Летний стиль. Ботинки-казаки, штаны-бананы – как одевались герои боевиков 80-х

В культовом фильме «Кровавый спорт» Жан Клод Ван Дамм показал миру невиданный образец стиля. Актер передвигался в кадре в модных тогда ботинках-»казаках»: в ботинки были заправлены штаны, а венчали образ майка и кожаная куртка.

Как одевались герои боевиков 90-х и что можно перенять из их образа этим летом – гид по стилю от «Советского спорта».

Лосины, казаки, Жан Клод

В своей первой серьезной роли Ван Дамм появился в белоснежном костюме, его волосы были «зализаны» назад. Речь идет о фильме «Не отступать и не сдаваться» (1986 г.), где бельгиец сыграл плохого русского кикбоксера Ивана Крашинского. Считалось, что белоснежные костюмы носит и зализывает волосы мафия, и Ван Дамм отработал этот стереотип по полной.





В фильме «Кровавый спорт» (1988 год) актер примерил на себя «кэужал» - повседневный уличный стиль. В его исполнении это выглядело так: остроносые ботинки-казаки, широкие штаны, которые сужались внизу, «кожан» на голое тело. Этот образ так полюбился актеру, что он продолжал эксплуатировать его на протяжении всей карьеры. В картине «Двойной удар» (1991 год) он дополнил его сигарой.





В том же «Двойном ударе», где Ван Дамм сыграл двух близнецов-братьев, актер показал свои вариации на тему спортивного и загородного стиля. Спортивный стиль в его исполнении – это обтягивающие лосины, которые обязательно нужно носить с теплыми гетрами. Так одевались звезды аэробики в конце 80-х.

«Загородный стиль» - это умопомрачительные розовые шорты в сочетании с зеленым поло и гелем в волосах. Так, полагал Ван Дамм, настоящий мужчина должен выглядеть, когда едет на пикник.





Бейсболка козырьком назад и Сталлоне

Носить бейсболки козырьком назад московские подростки времен распада СССР начали из-за Сильвестра Сталлоне (а не из-за рэпера МС Hammer). В картине «Изо всех сил» 1987 года Сталлоне играет водителя-грузовика, чемпиона по армрестлингу. Во время соревнований его герой поворачивает бейсболку козырьком назад.

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В начале 90-х фильм крутили в пионерских лагерях в России. Так последнее поколение пионеров обрело настоящий фетиш: не было школьника, который бы не носил бейсбольную кепку «как Сталлоне». Спрос породил предложение: в Россию из Китая хлынули миллионы бейсболок с надписью «Made in USA», изображением орла и сеточкой на затылке. Сегодня такие кепки называют «trucker cap» - дословно, «кепка водителя трака».





Прическа «маллет» и усы

Виски коротко, спереди челка, сзади хвосты волос. Такая прическа называется «маллет»: ее носили мужчины в те времена, когда они были просто мужчинами – а не блоггерами, байерами и трендсеттерами.

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«Маллет» полжизни носил Чак Норрис. Со своим «маллетом» он уложил больше людей, чем унесла 30 летняя война между католиками и протестантами в Европе. «Маллет» носили Сталлоне, Ван Дамм, «белый ниндзя» Майкл Дудикофф. Но лучше всех с «маллетом» смотрелся Халк Хоган – профессиональный рестлер и актер. В дополнении с усами его прическа выглядела по-настоящему брутально.





Чем ярче, тем лучше

Близнецы-культуристы Дэвид и Питер Пол появились в кино в 1987 году – в фильме «Варвары». Но настоящую славу им принесло другое кино – «Няньки» 1994 года.

В этом фильме братья показали стиль, который не снился даже Ван Дамму в его лучшие годы. Они щеголяли в пестрых нарядах, носили лосины, куртки с набивными плечами одна поверх другой, рабочие ботинки, длинные волосы – чем ярче и больше, тем лучше.

Размеры близнецов тоже впечатляли. Официальный сайт Дэвида Пола утверждает, что уже в 15 лет он лежа жал штангу в 136 кг. Вес штанги поднялся до 260 кг, когда Пол стал взрослым.

На публике братья Пол появлялись в том же фееричном виде, что и в кино. Заправлять штаны в кроссовки, носить майки со звездами и килограммы блестящих украшений для них было обычным делом.





Повязка на лоб

Все началось с фильма «Рэмбо. Первая кровь» 1982 года. В одной из сцен Джон Рэмбо повязывает повязку себе на лоб. Это становится символическим актом отречения от мирной жизни и переходу в режим войны.

После «Рэмбо» повязки на лоб в разных фильмах примеряли Арнольд Шварценеггер, Чак Норрис, Дольф Лундгрен и другие - не говоря уже о китайских актерах в картинах о кунг-фу. Всем было очевидно: крутая красная повязка на лбу делает мужчину настоящим самцом - неотразимым, брутальным, успешным.





Майки oversize

Поэт Маяковский писал: «Нет на свете прекрасней одежи, чем бронза мускулов и свежесть кожи». Герои боевиков вряд ли читали Маяковского. Но интуитивно они нашли тот же идеальный мужской стиль: мускулов должно быть больше, и одежда не должна скрывать их.

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Лучше всего с этой целью справлялась безразмерная майка-безрукавка, прозванная в СССР «алкоголичкой». Майку можно было заправлять в штаны (так делал Ван Дамм), майка хорошо подходила к камуфляжу (так ее носил Шварценеггер в «Коммандо»). В нужный момент майку можно было эффектно разорвать на себе (так делали герои каратэ-фильмов).

Майка стала настоящей классикой мужской моды. В России придумали и лучший аксессуар к ней: «борсетку» – небольшую сумочку с петлей. В ней настоящий мужчина носит пачки купюр или «пресс», как их еще называют.



