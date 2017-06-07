Мужики, на выход? Самые лакомые куски «Ростова»

«Советский спорт» рассказывает о том, кто из звезд «Ростова» может уйти из донского клуба следующим.



По информации нашего издания, в ближайшее время «Ростов» объявит о подписании контрактов с группой новых игроков, а также главным тренером – Леонидом Кучуком. На Дону ему будут помогать четыре помощника, которых он привезет с собой – это Виталий Милютин, Иван Федик, Евгений Иванов и Сергей Клещенко. Кроме этого, с большой долей вероятности в клубе останется Дмитрий Кириченко.

Что касается ведущих футболистов, которые могут покинуть донской клуб, в этот список входит шесть человек. Их судьба определится в ближайшие 2 недели. Не исключено, что «Ростов» обойдется и минимальными потерями.

«Советский спорт» рассказывает подробнее о каждом из кандидатов.

Дмитрий Полоз, нападающий

Трансферная стоимость: 6 миллионов евро (здесь и далее по оценке портала transfermarkt.de)

Кто может претендовать на игрока: «Рубин», Краснодар», «Зенит»

Лидер атаки «Ростова» сейчас готовится к Кубку Конфедераций в составе сборной России. Универсализм форварда (Полоз может сыграть на острие и оттянутого нападающего), скорость и хороший удар - это далеко не все плюсы, которые могут заинтересовать потенциальных покупателей. Правда, чтобы приобрести такого игрока, клубам придется раскошелиться. Рыночная цена Полоза - более пяти миллионов евро.

Сердар Азмун, нападающий

Трансферная стоимость: 13 миллионов евро

Кто может претендовать на игрока: «Селтик», «Рубин»

Азмун без Бердыева – деньги на ветер. Такой стереотип сложился у многих любителей футбола, которые следили за карьерой иранского нападающего. По этой причине, звезда сборной Ирана может последовать в Казань за своим любимым тренером. Но все-таки не исключен вариант и с отъездом Азмуна в Европу. По информации СМИ, на Сердара всерьез претендует «Селтик».

Сесар Навас, защитник

Трансферная стоимость: 400 тысяч евро

Кто может претендовать на игрока: «Рубин», клубы испанской Сегунды или завершение карьеры

По словам испанца, «Ростов» так и не предложил ему новый контракт. Но вряд ли Сесар слишком расстроился. В России он готов остаться только на серьезные деньги. Недавно у Наваса родился второй ребенок, а старший сын осенью идет в школу.

Александр Ерохин, полузащитник

Трансферная стоимость: 5 миллионов евро

Кто может претендовать на игрока: «Рубин»

По информации СМИ, в конце июня у Ерохина закончится контракт с «Ростовом», а это значит, что полузащитник – лакомый кусок для ведущих клубов России. Но все-таки есть большая вероятность, что игрок останется на Дону. Серьезную роль в этом может сыграть Леонид Кучук, который работал с Александром в «Шерифе».

Федор Кудряшов, защитник

Трансферная стоимость: 3.5 миллиона евро

Кто может претендовать на игрока: «Рубин»

Кудряшов – отличный вариант для усиления защиты «Рубина». Умение закрыть весь фланг в сочетании с российским паспортом могут пригодиться казанскому клубу после возвращения Курбана Бердыева. Но пока что в донской клуб никаких предложений по поводу Кудряшова не поступало.

Сослан Джанаев

Трансферная стоимость: 3 миллиона евро

Кто может претендовать на игрока: «Рубин»

В конце июня у Джанаева закончится контракт с «Ростовом» и, скорее всего, Сослан не будет его продлевать. Последние полгода вратарь не выходил на поле из-за травмы плеча, но с большой долей вероятности свою карьеру он продолжит в «Рубине», куда вместе с Курбаном Бердыевым переберется и тренер вратарей Виталий Кафанов.