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«Кажется, моя дочь живет в пещере» – Нолито рассказал о прелестях Англии

Источник:  Cadena SERКомментарии
Нолито
НолитоФото: Gettyimages.ru

Полузащитник «Манчестер Сити» Нолито Мануэль Агудо в интервью испанским журналистам рассказал о минусах Англии, а также выразил надежду на возвращение в примеру.

«Конечно, переезд в английскую премьер-лигу – хороший опыт. Здесь я многому научился, но, к сожалению, так и не сумел выучить язык. Знаю лишь, как звучит «доброе утро», «добрый день», «завтра» и еще пару слов. 

Жизнь в Англии сильно изменила не только меня, – продолжает футболист. –  Например, на лице моей дочери поменялся цвет кожи. Иногда я смотрю на нее и мне кажется, что она живет в пещере. 

Да, у меня действующий контракт с клубом, поэтому все находится в руках руководства, но я не думаю, что «Манчестер Сити» по-прежнему рассчитывает на меня. Особенно, если учитывать тот факт, что я не играл аж с января. 

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Нет, я не сержусь на Гвардиолу, – продолжает испанец. – И у него тоже нет причин обижаться на меня. У нас просто не получилось сработаться. Сейчас я намерен сделать все, чтобы вернуться в состав сборной, – заявил хавбек «горожан».

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Также Нолито прокомментировал встречу со спортивным директором «Севильи». Ранее сообщалось, что полузащитник пополнит ряды андалусийского клуба этим летом на правах аренды.

– Это была случайная встреча, – рассказывает игрок «Сити». – Я просто зашел в один из магазинов Севильи. Мы встретились с Оскаром Ариасом в кофейне. Позже мы провели встречу с президентом «Севильи», но слава богу репортерам не удалось сделать снимок, – сказал полузащитник.

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