с большой долей вероятности в клубе останется Дмитрий Кириченко.
Что касается ведущих футболистов, которые могут покинуть донской клуб, в этот список входит шесть человек. Их судьба определится в ближайшие 2 недели. Не исключено, что «Ростов» обойдется и минимальными потерями.
«Советский спорт» рассказывает подробнее о каждом из кандидатов.
Дмитрий Полоз, нападающий
Трансферная
стоимость:
6 миллионов евро (здесь и далее по оценке
портала transfermarkt.de)
Кто может претендовать на игрока: «Рубин», Краснодар», «Зенит»
Лидер атаки «Ростова» сейчас готовится к Кубку Конфедераций в составе сборной России. Универсализм форварда (Полоз может сыграть на острие и оттянутого нападающего), скорость и хороший удар - это далеко не все плюсы, которые могут заинтересовать потенциальных покупателей. Правда, чтобы приобрести такого игрока, клубам придется раскошелиться. Рыночная цена Полоза - более пяти миллионов евро.
Сердар Азмун, нападающий
Трансферная
стоимость:
13 миллионов евро
Кто может претендовать на игрока: «Селтик», «Рубин»
Азмун без Бердыева – деньги на ветер. Такой стереотип сложился у многих любителей футбола, которые следили за карьерой иранского нападающего. По этой причине, звезда сборной Ирана может последовать в Казань за своим любимым тренером. Но все-таки не исключен вариант и с отъездом Азмуна в Европу. По информации СМИ, на Сердара всерьез претендует «Селтик».
Сесар Навас, защитник
Трансферная
стоимость:
400 тысяч евро
Кто может претендовать на игрока: «Рубин», клубы испанской Сегунды или завершение карьеры
По словам испанца, «Ростов» так и не предложил ему новый контракт. Но вряд ли Сесар слишком расстроился. В России он готов остаться только на серьезные деньги. Недавно у Наваса родился второй ребенок, а старший сын осенью идет в школу.
Александр Ерохин, полузащитник
Трансферная
стоимость:
5 миллионов евро
Кто может претендовать на игрока: «Рубин»
По информации СМИ, в конце июня у Ерохина закончится контракт с «Ростовом», а это значит, что полузащитник – лакомый кусок для ведущих клубов России. Но все-таки есть большая вероятность, что игрок останется на Дону. Серьезную роль в этом может сыграть Леонид Кучук, который работал с Александром в «Шерифе».
Федор Кудряшов, защитник
Трансферная
стоимость:
3.5 миллиона евро
Кто может претендовать на игрока: «Рубин»
Кудряшов – отличный вариант для усиления защиты «Рубина». Умение закрыть весь фланг в сочетании с российским паспортом могут пригодиться казанскому клубу после возвращения Курбана Бердыева. Но пока что в донской клуб никаких предложений по поводу Кудряшова не поступало.
Сослан Джанаев
Трансферная
стоимость:
3 миллиона евро
Кто может претендовать на игрока: «Рубин»
В конце июня у Джанаева закончится контракт с «Ростовом» и, скорее всего, Сослан не будет его продлевать. Последние полгода вратарь не выходил на поле из-за травмы плеча, но с большой долей вероятности свою карьеру он продолжит в «Рубине», куда вместе с Курбаном Бердыевым переберется и тренер вратарей Виталий Кафанов.