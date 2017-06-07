Евгений Ловчев: То, что сейчас делает «Зенит» – это не укрепление команды

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал последние трансферы «Зенита».

– «Зенит» подписал двух бывших игроков «Ростова» Нобоа и Терентьева. Не совсем понятны идеи этих трансферов. Неужели эти футболисты нужны Манчини?

– Думаю, все это без Манчини проходит. С такими новичками «Зениту» ничего не светит. Но, думаю, в этих трансферах есть какой-то скрытый смысл, который нам не известен. Нобоа возможно еще может подойти, но история Терентьева, это история Новосельцева.

Кого в последние годы купил «Зенит»? – продолжает Ловчев. – Кокорина, Жиркова и Юсупова из команды, которая вылетела в прошлом году. Из «Динамо». И дальше – Цаллагова и Молло, из команды, которая вылетела в этом году. Это разве укрепление? И сейчас еще Терентьев и Нобоа. С таким укреплением никакой великий специалист ничего не сделает. Пример – Капелло и наша сборная. А там ведь лучшие российские игроки были собраны. Для меня очевидно, что это какая-то комбинация, но назвать это укреплением однозначно нельзя.

– Какая комбинация?

– Не знаю. Возможно, кто-то с кем-то расплачивается игроками. Вот взяли Нобоа, но возможно он через некоторое время окажется в «Рубине».

– То есть, эти новички покупаются пока не ясно для каких целей, а для Манчини уже будут покупать каких-то серьезных новичков за серьезные деньги?

– Конечно. Так и будет, Фурсенко же заявил, что клуб будет вести агрессивную трансферную политику.

– И пару слов про Данни. Девять лет в «Зените». Но все когда-нибудь заканчивается.

– Очень достойный человек и очень приличный игрок. К примеру, Паршивлюк получил такую же травму, как и Данни, и после этого карьера пошла по нисходящей. А Данни три раза получал такую травму и трижды возвращался на свой уровень. Потому что сильно любит футбол. Да и Россию любит, никогда плохого слова про нашу страну не сказал. Но годы идут, тут ничего не поделаешь. Данни очень хорошую карьеру сделал в России.

Ведь когда в «Динамо» привезли кучу португальцев, Данни там был двенадцатым. А потом они остались вдвоем с Дерлеем, и он заблистал, стал лидером «Динамо».

И было бы красиво, если б Данни завершил карьеру в «Динамо». Наколка в виде буквы «Д» у него осталась и на теле, и в душе.