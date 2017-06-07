Как сборная России играла на новых стадионах. Алексей Андронов изучает историю

Игра с Чили станет первым для «ВЭБ-Арены» матчем с участием сборной России. Вспоминаем, как наша команда открывала для себя спортивные сооружения.

16.08.1992. Москва, «Локомотив». Россия - Мексика - 2:0.

Первый матч сборной новой страны в ее истории. В воротах - нынешний ее тренер Станислав Черчесов, первый гол забивает с пенальти Валерий Карпин, первую желтую карточку получает Сергей Колотовкин. На старом еще «Локомотиве» команду поддерживают 15 000 зрителей. Из участников того матча уже нет в живых Андрея Иванова. Ушел из жизни и тренер Павел Садырин.

14.10.1992. Москва, «Лужники». Россия - Исландия - 1:0

Стадион имени Ленина в Москве тогда еще также не пережил реконструкцию. На первый официальный матч российской сборной (отбор к ЧМ-1994) собралось 25 000 зрителей. Единственный мяч забил Сергей Юран. Тогда еще 1:0 против Исландии считалось слабым результатом, в российском футболе не было скандалов, а чемпионат мира ждали с оптимизмом, а не тревогой.

29.05.1996. Москва, «Динамо». Россия - ОАЭ - 1:0

Следующего дебюта пришлось ждать 3,5 года, и он снова состоялся в столице. Сборную уже тренирует не Павел Садырин, а Олег Романцев, позади история с «письмом 14-ти», команда с оптимизмом готовится к Евро-1996. Снова в воротах Черчесов. В составе - «отказники» Карпин, Колыванов, Кирьяков, Канчельскис, Добровольский, Онопко. Единственный гол в концовке забивает Игорь Симутенков.

20.08.1997. Санкт-Петербург, «Петровский». Россия - Югославия - 0:1

Первый матч сборной России за пределами Москвы. В воротах привычный Черчесов (в перерыве его меняет Овчинников). Тренирует команду Борис Игнатьев. Удивительно скромная (по сегодняшним меркам Петербурга) аудитория - 9000 зрителей. С поля на 69-й минуте удаляют Бесчастных, на 87-й Йоканович забивает с пенальти единственный гол.

19.05.1999. Тула, «Арсенал». Россия - Белоруссия - 1:1

Вроде бы настоящий праздник футбола в Туле - 13 000 зрителей (но это не было аншлагом, а публика в основном приехала из Москвы). Во главе сборной снова Олег Романцев, в воротах снова Черчесов (и снова его меняет Овчинников). Белоруссия приехала без главных звезд - Хацкевича и Белькевича. Гол Мостового отыграл выступавший за «Аланию» Игорь Тарловский.

16.10.2002. Волгоград, «Центральный». Россия - Албания - 4:1

Следующего дебюта стадиона сборная снова ждет 3,5 года. На отборочной игре Евро-2004 гимн вживую исполняет Лев Лещенко, команду тренирует Валерий Газзаев, дублем отмечается играющий в нападении Семак, по голу добавляют Кержаков и Онопко. Из участников той встречи еще продолжают играть Игнашевич и Кержаков.

17.11.2004. Краснодар, «Кубань». Россия - Эстония - 4:0

В предыдущем матче Россия потерпела самое жуткое поражение в своей истории - 1:7 от Португалии. Георгий Ярцев тогда ушел со скамейки до окончания игры, но уже через месяц привез команду в Краснодар. Каряка, Измайлов, Сычев и Лоськов с пенальти - авторы голов. Но шансов на поездку на ЧМ-2006 уже было мало. Спустя всего 3 игры Ярцев покинет сборную.

17.11.2010. Воронеж, Центральный стадион профсоюзов, Россия - Бельгия - 0:2

Долгие 6 лет ожидания нового дебюта - и Россия (с Диком Адвокаатом) снова отправляется в глубинку. На игре с Бельгией - 34 000 зрителей, бельгийцы прилетают в Воронеж на самолете «Ту-154» авиакомпании «SouthEast», который через 2,5 недели терпит крушение в Домодедово. За сборную дебютирует Виктор Васин. Бельгия мстит своему бывшему тренеру дублем Ромелу Лукаку.

6.09.2013. Казань, «Центральный». Россия - Люксембург - 4:1

Понимая, что в Москве соперник такого уровня не вызовет никакого интереса, РФС отправил сборную Фабио Капелло в Казань - но еще на старый стадион. Получилось удачно - Кокорин забил уже на 1-й минуте, потом отличился еще раз, добавили Кержаков и Самедов. На игру пришло 22 000 зрителей.

3.09.2014. Химки, «Арена Химки». Россия - Азербайджан - 4:0

Удивительно, но до уютного стадиона возле МКАД сборная добралась лишь на 6-й год его существования. Разочарованные провалом сборной на ЧМ-2014 зрители проигнорировали товарищеский матч - 3500 человек растворились на подмосковных трибунах. Дважды Кержаков, Игнашевич и Гранат принесли сборной Капелло победу над командой Берти Фогтса. Спустя 5 дней здесь же, и с таким же счетом был разгромлен Лихтенштейн.

12.10.2014. Москва, «Открытие-Арена». Россия - Молдавия - 1:1

Впервые сборная играет на стадионе из числа хозяев ЧМ-2018. Новехонькая арена «Спартака» устанавливает новый рекорд посещаемости для дебютных игр - 36 000 зрителей. Сам матч получается ужасным по качеству, на гол Дзюбы с пенальти тут же отвечает Епуряну. Болельщики провожают команду свистом, а Фабио Капелло, кажется, раздражает всех вокруг.

17.11.2015. Ростов, «Олимп-2». Россия - Хорватия - 1:3

В третий раз сборная тестирует новый стадион 17 ноября - теперь уже с Леонидом Слуцким, точно зная, что поедет на Евро-2016. В последний раз на своем поле в форме сборной выходит на поле Роман Широков. Смолов быстро открывает счет, но после перерыва гости забивают трижды. Это первое поражение сборной при Слуцком, и, возможно, история провала на Евро началась как раз в тот день.

9.10.2016. Краснодар, «Краснодар». Россия - Коста-Рика - 3:4

Красивый и величественный шедевр имени Сергея Галицкого не приносит команде удачи. Во главе сборной Станислав Черчесов, матч впервые является дебютом не только сборной на арене, но и самой арены. Три мяча влетает в ворота Джанаева еще в первом тайме, один - от проводящего 101-ю (и пока последнюю) игру в сборной Василия Березуцкого. Дубль Дзюбы и гол Самедова картины не скрашивают.

15.11.2016. Грозный, «Ахмат-арена», Россия - Румыния - 1:0

Самый популярный счет для матчей-знакомств с новыми аренами устанавливает родившийся в Грозном Магомед Оздоев (отсутствует в сборной сейчас) на последней минуте компенсированного времени. Гости, не взявшие в поездку большую группу игроков основы, даже не выглядят расстроенными - для них это гастрольный тур. Вторая победа Станислава Черчесова во главе сборной и снова 1:0

28.03.2017. Сочи, Олимпийский стадион «Фишт». Россия - Бельгия - 3:3

Бельгийцы - единственные, кто помогали сборной России открывать арены дважды. Снова сборная России пропускает 3 мяча в первом тайме, но усилиями Васина, Миранчука и Бухарова вырывает ничью. Новый рекорд посещаемости первых игр сборной на новом стадионе - 39 000 зрителей. Наверняка он будет побит 17 июня в Санкт-Петербурге.

Итого: 15 матчей, 8 побед, 3 ничьи, 4 поражения