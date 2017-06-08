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Должны побеждать США. С кем сыграет сборная России на втором этапе Мировой лиги

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» - о втором этапе Мировой лиги, в рамках которого сборной России предстоит сыграть с командами Франции, США и Италии.

Франция

Матч сборных России и Франции
Матч сборных России и ФранцииФото: FIVB

Сборную Франции мы уже видели на первом этапе Мировой лиги. Главный тренер россиян Сергей Шляпников после игры сетовал на отсутствие связующего Дмитрия Ковалева. Хотелось бы, чтобы он восстановился и мы увидели разницу в игре сборной – с ним и без него.

У французов нет в составе Николя Марешаля, Эрвина Нгапета, Антонина Рузье и Мори Сидибе.

Новый диагональный сборной Франции Стефан Бойер неудачно провел первый матч с болгарами. Дальше он прибавлял, доставив много неприятностей нам и аргентинцам. Стабильны основные доигровщики Тревор Клевено и Жюльен Линеель. Причем Линеель стабильно атакует с процентом выше 50, а Клевено лишь в одном матче реализовал менее 50 процентов атак. А ведь есть еще новичок московского «Динамо» Кевин Ле Ру. В матче с Аргентиной он набрал 14 очков.

В связке по-прежнему действует быстроходный Бенджамин Тоньютти, а либеро Евгений Гребенников остается одним из лучших в своем амплуа. Затруднить прием французам будет крайне сложно. Для этого нужна подача. Стабильно подающих у нас нет.

Поэтому в первую очередь нужно рассчитывать на блок. Все крайние нападающие сборной Франции ниже двух метров. Поверх блока они проходить не должны. В этом аспекте хочется напомнить тренерскому штабу о наличие в составе Дмитрия Щербинина – одного из лидеров по удачным блокированиям в Суперлиге последних лет.

Хорошую подачу способен выполнить любой игрок сборной Франции, за исключением Тоньютти и Николя Ле Гоффа. Линеель, Клевено, Бойер и Ле Ру подавали на вылет в каждом игре.

В защите у французов цифры не самые высокие. Но это говорит о качестве их атак, второго шанса сопернику они не давали, поэтому защищались мало. Зато показатели в приеме на уровне фантастики – только три ошибки за три матча. Причем каждый раз основную нагрузку несли разные игроки – Линеель (с Болгарией), Клевено (с Аргентиной) и  Гребенников (с Россией). Но все три ошибки совершил именно Линеель, поэтому подавать стоит в него.

США

Тэйлор Сандер, Эрик Шоджи и Гаррет Муагутутия
Тэйлор Сандер, Эрик Шоджи и Гаррет МуагутутияФото: FIVB

Главный тренер сборной США Джон Спероу затеял большую перестройку. Это вылилось в три поражения на первом этапе. Уже сейчас можно констатировать, что сборная США не будет бороться за выход в «Финал шести».

В составе американцев нет Мэтта Андерсона, Дэвида Ли и Максвелла Холта. В их отсутствие лидерские полномочия перешли к Тэйлору Сандеру, который набрал 13 очков в матче с Сербией, 7 очков в двух сетах матча с Канадой и 20 очков в матче с Бельгией. Неплохо проявил себя крашеный диагональный американцев Бенджамин Патч. После первой игры он вытеснил из состава Карсона Кларка и набрал 38 очков в двух матчах, реализуя 50 процентов атак. С одной стороны – это здорово, но если Патч в атаке ошибался – то уж наверняка. Мяч не оставался в игре, это были проигранные очки.

Стабильны позиции пасующего и либеро. Тут нет альтернативы Майке Кристенсону и Эрику Шоджи. В остальном Спероу пользуется услугами малознакомых нам игроков. Это Дэвид Смит, Гарретт Муагутутия, Джеффри Джендрик и Тори Дефалко. Смит и Муагутутия неоднократно в сборную вызывались, а Джендрик и Дефалко – лица новые. Первому 21, второму 20 – лет.

На блоке у американцев пока лучший Кристенсон, а про подачу судить сложно. В игре с Канадой она летела у всех, а в матче с сербами лишь два игрока отметились эйсами. Главным образом неприятностей стоит ждать, конечно, от Сандера. Он же несет большую нагрузку и на задней линии. В случае чего, с приемом готов помочь Муагутутия.

Италия

Олег Антонов
Олег АнтоновФото: FIVB

После знаменитого скандала в сборную Италии не вызывается Драган Травица. Остальные участники ночных гуляний Иван Зайцев, Джулио Сабби и Луиджи Рандаццо были прощены. Впрочем, Зайцев этот сезон пропускает.

В стартовом составе итальянцев пока закрепились Лука Верротти, Филиппо Ланца, Симоне Джианелли, Лука Пьяно и Массимо Колаччи. Рандаццо в последнем матче реализовал одну атаку из восьми и уступил место Олегу Антонову.

Самым результативным игроком итальянцев ожидаемо стал Ланца, который за исключением одного матча держал процент реализации выше 50. Сборная Италии на первом этапе смогла обыграть только Иран, и проиграла полякам и бразильцам, взяв у этих команд по одному сету.

Почти все итальянцы умеют подавать и особенно опасен Ланца. Впрочем, пока он подает в стиле Дмитрия Мусэрского – эйс или сразу очко сопернику. Прибавил в этом компоненте Антонов.

В защите лучше всего нагружать Ланцу. В сборной Италии он как Татьяна Кошелева в женской сборной России – лидер по набранным очкам и по ошибкам на приеме. В нынешнем состоянии Италия – соперник равный нам.

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